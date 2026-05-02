La música abre el cielo del Warm Up

Por encima de la música se escuchaban letanías a la entrada del Warm Up 2026. "Cada vez que vengo a Murcia, llueve". "Si es que esto va a pasar ya; mira tres gotas". "Esto para en media hora". "Lo de siempre; en el bando y en el Warmup".

De los baños portátiles, de los portales del auditorio Víctor Villegas, de los puntos de ayuda y de las carpas de publicidad rezumaban plegarias para alejar la nube que descargó los primeros quince minutos toda el agua que cabe en un vaso de medio litro de cerveza.

Pero fue solo eso, una nube que no logró perturbar el acontecimiento musical que culmina la polinización de los oídos en la primavera murciana e inicia la temporada de festivales a nivel regional y nacional

Por la entrada del recinto de La Fica desfilaba una pasarela de chubasqueros y paraguas sin punta —de acuerdo a las recomendaciones de la organización—. Y es que el merchandising de las marcas nunca fue tan útil como los impermeables y, para cuando los nubarrones pasaron de largo, encajaron gorras de la Caja Rural que prefieren aparecer en los festivales y no tanto sobre los tractores y los camiones. El ‘staff’ se empleaba a fondo sobre los escenarios armado con el mocho y la bayeta y, venciendo a la ley de Murphy, en cuanto terminaron, se abrió el cielo.

El grupo murciano Perdón, ganadores de la segunda edición de Región de Murcia Suena en abril, fueron los primeros en esta edición del festival en salir al escenario, ayer, justo cuando paró de llover. / Israel Sánchez

Al disiparse la tormenta, los warmapers vaciaron el vaso de lluvia y lo rellenaron de bebida, se precipitó una legión de camisas estampadas saltando sobre los charcos para llegar a los Veintiuno, que abría el festival en el escenario de ElPozo KingUpp. "Hemos corrido como nunca para llegar justo a Veintiuno. Venimos solo por ellos y, la verdad, la verdad, por Ultraligera", dice en nombre del grupo Antonio, que acompaña a una familiar para celebrar su despedida de soltera, ataviada con un velo de novia para que no haya confusión. Respetaron al pie de la letra el ‘hit’ del grupo "Salir de noche y beber de día".

Aunque empezaron a llegar a cuentagotas, la lluvia fina es la que más moja. Cuando se vinieron a dar cuenta, Veintiuno y los murcianos Perdón — los últimos, ganadores de la segunda edición de Región de Murcia Suena en abril— ya estaban disfrutando de un concierto de festival con un torrente de gente que tenía que volcar en algún lugar la ansiedad de visitar compulsivamente la aplicación de la AEMET a las puertas del recinto.

El grupo murciano Perdón abría la jornada seguido de Veintiuno en el escenario principal

Relax y "mamarracheo"

El grupo toledano empezó puntual y obligó a sus warmupers a llegar a la carrera. Sus seguidores son los que "odian la vida moderna", que siguen llamando cuernos al poliamor —cerró con la canción—; adultos y familias más partidarios del plan de relax que coinciden con los más impacientes, en la punta adentro del escenario Estrella de Levante, aún vacío, a la espera de Ginebras. Aquí hay plan para todos.

"Nosotros venimos al mamarracheo puro", se regodean Sofia y Ricardo. Pasando del ‘rollo indie’ y del bitpop británico que son las propuestas oficialistas. "Estamos haciendo tiempo para Ojete Calor, Ladilla Rusa y, ¡bueno!, hasta para Neoverbeneo". "Si te digo la verdad, yo casi que he venido por ellos", cabecea a sus amigos @lachicaquegraba, una ‘influencer’ que se ha ganado más de 23 mil seguidores sacándole partido a la reforma de su casa.

"A mí no me preocupaba la lluvia —dice Ricardo—. Ni siquiera hace tres años, cuando salimos nadando de aquí. La gente se escondía debajo de los escenarios. Pero nosotros no nos fuimos hasta que no nos echaron del todo", ríe. Sin embargo, con las primeras gotas durante el acceso, los miembros de la organización que supervisaban el orden rememoraron el episodio meteorológico, instalado en el imaginario colectivo del festival.

Muchos creadores de contenido y políticos de toda índole se dejaron ver en la jornada inaugural

Los que marcan el ritmo

Desde creadores de contenido hasta la flor y nata de Murcia se deja ver en la enésima reunión social de la primavera. "Si no vienes, es que no estás en lo que hay que estar", espeta un chico a su grupo de amigos en la entrada. Y es que detrás de esas prendas de estampados de flores, limones, helados, langostas, Chupa Chups… de ese goteo de murcianos, alicantinos y almerienses, se dejaban ver las personalidades que marcan el ritmo artístico y político en la Región.

El artista Lidó Rico y algunos directores de medios regionales estaban a primera hora delante de Veintiuno, amén de muchas otras personalidades de la sociedad regional.

Formando una asamblea, coincidieron el director general del Instituto de Industrias Culturales, Manuel Cebrián; la consejera de Cultura, Carmen Conesa; el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. También había espacio para la oposición. A media tarde, aparecía el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia por el PSOE, Ginés Ruiz Maciá, con la icónica camiseta de ‘País Murciano’, diseñada por el ilustrador Magius.

Las mejores imágenes del Warm Up y el concierto 'Perdón' durante este viernes. /

Al presidente le pedían fotos como si fuera un cabeza de cartel del mismo festival, la mayoría con edad de "odiar la vida moderna". Justo lo contrario pretendía Antonio García, vocalista del grupo cartagenero e internacional, Arde Bogotá. "Si quieres te llevo a ver dónde está, que se ha cortado el pelo y se ha puesto una gorra para que nadie lo reconozca. Pero vamos, que no lo ha conseguido", insiste emocionada Susana.

Su grupo de almerienses ha cogido una hora y media el coche para la cita que año tras año se reservan sin excepción. "Vengo a todas las ediciones, me compro la entrada en cuanto sale", recuerda. Aun así, la fiel seguidora se siente este año traicionada con la programación. "No vienen muchos grupos que me priven. Sí me encanta Sanguijuelas del Guadiana, pero han puesto a la misma hora Guitarricadelafuente y Biznaga", protesta sin maldad.

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Nunca llueve a gusto de todos pero, en este caso, la música clareó el tiempo para que se luciera un festival donde murcianos y no murcianos corean letras al unísono, brindan ‘riffs’ de guitarra y botan, juntos, al compás de la primavera.