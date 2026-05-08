Arde Bogotá estrena ‘Instrucciones’ con cambio de look y Cartagena como protagonista de su videoclip

La banda cartagenera Arde Bogotá vuelve a situar a Cartagena en el centro de su universo creativo con el lanzamiento este viernes de ‘Instrucciones’, primer single de su esperado tercer trabajo discográfico. El videoclip del tema ha sido grabado íntegramente en la ciudad portuaria, con la colaboración de la Film Office del Ayuntamiento de Cartagena, y bajo la dirección de Guillermo Aliaga.

Para esta nueva producción audiovisual, el grupo ha elegido como escenario principal el antiguo taller de óptica de la Armada, ubicado en Los Barreros. Se trata de un singular edificio industrial, actualmente de titularidad municipal, que forma parte del patrimonio arquitectónico e histórico de Cartagena.

El inmueble destaca por su característica torre de varias alturas, utilizada en el pasado para realizar pruebas de periscopios de submarinos. Durante décadas, esta instalación vinculada al Arsenal de Cartagena estuvo dedicada a la calibración de telémetros ópticos y periscopios, lo que la convierte en uno de los espacios industriales más reconocibles del paisaje urbano de la ciudad. En la actualidad, conserva un importante valor patrimonial por su singular configuración arquitectónica y por su inclusión en el catálogo municipal de protección.

La elección de esta localización refuerza el vínculo de Arde Bogotá con Cartagena y su apuesta por proyectar la identidad de la ciudad a través de su música y de su imaginario visual. Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader vuelven así a convertir su tierra en parte esencial de una producción con proyección nacional e internacional.

La banda mantiene una estrecha relación con el público cartagenero y fue una de las grandes protagonistas del festival Cartagena Suena 2025, donde reunió a unas 37.000 personas durante los dos días de conciertos celebrados en la cuesta del Batel.

Antes leída que escuchada

Cabe recordar que ‘Instrucciones’ ya había tenido una primera presentación pública antes de su lanzamiento musical. La letra del tema pudo leerse previamente en la exposición Las mejores letras de canciones en español, inaugurada en el Instituto Cervantes de Madrid, donde Arde Bogotá participa con el manuscrito original de la canción. La pieza, una doble página de la libreta en la que la banda trabaja las letras de su próximo disco, permite apreciar tachones, correcciones y anotaciones que muestran el proceso creativo del grupo antes de que el tema se convirtiera en single.

La canción plantea esa tentación de blindarse emocionalmente para no sufrir

En cuanto al contenido, ‘Instrucciones’ juega con la metáfora de fabricar un corazón de metal para protegerse del dolor. La canción plantea esa tentación de blindarse emocionalmente para no sufrir cuando el amor falla o la vida golpea, pero también advierte de su precio: perder la capacidad de sentir, amar o encontrar consuelo. Una idea dura y muy visual que Arde Bogotá envuelve en un lenguaje casi manual, como si enseñara paso a paso cómo construir una armadura interior que, al final, también puede convertirse en una cárcel.

Adiós a la melena más reconocible de la banda

El lanzamiento de ‘Instrucciones’ también ha dejado otro detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la banda: el cambio de imagen de algunos de sus componentes. Especialmente llamativo ha sido el caso de Antonio García, vocalista de Arde Bogotá, que ha sorprendido a los fans al aparecer sin su característica melena, una seña de identidad que le había acompañado durante los últimos años y que ahora da paso a una nueva imagen en esta etapa del grupo.

‘Instrucciones’ supone el regreso discográfico de Arde Bogotá tras el éxito de ‘La noche’ y ‘Cowboys de la A3’. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles, el tema muestra la faceta más contundente y rockera de la banda, con guitarras afiladas, potencia rítmica y un estribillo pensado para ser coreado desde la primera escucha.