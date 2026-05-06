Miriam Martínez Abellán encuentra la belleza en los escombros y la memoria

Hay títulos que ya son en sí mismos una declaración de intenciones. Poéticas de la ruina conjuga dos términos que parecen antagónicos, pero que para Miriam Martínez Abellán son absolutamente complementarios. "El título es como un primer fotomontaje", explica la artista. "En esa contradicción se puede resumir toda la idea de la exposición: hablar de esa necesidad de reconstrucción. Es poética porque existe esa posibilidad. Es una visión optimista".

Para Martínez Abellán, la ruina no es un final, sino un territorio de partida. Representa, en sus propias palabras, "la fragilidad del tiempo, un tiempo finito, un tiempo nómada, una sociedad obsoleta que tiene que reconstruirse". Y es precisamente desde ese terreno desde donde la artista invita al espectador a reflexionar en el Museo de Historia de San Javier hasta el próximo 23 de mayo.

La memoria como materia prima

Una de las series más especiales de la muestra es Cuestión de lugar, construida a partir de fotografías antiguas del Archivo Municipal de San Javier. Martínez Abellán revisó cerca de un millar de imágenes para seleccionar apenas una veintena, con las que compuso una serie de fotomontajes que exploran "las huellas que deja el paso del tiempo en lo individual y en lo colectivo".

La mirada expansiva, collage analógico. / Miriam Martínez Abellán

El proceso tuvo algo de arqueológico y también de místico. En la inauguración, un grupo de mujeres reconoció a sus propios antepasados en algunas de las imágenes y comenzó a compartir las historias que escondían. "Era una memoria viva del pueblo", recuerda la artista, que confiesa haber sentido la necesidad de "utilizar ese material con cautela".

Para Martínez Abellán, rescatar imágenes olvidadas y devolverles vida es una de las claves de su proceso creativo, un método que bebe directamente del pensamiento de Walter Benjamin: "Decía que el concepto de verdad puede estar contenido en un objeto, en una ruina, en un instante de revelación. Ahí está mi proceso artístico".

El papel, metáfora de la fragilidad

El collage analógico fue el punto de partida de una trayectoria que hoy abarca el fotomontaje, la instalación, el videoarte y el ensamblaje. Martínez Abellán empezó trabajando de forma manual porque, dice, "me supone un contacto más emocional y directo con el material". Un material que en esta exposición tiene un protagonista claro: el papel. Papel triturado, arrugado, fragmentado, a menudo tan antiguo que se resquebraja entre los dedos. "Me lleva a la metáfora de la fragilidad del tiempo", explica. "Nuestro tiempo es frágil como el propio papel que utilizo".

Parte de la muestra durante una visita guiada. / Pilar Morales

La mayor parte de ese material llega a sus manos a través de mercadillos de segunda mano o de coleccionistas, muchas veces sin conocer su historia previa. Pero eso, lejos de ser un problema, forma parte del proceso. Lo que le interesa no es el pasado del objeto, sino el nuevo significado que ella le otorga. "Un cubo puede servir para transportar agua, para muchísimas cosas. Pero si metes unos escombros dentro y tensas una cuerda, estás metiéndolo en un contexto donde significa la necesidad de una reconstrucción". Así trabaja Martínez Abellán: convirtiendo el desecho en herramienta, lo descartado en materia de reflexión.

Una mirada feminista sin concesiones

Los roles de género y el espacio doméstico son temas transversales en toda la obra de Martínez Abellán, y esta exposición no es una excepción. La artista trabaja con patronajes de moda de los años cincuenta, recortes de revistas como Life o Paris Magazine y fotografías de mujeres de distintas épocas para construir lo que ella llama "una topología del trabajo doméstico". Bajo una estética pop y colorista subyace una crítica contundente: "Los mensajes hacia las mujeres en esa publicidad son totalmente sexualizados. Se las encorseta en el mundo doméstico y en el capitalismo voraz que nos induce a la compra. Lo único que hace es impedirnos mirar hacia otros lados".

Vista parcial de la exposición. / MIiriam Martínez Abellán

Para la artista, incorporar la mirada feminista no es una opción sino una necesidad. "Creo que es fundamental porque nos da una visión verdadera, global y plural de cómo funciona el mundo y de cómo las expectativas que se generan sobre nosotras como mujeres condicionan nuestra conducta social".

La exposición incorpora además una dimensión sonora y espacial que amplía el discurso más allá de las piezas bidimensionales. Instalaciones con cubos llenos de escombros y cuerdas tensadas hablan de "la tensión social y la polarización", mientras que una pieza audiovisual acompaña al espectador con el Concierto número 5 en Fa menor de Bach. No es un detalle menor: Martínez Abellán es también diplomada en Piano, y reconoce que la música impregna su manera de construir una exposición. "En esta muestra hay una temática visual que se va repitiendo pero variada. Creo que eso viene de lo musical".

Ante la pregunta de si el arte de la memoria y la identidad tiene fronteras, la artista lo tiene claro. Ha expuesto en Berlín, Londres, Bruselas o Dublín, y en todos esos lugares ha comprobado que "cuando el arte interpela al espectador, y lo hace desde conflictos universales, no importa el lugar: el mensaje es el mismo y cada persona lo recibe desde sus propias vivencias".

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Y si alguien sale de la sala sin haber comprendido del todo el concepto, pero con algo removido por dentro, Martínez Abellán lo considera un logro. "Para mí tiene prioridad la emoción sobre la lógica", concluye.