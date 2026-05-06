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Molina de Segura llena sus plazas, iglesias y parques de música gratuita durante todo el mes de mayo

El programa 'Plazas Sonoras 2026' propone cinco conciertos en espacios emblemáticos del municipio del 8 al 29 de mayo con la Banda Municipal, la Orquesta Hims Mola y el alumnado del Conservatorio

Los músicos de la Orquesta de Cuerda Hims Mola.

Los músicos de la Orquesta de Cuerda Hims Mola. / L. O.

L. O.

Molina de Segura convierte sus espacios públicos en escenarios durante mayo. La Concejalía de Cultura pone en marcha una nueva edición del programa Plazas Sonoras. Vive Música, Vive Molina 2026, un ciclo de conciertos gratuitos que del 8 al 29 de mayo llevará la música en directo a plazas, iglesias y parques del municipio con una programación que mezcla música coral, orquestal y de banda.

La apuesta tiene un doble objetivo: acercar la cultura a la ciudadanía sin coste y poner en valor el talento local, desde los jóvenes del Conservatorio Profesional de Música Maestro Jaime López —que lleva formando músicos en el municipio desde el curso 2001-2002— hasta la Banda Municipal que cierra el ciclo.

Programa completo

El pistoletazo de salida lo dará la Asociación ProMúsica el viernes 8 de mayo a las 20.00 horas en el Parque de la Compañía, frente al Centro Comercial Vega Plaza. El jueves 14 de mayo a las 19.30 horas, los jóvenes talentos del Conservatorio tomarán la Plaza de la Constitución en uno de los conciertos más esperados, el que muestra el futuro musical del municipio.

El fin de semana del 22 y 23 de mayo traerá la propuesta más singular del ciclo: la Orquesta Hims Mola y el Coro Xolo Voces Blancas actuarán a las 20.30 horas en dos iglesias del municipio —la Iglesia de La Purísima en la pedanía de El Llano de Molina el viernes, y la Iglesia de San Vicente Mártir el sábado—, convirtiendo los templos en salas de concierto por una noche.

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El cierre llegará el viernes 29 de mayo a las 20.30 horas en la Plaza de España, con la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, uno de los conjuntos más arraigados en la vida cultural del municipio. Todos los conciertos son de entrada libre.

Programación completa

  • Viernes 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el Parque de la Compañía (en Plaza situada frente al CC Vega Plaza), concierto inaugural a cargo de la Asociación ProMúsica.
  • Jueves 14 de mayo, a las 19.30 horas, en la Plaza de la Constitución, los jóvenes talentos del Conservatorio de Música Maestro Jaime López ofrecerán una actuación, mostrando el futuro musical del municipio.
  • Viernes 22 de mayo, a las 20.30 horas, en la Iglesia de La Purísima, en la pedanía de El Llano de Molina, y sábado 23 de mayo, también a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Vicente Mártir, la emoción llegará de la mano de la Orquesta Hims Mola y el Coro Xolo Voces Blancas.
  • Viernes 29 de mayo, a las 20.30 horas, en la Plaza de España, concierto de laBanda Municipal de Música de Molina de Segura.

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