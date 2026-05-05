La Región de Murcia se convierte en un plató de cine infinito: ya son 40 los municipios adheridos a la Film Commission

Cuando Hollywood necesita un desierto, una ciudad centroeuropea o una playa caribeña, cada vez más veces la respuesta está en la Región Murcia. La Región de Murcia Film Commission suma su municipio número 40 con Torre Pacheco, que se incorpora formalmente a la red con la que la Comunidad Autónoma atrae y agiliza rodajes, completando con ello todo el territorio de la comarca de Cartagena. El acuerdo fue firmado este martes por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.

Lo que llama la atención de Torre Pacheco a los localizadores no es solo su paisaje agrícola es su versatilidad: los profesionales del sector destacan su capacidad para recrear escenarios tan alejados entre sí como California o Miami, con sus complejos hoteleros e instalaciones como IFEPA como infraestructura de apoyo.

Una cualidad que encaja perfectamente en el modelo de la Film Commission, que la Región de Murcia ofrezca una variedad de escenarios que permita recrear desde desiertos norteafricanos hasta entornos urbanos contemporáneos sin necesidad de salir del territorio.

De Venom a Norman Reedus

La Film Commission nació en diciembre de 2022 y su primera gran producción fue Venom: El último baile, rodada en Cartagena. Desde entonces el crecimiento ha sido constante. El 2024 cerró con seis largometrajes, doce documentales, cuatro videoclips, siete campañas publicitarias y varios programas de televisión nacional e internacional grabados en tierras murcianas.

En 2025 la Film Commission facilitó medio centenar de rodajes, con un incremento significativo sobre las cifras del año anterior y la llegada por primera vez de series internacionales. Entre las producciones más recientes figuran la tercera temporada de El Inmortal (Movistar), rodada en Cartagena y San Javier, y la miniserie de Netflix Toda la verdad sobre mis mentiras, filmada en Mazarrón. El pasado noviembre, el actor Norman Reedus —conocido mundialmente por The Walking Deady los videojuegos Death Stranding de Hideo Kojima— estuvo en Cartagena rodando un spin-off de la serie de zombis.

Y hay más en camino: una convocatoria específica para atraer producciones con presupuestos superiores a seis millones de euros ya ha sido resuelta, con tres rodajes confirmados: Sebastián (Estela Interminable), Casper (Atlantia Media Producciones) y The Man Who Stole the Sky(DBC Collective Films Spain).

300 localizaciones y tres mil fotografías

La red cuenta ya con más de 300 localizaciones audiovisuales y más de 3.000 fotografías en su catálogo, que abarca desde zonas desérticas hasta frondosas masas forestales en escasos kilómetros. La Región suma más de 3.000 horas de sol al año, 250 kilómetros de costa entre el Mediterráneo y el Mar Menor —la laguna salada más grande de Europa—, y una red de comunicaciones que incluye aeropuerto internacional, AVE y autovías que conectan todo el territorio.

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La gran mayoría de combinaciones de localizaciones son accesibles en menos de 60 minutos entre una y otra, lo que maximiza el aprovechamiento de las jornadas de rodaje. La Film Commission ha estado presente este año en eventos internacionales como Focus London, el European Film Market de la Berlinale, Iberseries & Platino Industria y el Shooting Locations Marketplace de Valladolid, donde mantiene contacto directo con localizadores de grandes producciones de Estados Unidos y Reino Unido.