Muere la dramaturga murciana Rocío Bernal, entregada al 'teatro inclusivo', eterna actriz de 'Doña Inés' en el Tenorio del Romea

El teatro de la Región de Murcia está de luto. La dramaturga, actriz y productora Rocío Bernal (Murcia, 1976-2026), falleció el jueves de forma prematura, a los 49 años de edad por un cáncer de pulmón, tras una agitada vida comprometida con el género y, en especial, con el 'teatro inclusivo', al que ha dedicado más de veinte años de carrera. Buena parte de ellos, a través de su papel como codirectora y coproductora de la compañía Cía. Deconné, junto a Pepe Galera. Uno de sus últimos reconocimientos vino precisamente por la obra 'Cría cuerdos', una propuesta escénica donde cabía la diversidad, y fue reconocida como el Mejor Espectáculo del Año con otros cinco galardones en el premio Azahar de las Artes Escénica que entrega MurciaaEscena, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia.

Bernal será recordada por su personaje de Doña Inés en el clásico 'Don Juan Tenorio', de la compañía Cecilio Pineda, bajo la dirección de Julio Navarro Albero, un papel transversal en las generaciones de la ciudad y una cita convertida en tradición local para el día de Todos los Santos. Navarro Albero, compañero de Rocío en la obra durante más de 17 años, fue uno de los primeros en lamentar la pérdida en su cuenta de Facebook: "Ángel de amor, quiero ocultar la pena y el dolor que siento al asumir tu ausencia, con la alegría y la suerte de saber que has formado parte de mi vida. Gracias por tanto y tan bueno. Siempre estarás en el mejor rincón de mis recuerdos. Viva y eterna." Sin palabras se quedaba el dramaturgo Fulgencio M. Lax: "¿Y ahora? Rocío, ahora estamos un poco más solos y más tristes", rezaba en su perfil.

Rocío Bernal, en los Premios Azahar de MurciaaEscena en 2025 / ISRAEL SANCHEZ

Pero su dedicación al 'teatro inclusivo', al escenario como encuentro entre seres humanos, es la mayor contribución que hizo —y perdurará— a la dramaturgia murciana. "Creemos que la escena es ese espacio capaz de darle al ser humano esa dimensión real que tiene pero que no puede desarrollar en el día a día, esa belleza y humanidad que permanece oculta. En definitiva, que el teatral es un acto de encuentro del ser humano consigo mismo", contaba en una entrevista a Asier Ganuza en La Opinión.

Y ese empeño se materializó junto a Pepe Galera en la compañía teatral Deconné. Con ella llevó tres producciones a escena: 'Con lo que hemos sío...', 'La perspectiva del suricato' y 'Cría Cuerdos'. Sobre esta última, evidenciaba Bernal su compromiso con la 'no exclusión': "En los roles establecidos en la historia, los ‘hombres de fuego’ son los perseguidores, los que ejecutan una nueva ley por la que personas ‘no-normales’ deben ser apartadas de la sociedad, a modo de limpieza social. Y los ‘no-normales’ son los perseguidos".

"Con el corazón completamente roto, te doy las gracias por tu amistad de más de treinta años" Nacho Vilar — Dramaturgo

Estudiante de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, confesó su admiración por quien fuera su profesor durante su formación, Antón Valén —director, pedagogo y actor retirado del Circo del Sol—, en su biografía del espectáculo 'Con lo que hemos sío...'.. Valén sería el que le abriría la puerta a otros lenguajes teatrales derivados de la escuela Jacque Lecoq de París para más tarde completar su formación en la École International Phillippe Gaulier de París.

Con Valén compartió después escenario en obras de Nacho Vilar, quien también ha querido rendir homenaje en redes a su compañera de viaje: "Desde que supe que te habías puesto malita, siempre pensé que esto iba a salir bien. Desgraciadamente no ha sido así y con el corazón completamente roto, te doy las gracias por tu amistad de más de treinta años".

En 2019, Rocío Bernal fue galardonada con el Premio a Mejor Actriz de Reparto de los Premios Azahar por su papel en la obra Enrique IV de Teatro de la Entrega. En 2021 obtendría el Premio Azahar a Mejor Actriz Principal por su trabajo en 'Despedida de casada' de DobleK Teatro y Mejor Dirección junto con Galera por 'La Perspectiva del Suricato'.

Deconné ha sido el último gran proyecto de Rocío Bernal. Una iniciativa comprometida con la inclusión social, el cultivo de las capacidades diversas y un entorno donde el teatro hace pedagogía. Se trata de un legado inigualable en el teatro de la Región de Murcia y que continuará con el espíritu comprometido e incansable de la dramaturga murciana, quien recordó cómo le gustaba que el público saliera de sus obras: "Parafraseando a uno de los personajes de 'Cría cuerdos', nos gustaría que, juntos, "despertemos, nos miremos y digamos: ‘Ya. Se acabó’"