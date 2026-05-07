El cineasta Javier Fesser, ganador de siete premios Goya, recibirá un homenaje durante la trigésima séptima Semana de Cine Español de Mula, con la proyección de sus películas del 18 al 23 de mayo y el sábado de la clausura, cuando el también guionista regresará al certamen donde recibió su primer premio por su corto de debut, Aquel ritmillo, a mediados de los 90.

"Al año siguiente volvió a presentarse con el corto El secdleto de la tlompeta y también ganó", rememoró en la presentación el presidente del cineclub Segundo de Chomón, coordinador del festival,Martín del Toro.

Con Aquel ritmillo Fesser ganó su primer Goya, al que seguirían otros por los largos El milagro de P. Tinto, Camino, Mortadelo y Filemón y Campeones, cinta esta última que se proyectará a los alumnos los centros educativos del municipio y sus pedanías en el Teatro Lope de Vega.

La sala cumple este 2026 cien años de proyecciones prácticamente ininterrumpidas, pues se mantuvieron incluso durante la guerra civil, tal y como resaltó en la rueda de prensa el concejal de Cultura, Diego Boluda.

Se proyectarán también en ese teatro las películas Boulevard, de Sonia Méndez (lunes 18); Castigo divino, del lorquino Pablo Guerrero (martes 19); Me has robado el corazón, de Chus Gutiérrez (miércoles 20); Laponia, de David Serrano (jueves 21), e Ídolos, de Mat Whitecross (viernes 22).

Antes de cada una de las películas se proyectará parte de la veintena de cortometrajes del concurso, seleccionados de entre 158 presentados.

La Semana del Cine de Mula entrega 12 premios, el más importante, el del jurado, dotado con 2.000 euros, además de al mejor guion, fotografía o montaje, que se reparten otros 4.000, y el que conceden los reclusos de Campos del Río, que participan en un taller cinematográfico ligado al festival y votan desde hace tres ediciones, como los estudiantes de institutos de la región, ambos sin dotación económica.

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La asistencia a la clausura en la que se proyecta el corto ganador y se premia a Fesser es gratuita hasta completar el aforo, mientras que las proyecciones tienen un precio de 4 euros cada una.