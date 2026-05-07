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La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La artista británica, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias

La cantante británica Bonnie Tyler.

La cantante británica Bonnie Tyler. / Antonio Paz / EFE

EFE

Lisboa

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

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Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

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