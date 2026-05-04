Todo lo que no te puedes perder de la Noche de los Museos en Cartagena

Cartagena tiene demasiada historia para que quepa en sus museos y es por ello que, el sábado 16 de mayo de 19.00 a 01.00 horas, la XVIII edición de La Noche de los Museos convertirá la ciudad entera en un espacio expositivo con más de 40 centros de acceso gratuito, 37 proyectos artísticos, 40 rutas y visitas guiadas con 2.434 plazas —274 más que el año pasado— y 45 actividades infantiles. Una edición que llega a su mayoría de edad —18 años desde que en 2009 arrancó con apenas cinco espacios— con dos novedades de calado histórico y bajo el lema Cultura para unir, historia para comprender.

La gran novedad de esta edición es la apertura de una ruta cultural permanente en el Arsenal Militar, que coincide con el tricentenario de la decisión de Felipe V de convertir Cartagena en cabecera del Departamento Marítimo del Mediterráneo. Fue el 20 de febrero de 1731 cuando se iniciaron formalmente las obras bajo la dirección del ingeniero militar Sebastián Feringán y Cortés, aunque la decisión estratégica de reorganizar la defensa naval española y construir tres arsenales —en Ferrol, Cádiz y Cartagena— se tomó en 1726.

El Arsenal se convirtió en el complejo industrial más importante del litoral mediterráneo del siglo XVIII: en él se construyeron 21 navíos, 17 fragatas y más de medio centenar de bergantines, jabeques y galeras, y sus diques secos, terminados en 1756 y 1757, fueron los primeros de todo el Mediterráneo.

La ruta cultural que se inaugura permitirá conocer de forma estable uno de los espacios más herméticos e impresionantes del patrimonio histórico-militar español, cuya muralla oeste forma parte de las murallas de Carlos III declaradas Bien de Interés Cultural.

La segunda gran novedad es la apertura del Anfiteatro Romano, que se incorpora al itinerario nocturno en lo que constituye el debut de este espacio en el formato de La Noche de los Museos. Ambas aperturas se enmarcan en un evento que, en palabras de la alcaldesa Noelia Arroyo, pretende ser "una demostración de lo que Cartagena es capaz de hacer cuando toda la sociedad trabaja unida".

Foto de familia de la presentación de La Noche en Los Museos / Felipe G. Pagán / Ayto. de Cartagena

Arte, astronomía y tradición popular

Los 37 proyectos artísticos seleccionados entre los 66 presentados a convocatoria pública cubren un espectro amplio: funk, soul, folclore popular, música coral, la Joven Orquesta de Talentos, música africana y un tributo a Los Secretos. En poesía, habrá slam e instalaciones poéticas. En teatro, la Escuela Municipal de Teatro desplegará una performance itinerante, y el Camión del Remolino recorrerá la ciudad. Los más atrevidos podrán acceder al Cerro del Molinete con iluminación adaptada al relato histórico.

En pintura mural, cuatro artistas trabajarán en directo: Kraser, ArtMateo, Karim Hamgeo y Nauni, que pintará detrás de la Casa Museo de Isaac Peral la obra Silencio de Corriente y Sal, una pieza que muestra al inventor cartagenero observando el sueño de toda su vida —el submarino eléctrico— a través de alusiones a la electricidad y al Mediterráneo.

El CIM, cedido por la UPCT, se convertirá en escenario de La Mar de Músicas con un especial Celebración Día de África, en colaboración con Casa África. Las tradiciones más arraigadas también tendrán su espacio: Museo Etnográfico, Casa del Folklore de La Palma, Museo del Bolillo y, por primera vez, los Bolos Cartageneros, que se incorporan a la programación. En el lavadero de los Díaz de Canteras se explicará el arte de hacer jabón.

PROGRAMACIÓN

Música, poesía, teatro , experiencias inmersivas, clown, circo itinerante, pasacalles, gladiadores, mimos, recreaciones históricas y costumbristas, tradiciones, pintura mural, astronomía.

, experiencias inmersivas, clown, circo itinerante, pasacalles, gladiadores, mimos, recreaciones históricas y costumbristas, tradiciones, pintura mural, astronomía. Música : Funk, Soul, folclore popular, música coral, bandas de música, Joven Orquesta de Talentos, música africana, dj y tributo a Los Secretos, violín, piano,saxo…

: Funk, Soul, folclore popular, música coral, bandas de música, Joven Orquesta de Talentos, música africana, dj y tributo a Los Secretos, violín, piano,saxo… Poesía : Slam de poesía, instalación poética.

: Slam de poesía, instalación poética. Astronomía : Observación astronómica y experiencia astronómica inmersiva (planetario)

: Observación astronómica y experiencia astronómica inmersiva (planetario) Teatro : Performance itinerante de la Escuela Municipal de Teatro, el Camión del Remolino, microteatro modenista, animaciones de colas en museos.

: Performance itinerante de la Escuela Municipal de Teatro, el Camión del Remolino, microteatro modenista, animaciones de colas en museos. Pasacalles de Cartagineses y Romanos.

de Cartagineses y Romanos. Pintura Mural: Kraser, ArtMateo, Karim Hamgeo y Nauni. Este último, en colaboración con Patrimonio y el Servicio de Graffiti, estará pintando detrás de la Casa Museo de Isaac Peral la obra Silencio de Corriente y Sal.

Kraser, ArtMateo, Karim Hamgeo y Nauni. Este último, en colaboración con Patrimonio y el Servicio de Graffiti, estará pintando detrás de la Casa Museo de Isaac Peral la obra Silencio de Corriente y Sal. Activaciones performativa s en el estudio 2020 de María Garberí.

s en el estudio 2020 de María Garberí. Galerías y salas expositivas: Fundación Boyer Tresaco, Bisel, 2020 Estudio, Sala Dora Catarineu, Domus del Portico, Sala Subjetiva, Salas Tomás Rico, Sala Subjetiva, Archivo municipal, Casa Pedreño, Atelier de Ángel Maciá, Fundación Museo Taurino.

Fundación Boyer Tresaco, Bisel, 2020 Estudio, Sala Dora Catarineu, Domus del Portico, Sala Subjetiva, Salas Tomás Rico, Sala Subjetiva, Archivo municipal, Casa Pedreño, Atelier de Ángel Maciá, Fundación Museo Taurino. Tradiciones: Museo Etnográfico, Casa del Folklore de la Palma, Museo del Bolillo, Bolos cartageneros (se suman por primera vez), rutas etnográficas, salinas de Marchamalo, lavadero de los Díaz de Canteras en el que se explicará cómo hacer jabón...

Entre los 17 museos participantes figuran el Museo Arqueológico Municipal, el conjunto Puerto de Culturas (Foro, Augusteum, Refugios, Casa de la Fortuna, Púnica, Castillo y Fuerte de Navidad), el Teatro Romano, el ARQVA, el Museo Naval y Sala Isaac Peral, el Museo Carmen Conde y los museos de la UPCT —MITI y Museo del Agua—, que ofrecerán además un programa especial de ciencia y tecnología durante todo el día. Las cuatro grandes cofradías de Semana Santa —Marraja, California, Resucitado y Santísimo y Real Cristo de la Misericordia— abrirán también sus puertas.

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El cartel de esta edición lleva la firma del artista cartagenero José Carlos Ñíguez: su obra La Espiral se inspira en la voluta del capitel jónico del Santuario de Isis, conservado en el Museo del Foro Romano, como símbolo de la continuidad histórica de la ciudad. Una elección que coincide además con el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas.