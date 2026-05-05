Ocio
El Tour Fest da la bienvenida al verano en el Mar Menor: conciertos, monólogos, foodtrucks, deportes naúticos y otras actividades
El evento, de carácter gratuito, se celebrará en Santiago de la Ribera a finales de junio
El Festival Tour Fest dará la bienvenida al verano en Santiago de la Ribera el 27 de junio. El evento, que organiza el Ayuntamiento de San Javier y PlanOut con carácter gratuito, incluye como novedad 'La Mar de Risas', una noche de monólogos de humor, previa a un día de fiesta con música en vivo y animación para toda la familia
La concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa, y el gerente de PlanOut, Sergio González, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de San Javier, una nueva edición del Festival Tour Fest, que se celebrará en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. El Festival, que el pasado año se celebró en La Manga del Mar Menor, incluye deportes náuticos, en la playa, el club de Piragüismo Mar Menor y la escuela de vela Socaire.
La jornada para disfrutar en familia incluye un mercado artesanal, en el paseo marítimo, oferta gastronómica de foodtrucks, actividades infantiles con pintacaras, magia y la visita de la mascota de los parques municipales, Tobías, con un cuentacuentos. La oferta incluye una noche con música en vivo con artistas como la banda Levitans, la alicantina Candela Gómez, la banda murciana emergente Wakame, el artista local Javi Zapta y Dj Dani Gómez.
La novedad este año es un festival del humor, para la noche del viernes 26 de junio, en la que bajo el título de 'La mar de risas', actuarán Chely Capitán, Pepe Céspedes y Toni Rodríguez. Las actuaciones tendrán lugar en la explanada Barnuevo con asistencia gratuita como los conciertos del sábado y el resto de actividades del Tour Fest.
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