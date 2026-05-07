Morgan, Cupido y La Habitación Roja encabezarán el nuevo festival Abanilla Late

El municipio de Abanilla acogerá el próximo 13 de junio la primera edición de Abanilla Late, un festival que se celebrará en el campo de fútbol local dentro de la programación del Año Jubilar 2026 y que se incorpora al creciente circuito de eventos musicales de formato medio en la Región.

El cartel se apoya en tres nombres ya establecidos dentro del ámbito nacional: Morgan, Cupido y La Habitación Roja, que coincide con la gira de su 30 aniversario. La programación se concentra en una única jornada, con apertura de puertas a las 19.00 horas.

Más allá de la música en directo, el planteamiento del evento pasa por extender la experiencia al conjunto del municipio a lo largo del día, en una estrategia que busca vincular cultura y dinamización turística y comercial. En este sentido, el alcalde, José Antonio Blasco, señaló que "invitamos a venir a descubrir Abanilla, desde la mañana visitando un municipio único, y con una oferta hasta la noche con este festival".

En ese contexto, Abanilla Late se suma a una agenda regional cada vez más diversificada, en la que los festivales funcionan como herramientas de activación cultural puntual y proyección territorial.

Iniciativa solidaria

El festival incorpora además un componente solidario. La recaudación íntegra se destinará a la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla, organizadora del evento, que canalizará los fondos en el contexto del Año Jubilar. Su presidenta, Carmen Cascales, subrayó que "los beneficios serán donativos jubilares", destacando la dimensión social de la iniciativa.

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Las entradas tienen un precio de 20 euros más gastos de gestión —25 euros en taquilla—, con acceso gratuito para menores de 8 años y tarifa reducida de 15 euros para jóvenes de entre 9 y 17. La venta está disponible a través de la plataforma online habilitada por la organización.