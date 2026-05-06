Arte
Las bóvedas del Almudí ya tienen a sus nueve artistas para 2026
La selección de los nueve proyectos, entre las dieciocho candidaturas, se expondrán en tres ciclos de mayo a diciembre en el histórico edificio murciano
Las Bóvedas del Almudí acaban de resolver su convocatoria para la temporada 2026 con la selección de nueve proyectos que se expondrán entre mayo y diciembre en tres ciclos consecutivos de tres artistas cada uno.
Construido como depósito de grano atribuído a Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, aunque el edificio actual data del XVII, el Palacio Almudí es uno de los inmuebles más emblemáticos de Murcia. Sus bóvedas 2, 3 y 4 —restauradas y acondicionadas como espacios expositivos polivalentes— llevan desde su inauguración en noviembre de 2023 ofreciendo a los creadores más jóvenes de la ciudad el mismo escenario histórico que los consagrados, con la diferencia de que aquí el protagonismo lo tiene quien empieza.
La selección la realizó un comité de expertos integrado por Martín Páez, director de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia; Rosa María Hervás, coordinadora del Máster Universitario en Educación y Museos e integrante de ICOM España; y Francisco Caballero Cano, coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia. Los criterios: calidad, originalidad, innovación y adecuación al espacio. De las 18 propuestas presentadas, la mitad han pasado el corte.
Los proyectos
Los nueve proyectos seleccionados abarcan un espectro amplio de disciplinas y lenguajes: arte textil, grabado, fotografía, videoinstalación, audiovisual e intervención en sala. Sus títulos ya anticipan los planteamientos: Gol de España. Catarsis colectiva (Joaquín Berenguel); Medir la piel sin Almud (Candela Carrillo Santos); Una nueva comunidad en Murcia. Reconstrucción del pasado (Paola Lorenzo Díaz); El otro lado (Andrea María Iglesias); Memorias en la espuma (Arturo Ruiz); El_Tiempo_Entre_Las_Cosas (Paula Rubio Suárez); EXIT(o) Salir del nido (Sofía Sánchez Jiménez); ¡Pasen y vean! (Celia Verdú Jiménez); y Utopías: Compasión, Unidad, Diversidad y Sueños (María Martínez Guillén).
La convocatoria estaba dirigida a artistas menores de 40 años con propuestas originales en cualquier modalidad de las artes visuales y plásticas. El modelo de ciclos rotativos —tres artistas por periodo, tres periodos al año— permite una renovación constante de la programación y garantiza que el espacio permanezca activo durante toda la temporada.
Una apuesta que, en palabras del concejal de Cultura Diego Avilés, busca "fomentar la experimentación artística y consolidar las Bóvedas del Almudí como un espacio de referencia para la creación contemporánea", evitando la fuga de talento que históricamente ha vaciado de jóvenes creadores la escena murciana.
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