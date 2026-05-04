'La mecànica de l'infortuni', de Clémentine Telesfort y Lisard Tranis: el mejor cierre

El pasado sábado tuvo lugar el último espectáculo programado dentro del Festival Abril en Danza en el Auditorio de Algezares. 'La mecànica de l'infortuni' de Clémentine Telesfort y Lisard Tranis, ha sido una de las mejores obras que he visto últimamente. Y fin.

Así podría ser la crítica de este espectáculo, no habría mayor discusión que esa, pero para aquellos que puedan pensar que quizás exagero un poco, los animo a que vayan a disfrutar de ella.

Clémentine Telesfort y Lisard Tranis, directores, coreógrafos e intérpretes muestran en escena de forma magistral las sensaciones de la convivencia de una pareja que se siente encerrada en casa, como metáfora de su relación. Sus cuerpos, sus acciones, sus gestos, sus expresiones, toda gira en torno a esa idea de amor, cotidianidad transformada en apego evitativo, en cuidado más allá de la frontera de aquello que quiero hacer, en sostén, en búsqueda de la identidad propia cuando ya la has perdido por convertirte en pareja, en sentimientos encontrados sobre la pertenencia y aquella vida de aventuras que se respira tras la ventana.

Nos ofrecieron una serie de imágenes que bailaban entre la imaginación del corazón y el surrealismo de la cotidianidad

A través de una fisicalidad certera, precisa y preciosa, donde las técnicas utilizadas (Popping, Contact, Clown, Acrobacias, Expresionismo, Danza Teatro, Circo, Teatro de objetos, entre otras) traspasaban sus cuerpos y se unían en perfecta simbiosis.

Una escena de 'La mecànica de l' infortuni' / L.O

Nos ofrecieron una serie de imágenes que bailaban entre la imaginación del corazón y el surrealismo de la cotidianidad, hilvanadas con tanta delicadeza que no notabas las transiciones, te hacían navegar por aquellas sensaciones que en algún momento alguien ha podido sentir, sin que pudieras desconectar en ningún momento tu atención de lo que acontecía en el escenario. Y eso, es el mayor barómetro para saber que una obra está bien hecha.

La escenografía de Josep Pijuan y Benet Jofre Jiménez magnífica, junto al vestuario de Anna Solà diseñado de forma concisa; Gabriela Bianchi y Barnaby Boothen en el diseño de luces y Otis Jones creando la música original, forman una poética escénica perfecta para crear esas vivencias que te transportan a un universo que en ocasiones rozaba lo fílmico. Una obra total contemporánea, íntima pero grandiosa, cuidada y ejecutada desde la honestidad del movimiento.

Los que nos dedicamos al territorio de la danza, uno de nuestro 'tercer lugar', es el teatro y los corrillos que se forman en la puerta de éstos al finalizar las obras. En esta edición del Festival Abril en Danza se han gozado de estos lugares, esperaremos al año que viene para volver a ellos, y mientras disfrutaremos de lo que queda de programación de danza en la Región, ya que todavía hay cosas muy interesantes para los que amamos la danza.