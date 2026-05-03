Pádel Nuestro se suma a la fiesta del Warm UP

Pádel Nuestro apuesta por la cultura al convertirse, por primera vez, en patrocinador oficial de Warm Up Estrella de Levante, uno de los festivales musicales de referencia del panorama nacional. Una colaboración con Producciones Baltimore que le ha permitido desarrollar una experiencia exclusiva en un espacio propio diseñado específicamente para el festival, y con el que ha podido conectar con una comunidad joven, creativa y apasionada por la música y la cultura.

‘Freeze the Smash’, una experiencia inmersiva que ha transformado una pista de pádel en un original set fotográfico / Juan Carlos Caval

La compañía murciana con base en Alcantarilla, líder global en distribución y equipamiento de pádel, ha llevado al festival ‘Freeze the Smash’, una experiencia inmersiva que ha transformado una pista de pádel en un original set fotográfico. En este espacio, las pelotas quedaban suspendidas en el aire mientras una cámara en slow motion ha capturado el instante exacto del golpe, permitiendo a los asistentes ejecutar su mejor remate y capturar un momento divertido, listo para compartir en redes sociales.

Para combatir el calor

La compañía murciana habilitó en el recinto de La Fica una zona refrescante con flashes de limón, una propuesta para, pese a los tímidos chubascos que ‘amenazaron’ con hacer aparición durante las jornadas de conciertos, permitieron a los asistentes combatir el calor, conectando así con el origen murciano de la marca e incorporando un guiño a su mascota ‘Willy’.

Willy, mascota de Pádel Nuestro / Juan Carlos Caval

La compañía, que prepara nuevas aperturas en España, Italia, Francia y Reino Unido, refuerza así su compromiso con la promoción del deporte fuera de las pistas, haciendo accesible el pádel a jugadores de todos los niveles, al tiempo que estrecha su vínculo con un comunidad joven y apasionada por la cultura y la música.