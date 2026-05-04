El pueblo de la Región de Murcia que convierte sus fachadas en arte: 55 artistas de nueve países continúan construyendo su museo al aire libre

La mayoría de ciudades construyen museos para meter el arte dentro. Los Alcázares lleva más de una década haciendo lo contrario. Lo que comenzó en 2013 como el proyecto El Pueblo Pintado, impulsado por la asociación artística La Compañía de Mario y el Ayuntamiento con el objetivo de rehabilitar fachadas mediante el arte urbano, es hoy uno de los museos al aire libre más singulares de España, con más de 130 murales repartidos por las calles del municipio alcazareño.

Con los 50 nuevos que se pintarán en la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano —del 14 al 17 de mayo— el catálogo superará las 180 obras, un museo al aire libre en constante crecimiento y renovación.

El modelo tiene una lógica cultural clara: frente al museo como institución cerrada y contemplativa, el arte urbano propone la calle como un espacio de encuentro, los muros como lienzos democráticos y el transeúnte como espectador involuntario.

Un museo que se construye en directo

Esta edición reunirá a 55 artistas de España, Colombia, Venezuela, Palestina, Francia, Portugal y Alemania para crear ocho murales de gran formato y 42 medianos y pequeños. La columna vertebral la forman los 14 artistas de La Compañía de Mario —Soybegobe, Goyo203, José Karma, Indaal, Esther, Lusil, Sole, Hamgeo, Lobo López, Cari Escudero, Jesús La Sombra, Unoisaac, Natalia y Willy Arenas—, que este año conviven con el emergente alcantarillero Jotalo y con nombres de mayor recorrido como Manomatic y Mr. Chapu.

‘El Sueño de Turing’, mural en Los Alcázares. / L. O.

El nombre más reconocido del cartel nacional es Deih, artista valenciano nacido en 1978 con murales y exposiciones en países como Estados Unidos, México, Noruega e Islandia, y un universo visual propio marcado por la ciencia ficción y la exploración emocional. Sus obras han pasado por museos y galerías como el MUVIM de Valencia, la UNAM de México o la Crewest Gallery de Los Ángeles, y ha participado en festivales internacionales como Urban Nation Berlin o North West Walls.

Acaba de publicar además su primer cómic, Life Mission (Odisea Ediciones), lo que lo sitúa en un momento de especial proyección. La visión más internacional la completan Rocket01 (Portugal), Otto (Alemania) y Juan Mac (Francia).

Arte, escuela y debate

La dimensión más genuinamente cultural del festival se desplegará fuera del fin de semana central. Del 11 al 15 de mayo, el IES Antonio Menárguez Costa acogerá dos conferencias —sobre Teoría del arte urbano y social y sobre Mar Menor, compromiso con nuestro entorno— y dos murales participativos con jóvenes del municipio, dentro del proyecto Educarte, jóvenes que dejan huella, financiado por el ICA de la Región de Murcia. Un mural colectivo se pintará también con los usuarios de la Asociación Nuevos Álvares de Cieza, entidad de atención a personas con discapacidad, convirtiendo la creación artística en herramienta de inclusión.

El viernes 15 a las 18.00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá tres conferencias gratuitas y abiertas al público con David Hernández, director del Museo Internacional de Arte Urbano BesArt; Virguera Marín-Baldo, gestor cultural del Murcia Street Art Project; y Crisdose, directora del Festival de Arte Urbano Astarté de Iniesta (Cuenca), uno de los encuentros de referencia del género en Castilla-La Mancha.

Nueva sede y noche inaugural

El sábado 16, de 18.00 a 00.00 horas, La Compañía de Mario abrirá su nueva sede junto al Parque de Bomberos con una exposición de cuadros de gran formato (240 x 240 cm) y sesión de DJ a cargo de Soem, Xelon y Comoloba. Gracias a la colaboración con Murcia Street Art Project, se realizarán además 30 cuadros en directo durante todo el fin de semana. Las rutas en tren turístico permitirán recorrer los murales más emblemáticos del municipio y los que estén creándose en tiempo real.

Noticias relacionadas

El festival cuenta con la colaboración del ICA de la Región de Murcia, Murcia Street Art Project, BesArt y MTN, y se enmarca en la Estrategia Turística de Los Alcázares 2025-2027, con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.