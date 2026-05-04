Sanguijuelas del Guadiana cierra el cartel de las Noches del Camino

Ya no hay incógnitas, Noches del Camino 2026 completa su cartel con la incorporación de Sanguijuelas del Guadiana, la banda extremeña que acaba de llevarse el Premio MIN 2026 a Mejor Artista Emergente en la gala celebrada en el Gran Teatro de Córdoba el pasado 25 de marzo, imponiéndose a Lia Kali, Carlos Ares, Merina Gris y Queralt Lahoz en una de las categorías más disputadas de los premios de la música independiente española.

Su llegada a Caravaca llega en el momento exacto. Tras firmar uno de los directos más celebrados de la última edición del Warm Up Estrella de Levante y con una gira nacional en claro ascenso —salas llenas y una conexión creciente con el público que justifica el galardón—, Sanguijuelas del Guadiana aterrizan en la ciudad de la Vera Cruz como símbolo de una escena que ya no necesita pedir paso. El propio vocalista Kike lo resumió con guasa al recoger el premio: "Y que llevamos ya diez años empezando, cojones". Diez años construyendo un directo que ahora arrasa.

El sábado 20 de junio, el Escenario Reina reunirá en una sola noche a David Bisbal, Ana Torroja, Barry B, Carlos Sadness, Rata y Sanguijuelas del Guadiana. Una noche que no responde a géneros concretos sino a energía.

El festival más allá del escenario principal

Noches del Camino siempre ha sido más que un cartel. El viernes 19, el Escenario Santuario —frente a la Basílica de la Vera Cruz, Patrimonio Mundial— acogerá a Depedro y A mares en uno de los marcos más singulares del circuito festivalero nacional. Y durante todo el fin de semana, el Escenario Calles extenderá el festival por el casco histórico con Aldhara y Karlan, mercadillo artesanal y gastronomía local activando plazas y rincones que en otro contexto permanecerían cerrados.

Ese es el modelo de Noches del Camino que, en apenas tres ediciones, ha pasado de ser algo sorprendente a convertirse en una propuesta a tener en cuenta para agendar.

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Más de 15.000 asistentes, público llegado de más de 35 provincias, ocupación hotelera al límite y el reconocimiento como Mejor Nuevo Festival en los Iberian Festival Awards. Con Sanguijuelas del Guadiana, el cartel se cierra, el camino continúa.