Lidó Rico convierte Madrid en un mapa emocional del 1200 aniversario de Murcia

La obra Murcia: Piel y Memoria del artista murciano Lidó Rico, se exhibe desde este jueves en la sala de exposiciones Alcalá 31 de Madrid, uno de los espacios contemporáneos más visitados del país. La pieza llega a la capital dentro de la exposición L’anima non finita, que reúne más de treinta años de producción del creador y permite contextualizar su evolución dentro del arte español contemporáneo.

El proyecto, concebido como un friso tridimensional de siete metros de largo por tres de alto, fue realizado en 2025 con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. Su traslado a Madrid responde a un acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de Murcia y la Capital española, con la colaboración de la Comunidad Autónoma, tras su exhibición en el Palacio del Almudí hasta el pasado mes de enero.

La pieza se articula como un relato visual sobre la memoria colectiva de la ciudad, en el que se superponen rostros, cuerpos fragmentados, símbolos históricos y referencias patrimoniales. En el centro de la composición destaca la figura del corazón de Alfonso X, convertido en eje simbólico de una narrativa que atraviesa doce siglos de historia urbana.

Más que una representación lineal del pasado, la obra plantea una lectura sensorial y coral de Murcia, entendida como una "piel" compartida donde conviven capas históricas, sociales y emocionales. Según el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, el trabajo “propone un universo iconográfico que ya fascinó en Murcia y que ahora se expone ante el público madrileño y visitante internacional de una de las salas más relevantes del circuito expositivo”.

Rostros, símbolos y el corazón de Alfonso X

Uno de los elementos más significativos de la obra es su dimensión colectiva. Más de 140 personas participaron en su creación aportando la huella de sus manos, integradas físicamente en el friso. Entre ellas figuran representantes institucionales como el alcalde de Murcia, José Ballesta, o el presidente regional, Fernando López Miras, junto a responsables universitarios, culturales y del tejido asociativo.

También están presentes figuras del ámbito artístico y creativo como Pedro Cano, Ruth Lorenzo o el grupo Viva Suecia, junto a cineastas, periodistas como Ángel Montiel, diseñadores y escritores. El conjunto se amplía con la participación de científicos, médicos, arquitectos, restauradores y profesionales de distintos sectores, reforzando la idea de una obra construida desde una identidad múltiple y transversal.

El componente social adquiere un peso específico a través de la presencia de entidades como Jesús Abandonado, Afacmur, Assido, Fundación Aladina o Banco de Alimentos, que integran la dimensión solidaria del proyecto. A ello se suma la participación de ciudadanos anónimos y comunidades vinculadas a Murcia desde diferentes orígenes geográficos y culturales, incluyendo raíces africanas, judías y europeas.

En este contexto, la obra incorpora también la huella del deporte a través del tenista Carlos Alcaraz, como símbolo contemporáneo de proyección internacional de la Región.

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La exposición madrileña reúne en total más de 50 piezas de Lidó Rico, ofreciendo una panorámica amplia de su trayectoria artística, caracterizada por el uso del cuerpo, la materia y la huella humana como elementos centrales de su lenguaje visual. Murcia: Piel y Memoria actúa como pieza vertebradora del recorrido, al condensar tanto su evolución formal como su interés por la memoria y la identidad colectiva.