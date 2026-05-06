De las Cantigas de Alfonso X al blues de Raimundo Amador: el festival Murcia Tres Culturas despliega 21 conciertos gratuitos en mayo

El festival Murcia Tres Culturas arranca de nuevo tras 26 ediciones manteniendo una apuesta reconocible en la música. Por un lado, tratar de preservar músicas antiguas con el apoyo de un festival de titularidad pública —folclore, canto gregoriano, música sefardí, polifonía renacentista— y, por otro, abrirlas al presente a través de artistas que las reinterpretan desde la vanguardia.

Así lo ha explicado este miércoles, durante la presentación del festival, su programador, Julián Páez, que ha destacado el papel de los festivales públicos como este —con un presupuesto de 200.000 euros, de los que 30.000 los aporta el ICA y el resto, el Ayuntamiento de Murcia— en la protección y preservación de las músicas antiguas, románticas, folclóricas y de raíz para poder salvaguardarlas como parte del patrimonio, algo que no necesitan las propuestas más comerciales.

En esa línea, el concejal de Cultura, Diego Avilés, ha puesto en valor la importancia de esta cita, "precisamente en estos momentos, en los que parece que el mundo está totalmente convulso, envuelto en guerras y radicalismos Murcia vuelve a alzar ese mensaje de convivencia, de paz y de unión, y se sirve de la cultura como ese instrumento útil para poder hacerlo".

La 26.ª edición del Festival Internacional por la Tolerancia se celebra del 9 al 30 de mayo con 21 conciertos gratuitos repartidos por el centro histórico de la ciudad y dos nuevos escenarios, entre ellos la Cárcel Vieja.

El festival dará comienzo este sábado 9 en la plaza del Cardenal Belluga con un montaje creado específicamente para la ocasión con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, bajo la dirección del venezolano Christian Vásquez, y la Compañía Nacional de Danza, con coreografía de Iván Delgado del Río e interpretación de Juanjo Carrazo y Laura Pérez. Estos componentes estrenarán Sheherazade, un espectáculo diseñado a medida para abrir Murcia Tres Culturas 2026.

Presentación del programa de Murcia Tres Culturas. / Israel Sánchez

La incorporación más llamativa de esta edición es la Cárcel Vieja como espacio expositivo, que albergará dos de las propuestas más vanguardistas del programa. El 14 de mayo, los músicos Víctor Guaita, Clara Levy y Clara de Asís presentarán Songs of Erosion, una reinterpretación en clave electrónica y experimental de las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio, compuestas en el siglo XIII.

El 23 de mayo, el instrumentista Raúl Frutos —conocido por su paso por Crudo Pimento y The Ben Gunn Mento Band— y el bailaor Pablo Egea propondrán su particular versión de los cantos de auroros murcianos, una de las tradiciones musicales más singulares y menos conocidas de la Región.

Cancionero hispanoamericano, blues y música sefardí

En la plaza de Los Apóstoles, el murciano Muerdo y el onubense Diego Guerrero presentarán el 16 de mayo un proyecto conjunto de reinterpretación del cancionero clásico hispanoamericano. El 21 de mayo, será el turno del flautista Carlos Soto —integrante original de Celtas Cortos—, que presentará Barrio Mudéjar, espectáculo que tuvo que suspenderse en la pasada edición por condiciones meteorológicas adversas y que parte de los ritmos sefardíes para llevarlos a la música contemporánea.

Entre las propuestas de mayor recorrido internacional destacan Constantinople & Accademia del Piacere con De Al Andalus a Isfahán, un diálogo entre el Renacimiento español y las tradiciones persa y otomana de los siglos XV y XVI (15 de mayo); la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra con el folclore de los Balcanes para el día 22 de este mes; el ensamble mexicano Ensamble Ditirambo con su Recetario Novohispano de música barroca europea de los siglos XVI al XVIII (23 de mayo).

Completan la programación el experto en música antigua de los siglos VII a XIII Eduardo Paniagua el martes 26, la reputada cantante marroquí Samira Kadiri al día siguiente, el dúo especializado en música de raíz de Lala Tamar y Ofer Ronen el 28, el proyecto de músicas del Mediterráneo de Layali y Amanés, el espectáculo Gitana Mora de La Banda Morisca el viernes 29 y la formación sirio-iraní Cardamon Trio el sábado 30.

Raimundo Amador homenajea a su hermano

El 30 de mayo, en la plaza del Cardenal Belluga, Raimundo Amador cerrará el festival dentro de su gira De Pata Negra a Raimundo 2026. La gira recorre toda su trayectoria musical y rinde un homenaje especial a su hermano Rafael Amador, fallecido a principios de febrero de 2026, que fue la otra mitad de Pata Negra, el dúo que revolucionó la fusión del flamenco con el blues y el rock en España. Una despedida que, en el contexto de un festival dedicado a la tolerancia y al encuentro entre culturas, adquiere una dimensión extra.

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Además de los conciertos —todos gratuitos hasta completar aforo—, el programa incluye conferencias, catas gastronómicas, visitas guiadas, exposiciones y una lectura pública de poemas de Ibn Mardanís.