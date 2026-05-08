Ariel Rot, Burning y La Guardia protagonizan la XIII edición de Los Conciertos del Fuerte en Cartagena

El entorno del Fuerte de Navidad volverá a convertirse este verano en escenario de una de las citas culturales más singulares de Cartagena. La XIII edición de Los Conciertos del Fuerte reunirá este año a Ariel Rot, Burning y La Guardia en un ciclo que mantiene su formato reducido y la experiencia de acceso en barco al recinto defensivo situado junto a la bahía cartagenera.

La programación arrancará el 27 de junio con Ariel Rot, figura clave del rock en español desde los años ochenta tanto por su trayectoria en Tequila y Los Rodríguez como por su carrera en solitario. El músico repasará parte de un repertorio que forma parte de varias generaciones del rock nacional.

El ciclo continuará el 10 de julio con Burning, uno de los grupos históricos del rock urbano español, responsables de himnos como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? o Mueve tus caderas. Un día después, el 11 de julio, cerrará la programación La Guardia, banda fundamental del pop-rock español de los años ochenta y noventa.

Música en un enclave patrimonial

Más allá del cartel musical, el ciclo mantiene el modelo que ha definido su identidad desde sus primeras ediciones: conciertos de aforo reducido en un espacio patrimonial al que se accede en barco desde la Escala Real del puerto de Cartagena.

“Su valor histórico, unido a su ubicación privilegiada frente al mar, permite ofrecer una experiencia inmersiva en la que música, patrimonio y paisaje se integran de forma natural”, señaló durante la presentación la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez. La salida del barco turístico está prevista a las 20.30 horas y los conciertos comenzarán a las 22.00 horas. El precio de la entrada será de 55 euros.

La imagen oficial de esta edición ha sido creada por la artista cartagenera Victoria Soto, conocida artísticamente como Mademoiselle Chocolat. Formada en Bellas Artes entre Murcia y Milán, su trabajo está especialmente vinculado al paisaje mediterráneo y a la pintura de fuerte carga cromática.

Presentación del cartel de Los Conciertos del Fuerte. / Ayto. Cartagena

Según explicó la organización, el cartel recrea una escena nocturna junto al mar donde la luz y el color dialogan con la atmósfera del puerto y el enclave militar del Fuerte de Navidad.

Gastronomía junto al mar

La experiencia volverá a incorporar además una propuesta gastronómica específica diseñada para el ciclo. El chef ejecutivo Cayetano Gómez, del Grupo Casa Tomás, ha creado para esta edición la tapa Heroica de Plata: un brioche de sardina marinada, huevas de arenque y tártara de chile encurtido que se servirá a la llegada de los asistentes.

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Las entradas están disponibles desde este viernes en la web de Cartagena Puerto de Culturas y en las taquillas de museos y centros gestionados por la entidad.