Cuatro mujeres que no pidieron permiso: el ciclo 'Transgresoras' reivindica en Murcia a figuras que desafiaron a su época

¿Qué tienen en común una mística del siglo XVI, una pintora vanguardista que paseaba sin sombrero por la Puerta del Sol, una genealogía de bailarinas que devolvió el cuerpo femenino al centro de la escena y dos hermanas nacidas en Madrid de padre chino y madre belga que vivieron en la corte republicana china y en los cafés del Madrid de los treinta? Que todas ellas empujaron los límites de lo permitido en sus respectivos tiempos.

El ciclo de conferencias Transgresoras, organizado por la Fundación Mediterráneo en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, propone revisitarlas los martes de mayo, a las 19.00 horas, en el Aula de Cultura de Murcia (frente a los Soportales de la Catedral).

La primera sesión, este martes, corre a cargo de Marifé Santiago Bolaños, poeta, doctora en Filosofía y profesora de Estética en la Universidad Complutense de Madrid, patrona de la Fundación María Zambrano y académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

Su conferencia, Cómo (se) danzan los umbrales: pioneras de la danza moderna, abordará el surgimiento de la danza moderna como espacio de afirmación femenina a través de figuras como Isadora Duncan —que bailaba descalza y con túnicas griegas cuando el ballet exigía corsés y puntas—, Mary Wigman, Loie Fuller, Martha Graham y la barcelonesa Tórtola Valencia, que construyeron una genealogía artística en la que el cuerpo de las mujeres dejó de ser objeto decorativo para convertirse en sujeto de pensamiento.

Maruja Mallo, la vanguardista sin sombrero

Mercedes Gómez Blesa, doctora en Filosofía, ensayista y crítica de arte especialista en la Edad de Plata, galardonada con el Premio Gran Vía de Ensayo, diseccionará en Maruja Mallo. Creatividad transgresora la figura de la artista gallega que fue expulsada del Museo de Arte Moderno de Madrid por entrar sin sombrero, que pintó verbenas, máscaras y cloacas cuando se esperaba de las mujeres pintura decorativa, y que mantuvo una relación sentimental con Rafael Alberti antes de exiliarse en Argentina tras la guerra.

La cita por la trayectoria que cuestionó los cánones estéticos y sociales del siglo XX desde dentro de la propia vanguardia tendrá lugar el martes 12.

Teresa de Ávila, escritora y mujer de acción

La poeta y antóloga Noni Benegas —galardonada con el Premio Nacional Miguel Hernández, el Esquío y el Platero de Naciones Unidas— propone el martes 19 Teresa de Jesús. Escritora y mujer de acción, una lectura de la mística abulense que va más allá de la espiritualidad: Teresa de Ávila fue también una reformadora institucional, una escritora que reivindicó la capacidad femenina de pensar con autonomía en un siglo en el que las mujeres no podían ni leer la Biblia en latín, y una mujer de negocios que fundó diecisiete conventos recorriendo Castilla en carreta.

Las hermanas Huang, las ilustres olvidadas del 27

El ciclo se cierrael martes 26 con, probablemente, la historia más desconocida de las cuatro. Pilar Rubio Remiro, cofundadora de la librería Altaïr de Madrid y directora de La Línea del Horizonte Ediciones, recuperará en Las hermanas Huang. Las ilustres olvidadas de la Generación del 27 la memoria de Nadine y Marcela Huang: hijas del diplomático chino Huang Lühe —encargado de negocios de la embajada china en Madrid desde 1898 y casado con la aristócrata belga Juliette Brouttá-Gilliard— nacidas en Madrid en 1902 y 1905 respectivamente.

La familia se trasladó a China en 1913, donde el padre ocupó altos cargos en el gobierno republicano y las hermanas llegaron a conocer a Mao Zedong, Lin Yutang y Hu Shi. Nadine se convirtió en una de las pocas mujeres piloto de aviación militar de la época. Tras la muerte del padre, regresaron a Europa y luego a Madrid, donde llevaron una vida bohemia en los años treinta, apareciendo en la revista Estampa y moviéndose en los círculos de la vanguardia. Marcela de Juan se convertiría después en una de las grandes traductoras del chino al español. Dos vidas que atraviesan la historia del siglo XX entre China, Bélgica y España sin que casi nadie las haya contado.

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Todas las sesiones estarán moderadas por Cristina Guirao, profesora titular de Sociología en la Universidad de Murcia, especialista en estudios de género y autora del ensayo Transgresoras. Una historia cultural de las mujeres (2024), que da título al propio ciclo. La entrada es libre hasta completar aforo.