Santomera estrena festival de música urbana con Yung Beef, Lírico en la Casa y l0rna como cabezas de cartel

Santomera tendrá su primer festival de música urbana. El Auditorio regional Víctor Villegas acogió esta mañana la presentación del Hosen Urban Festival, que se celebrará el 13 de junio en el municipio murciano con capacidad para 10.000 personas y tres cabezas de cartel que cubren el arco completo del género: Yung Beef, Lírico en la Casa y la cartagenera l0rna.

La elección de Yung Beef como figura principal dice mucho de las ambiciones del nuevo festival. Fernando Gálvez Gómez, nacido en Granada en 1990, es considerado uno de los artistas pioneros del trap en español, fundador del sello independiente La Vendición Records y figura clave en la construcción de la escena urbana española e hispanoamericana.

Desde sus primeros años con el colectivo PXXR GVNG junto a Kaydy Cain, Steve Lean y Khaled, hasta su etapa en solitario con proyectos como la saga A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. o su desfile para Calvin Klein en París en 2016, Yung Beef ha construido una trayectoria que mezcla el trap más crudo con el reggaetón, el plugg y la rumba, convirtiéndose en referencia para toda una generación.

La carteganera I0rna

Junto a él, la apuesta local más potente de la noche es l0rna, la artista cartagenera nacida en 2005 que en muy poco tiempo se ha convertido en una de las voces más comentadas del urbano español, con más de 800.000 oyentes mensuales en Spotify y un debut discográfico, Miss Understood (2025), que ha consolidado su posición en la escena nacional. No es la primera vez que l0rna y Yung Beef comparten proyecto: ambos colaboraron en el tema Rifle Bisexual, lo que convierte su coincidencia en el cartel de Santomera en algo más que una casualidad de programación.

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El cartel se completa con La Diferencia 2006, Alex Martini, Rajobos & Nev, Sweet Flow, Chiup, Pablo Músco, Vija, Carreto y La Trampa. El festival, organizado por la promotora Hosen Music con el respaldo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y el Ayuntamiento de Santomera, nace con vocación de continuidad y crecimiento más allá de esta primera edición de jornada única. La misma promotora organiza también en Santomera el concierto de Orquesta Panorama el 20 de mayo y la gira +de 30 de Camela el 20 de junio.