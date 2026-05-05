Noches de Sal anuncia a Carlos Ares como primer confirmado para su sexta edición en Cartagena

El ciclo Noches de Sal comienza a definir su sexta edición con el anuncio de Carlos Ares como primer artista confirmado. El músico gallego actuará el jueves 27 de agosto en Cartagena, dentro de una programación que volverá a desarrollarse en el Auditorio Paco Martín, en el Parque Torres. Las entradas para este concierto saldrán a la venta este miércoles a las 12.00 horas.

Organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y producido por Crash Music y Nación Sur, el ciclo mantiene su formato de varias noches de conciertos durante el mes de agosto. La organización prevé anunciar de forma inminente el resto de fechas y un cartel completo que, como en ediciones anteriores, combinará distintos estilos dentro de la música en directo.

La elección de Carlos Ares responde al momento de consolidación que atraviesa el artista. Recientemente reconocido en los Premios de la Música Independiente, donde obtuvo tres galardones —incluidos mejor álbum y mejor directo—, su trayectoria reciente se articula en torno a La Boca del Lobo (2025), su segundo trabajo de estudio, con el que ha ampliado el registro iniciado en Peregrino (2024).

Su propuesta, construida desde la autoría, la producción propia y una identidad sonora definida, se ha ido abriendo espacio dentro del panorama nacional, especialmente en el circuito de festivales. Su actuación en Cartagena se enmarca en esa proyección ascendente y sitúa a Noches de Sal en la línea de ciclos que combinan nombres consolidados con perfiles en expansión.

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Con esta primera confirmación, el ciclo vuelve a activar su programación estival en uno de los escenarios habituales de la música en directo en la ciudad, a la espera de completar un cartel que marcará la agenda cultural de agosto en Cartagena.