Entrevista a Antonio P. Valcárcel | 'Hurra!' por las bandas independientes

A veces, la diferencia entre lo imposible y lo posible está en la determinación de una persona, sobre todo si es perseverante. Hurrah! nació con vocación de ser una compañía 360°, pero la inercia, y sobre todo, la obstinación, derivó al sello a centrarse especialmente en el terreno discográfico, en la captación del talento y en tratar de hacer un poco más fuerte la escena independiente. "Hurrah! es el espejo en el que me habría gustado mirarme cuando tenía 15 años y es el motivo por el que aquel adolescente cargado de sueños y pájaros en la cabeza podría sentirse orgulloso de este maduro resultón en el que se ha convertido".

¿Cómo era el panorama musical cuando llegaste a Murcia?

Siendo de Albacete, Murcia ha sido siempre un destino obligatorio para enriquecer nuestra formación, una ciudad que había que visitar casi por obligación con uno mismo, su programación era (y continúa siendo) muchísimo más interesante que la de mi ciudad natal. El Lemon Pop, cita anual obligatoria, pero también vinimos a algún SOS. Y a ver a Al Green, a Divine comedy o a Devendra. El primer día que puse un pie en Murcia a instalarme para siempre, insistí en que me llevasen a conocer el Trémolo, había oído hablar mucho de él y, en cuanto atravesé su puerta, lo entendí todo. El mejor bar del mundo. En La Yesería también he pasado noches divertidísimas. Si hablamos de bandas murcianas que me gustan, no puedo olvidarme de Vacaciones, Octubre, Higinio, Art School, Ross, Me Enveneno de Azules, Iluminados, Parade, Hello Cuca y Lidia Damunt (mi segunda cantante viva favorita), Pájara Rey, Los Malinches, Yellow Melodies, Unidad Psiquiátrica...

Hasta la fecha Hurrah! Música ha publicado más de 85 referencias, lo que significa que algo más de 50 bandas han puesto en sus manos ilusión y esfuerzo para que sus canciones vieran la luz. "Queremos mucho a todas y a cada una de nuestras bandas. Es absolutamente increíble haber podido trabajar con muchos de mis ídolos de juventud. No sé, haber podido publicar uno de los discos del batería de la formación gloriosa de Teenage Fanclub o del bajista de Brighton 64, haber puesto en circulación las dos últimas referencias de Los Hermanos Dalton, me parece realmente un sueño. Como también me lo parece haber organizado y girado con Fay Hallam, con los Fleshtones, con Nikki Hill, con Cooper o con Novedades Carminha". ¡Ah! Y que Oscar Sanmartín haya firmado alguna de nuestras portadas. En cuanto a anécdotas interesantes hay muchas que contar..."Pigmy me propuso regrabar Hamsterdam (nuestra obra magna, todavía no superada) en griego. También que detrás de la referencia HM-290918 se esconde el single de Los Zapatos, grupo que pusimos en marcha para grabar un single que regalamos a Ruth (Vacaciones) y yo en nuestra boda que incluía dos canciones, una cantada por cada uno, y que como grupo nos acompañaban nada menos que Los Malinches y los metales de Octubre. Nunca olvidaré al bajista que vino con Fay Hallamen (la mejor gira jamás organizada). En cada ciudad en la que hacíamos parada tenía que comerse un manojo de plátanos. Se podía comer 18 o 20 plátanos cada día. No podíamos abandonar una ciudad con rumbo a la siguiente hasta que su pulsión ‘bananística’ no fuera satisfecha"

La vida sin sentido del humor ni es vida ni tiene sentido. Antonio, con su gracia, ha conseguido que un sello lleve quince años con la maquinaria engrasada, y esto, créanme, es complicadísimo si no tienes detrás el soporte de una industria que porta de todo menos gracia; Hurra! Música tendría mucho que contar a esa industria. El sello está muy orientado a la producción discográfica. A priori, puede parecer una tarea prácticamente suicida en estos tiempos, pero no contemplan el lujo de abandonar la primera línea. "Creemos que todavía tenemos mucho que aportar a una escena que, de no ser por pequeñas aventuras como la nuestra y otras iniciativas realmente independientes, en muchos casos orientadas hacia experiencias de nicho, sería muchísimo más aburrida".

Hurra! Es un sello que siempre ha apostado por la inclusión de bandas femeninas, conociéndote seguro que era algo totalmente pactado contigo mismo. ¿Cuesta más hacer llegar al público y a la industria una banda femenina o esa milonga forma parte del pasado??

Estoy casado con Ruth, una de las mejores vocalistas de todos los tiempos, qué te voy a decir. Si no hay más presencia de grupos eminentemente femeninos es porque porcentualmente son mucho menos numerosos. Pero, por supuesto, me encantan y me gustaría incluir a muchas más en nuestro catálogo. Mis referencias favoritas de estos años son lideradas por chicas: Las Kasettes, Las Infrarrojas, Vosotras Veréis, Vacaciones, Amor Propio o la más reciente de Carolina Otero, todas dirigidas con puño de hierro por mujeres y son una pasada.

Hoy, más que nunca, los sellos independientes como el creado por el nuevo miembro de mi banda, merecen respeto y ovación. Hurra! ha conseguido, desde Murcia, sentar cátedra en la escena, ser respetados por los medios haciéndose escuchar a través de bandas tratadas con estima, admiración y libertad, es compromiso con la música. Sirva esta publicación para dar un tirón de orejas a las instituciones que aún no tienen claro que es ser ‘indie’ y no salen de la ecuación a la hora de programar. "Nosotros, y otros más como nosotros, somos la resistencia. Nos diferencia del resto que jamás hemos recibido ayuda pública alguna. También que mis gorras son las más chulas de toda la escena".

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Este homenaje es un agradecimiento a todas esas abuelas que nos criaron escuchando "su música" y de las que aprendimos que no siempre lo contemporáneo es lo que nos toca el corazón. Va para todas las mujeres que nos cuidaron a ritmo de boleros, clásica, copla, folklore, zarzuela o canciones para guateques. Y ahora que conocemos un poco más sobre la pasión y acción por la música de mi invitado, os pido que suene Madre, que hermosa eres, dedicada a Resu, su orgullosa abuela.