Arranca el festival Mucho Más Mayo

El festival Mucho Más Mayo echó a andar este jueves en Cartagena con dos propuestas que resumen bien el espíritu de una edición que cumple veinte años bajo el lema Contra la indiferencia: la mirada de quien ha documentado la guerra y la voz de quien lleva años preguntando qué hacemos con lo que perdemos.

En el Container instalado en la plaza José María Artés no pudo acoger al fotoperiodista Manu Brabo, que ofreció la charla Contar la guerra en tiempos del terraplanismo en el Ayuntamiento por causas climáticas adversas. El coloquio estuvo presentado por Gabriel Navarro, doctor en Psicología y miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa. Brabo, ganador del premio Pulitzer en 2013 y con una trayectoria que abarca conflictos en Haití, Bolivia, Kosovo y otros escenarios, recorrió quince años de imágenes para analizar cómo ha cambiado no solo la manera de fotografiar la guerra, sino también la de percibirla. En un contexto donde la sobreinformación y la desconfianza hacia los medios distorsionan la realidad, su trabajo plantea una pregunta incómoda: ¿seguimos siendo capaces de mirar? La charla estuvo precedidapor Leer la guerra, una muestra de relatos nacidos del laboratorio de escritura sobre su obra, coordinado por Ana Ballabriga.

Una hora y media después, también en el interior del Palacio Consitorial se presentó Anoxia, Naumaquia Coral, la performance musical con la que Fito Conesa inauguró oficialmente el festival. Con la Agrupación Musical Sauces y la voz de la soprano Claudia Schneider, Conesa convirtió el el edificio en un espacio de ceremonia poética para repensar la relación de los cartageneros con el Mediterráneo y el Mar Menor. Una propuesta que no se instala en la fatalidad sino que, según el propio artista, invoca la esperanza como única melodía posible.

Tras la performance, Conesa inauguró Caliu, su primera exposición individual en Cartagena, visible de forma gratuita en la sala Tomás Rico del Palacio Consistorial y en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT hasta el 27 de junio. El término catalán alude al calor que permanece tras el fuego, y la muestra reúne obras de distintas etapas de su trayectoria como un tejido de voces, sonidos e imágenes que se sostienen entre sí.

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La programación continúa este viernes con varias propuestas de altura. A las 17.00 horas arranca en la explanada del Puerto Yo no tengo nombre, de la compañía catalana El Conde de Torrefiel, una experiencia performativa en la que la naturaleza toma la palabra hasta las 22.00 horas. A las 18.30 horas, en la plaza Héroes de Cavite, el argentino Marco Canale presenta La velocidad de la luz, construida con las vivencias de más de 40 personas mayores de Cartagena y que culmina con un recorrido en barco —actividad con inscripción previa—. A las 20.00 horas, la artista valenciana Elsa Moreno ofrecerá en el Molinete un recital poético performativo sobre el verbo in-manecer. Y a las 22.00 horas, la compañía Hippana Maleta lleva al Puerto Runners, una pieza de circo contemporáneo sobre el ritmo del tiempo y la evolución de la marcha humana.