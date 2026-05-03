'La Mantis', rodada en Moratalla, vuelve al Festival de Cannes

El caso de 'Sorda' sentó un precedente que, por el momento, repercute muy positivamente sobre la producción cultural y cinematográfica de la Región de Murcia. En el último año la ciudad de Murcia y los municipios han sido sede de producciones tanto nacionales como internacionales. Sin ir más lejos, el actor Norman Reedus, presente en blockbusters de series como The Walking Dead o incluso en videojuegos como Death Stranding 1 y 2 del director Hideo Kojima, estuvo en Cartagena el pasado mes de noviembre para el rodaje de un spin-off para la serie de zombis.

En esta línea, la película 'La Mantis', que rodó varias escenas en Moratalla durante el pasado 2024, volverá al Festival de Cannes para impulsar su distribución.

Se trata de un metraje dirigido y escrito por Dídac Gimeno, en colaboración con Marina Velázquez. Gimeno goza en su trayectoria con premios y estrenos en otros festivales como El sueño de los perros —se estrenó en Sitges—. La Región no fue el único escenario, el filme tiene escenas en otros territorios de España como Tenerife o Madrid.

El filme ya fue seleccionado para el Spanish Preview o el Blood Window Showcase

La obra audiovisual es una coproducción hispano-argentina en la que participan las productoras MGC (Canarias), El Médano (Madrid), Wild Lemon (Murcia), Motoneta Cine (Argentina) y DarkStudio.

La película trata sobre la joven Aitana, quien va a pasar el verano a la casa de pueblo de sus tíos tras la muerte de su madre. Allí conoce a su primo Lope, un chico introvertido y obsesionado con los fantasmas. Una noche, tras una fuerte discusión entre ambos, Aitana se pierde en el bosque. El encuentro repentino con un espíritu guía la lleva a descubrir un mundo fantástico.

Concretamente, se mostrará el 18 de mayo en el festival francés. Lo que se podrá ver es una versión del largometraje en fase de posproducción y está destinada a profesionales de la industria tras haber sido seleccionada dentro de 'Cannes de Ventana Sur', el mercado de contenidos audiovisuales más importante de Latinoamérica. El Marché du Film-Festival de Cannes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina son los que lo organizan. Esto se debe a que 'La Mantis' es un proyecto work in progress o WIP (en desarrollo).

Asimismo, esta producción ya obtuvo reconocimientos. Por ejemplo, el año pasado fue seleccionada para el evento profesional Blood Window Showcase del Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes. Por otro lado, también fue seleccionada para el evento "Spanish preview de la sección industrial del Festival de Locarno en Suiza.

Colaboradores

Mediante una nota de prensa, la Comunidad Autónoma sacó pecho al recordar que este es un proyecto apoyado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. También contó con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el Gobierno de Canarias, así como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina.

Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, indicó que este es otro de los proyectos que apoyan para su rodaje en la Región de Murcia y "para el que estamos trabajando intensamente para su proyección internacional".

Asimismo, consideran que gracias a la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission y a la línea de atracción de rodajes lanzada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, es que Moratalla pudo formar parte de la grabación