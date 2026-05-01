El orgullo de la huerta: estas son las bandas murcianas en el Warm Up

El Warm Up guarda un pequeño rincón para el talento local; en 2026 la representación murciana es estratégica y variada, aunque insuficiente, reafirmando que la cantera local es inagotable.

Amore

María Moreno (aunque afincada en Madrid, de origen murciano) trae ese pop etéreo y personal que está conquistando a la crítica. Su trayectoria alcanzó un nuevo hito con el lanzamiento de su primer LP, Top Hits, Ballads, etc… (mayo de 2025). La gira Amore Essential Tour ha llevado a Amore a actuar en el escenario principal de festivales como Primavera Sound y Rally Festival (Londres), además de agotar entradas en ciudades como París, Madrid y Nueva York. Y se llevó el Premio Alfonso Décimo.

Amore / L.O.

Perdón

El trío murciano fue el ganador del concurso Región de Murcia Suena. En 2024 lanzaron el LP Debería cuidarme un poco más, y más tarde publicaron la mixtape Aguinaldo Popmix, un trabajo autoproducido junto a otros artistas de la escena local. Son la personificación del «pop cuqui» con letras ácidas, expertos en convertir lo cotidiano en himnos generacionales.

Firmado Carlota / L.O.

Firmado Carlota

Un proyecto cargado de honestidad y baja fidelidad que demuestra que desde Murcia se puede hacer el pop más íntimo del país. La presencia de colectivos y DJs murcianos en los escenarios electrónicos y en el Flash Stereo Club asegura que el ADN de la ciudad esté presente hasta la hora del cierre.

Sesiones DJ

La escena electrónica murciana toma el Warm Up de forma colectiva, del club a los escenarios. REM DJs abren el viernes representando la cultura de sala local con sets cargados de historia y pista, mientras que el sábado Flash Stereo Club DJs llevan esa energía al límite con una sesión directa y sin concesiones.

En paralelo, propuestas como 1111 exploran la electrónica más alternativa, y el escenario ESC reúne a nombres como Drea, Juguete, Riria, Panasoma y Bclip, reflejando el presente y futuro del clubbing en Murcia: diversidad de estilos, identidad propia y una misma intención, que la gente no pare de bailar.