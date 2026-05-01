Leyendas del baile y el britpop en el Warm Up: no te pierdas los artistas internacionales

La octava edición del Warm Up Estrella de Levante aterriza en Murcia con una propuesta que, sobre el papel, desprende un innegable aroma a gloria pasada. Con un cartel encabezado por instituciones del baile y el britpop como Fatboy Slim, Soulwax, Bloc Party y James, el festival apuesta sobre seguro, apelando directamente a la memoria emocional de una generación que se resiste a colgar los zapatos de baile. Sin embargo, tras el brillo de los neones, surge un debate inevitable entre los asistentes más veteranos. Lo que en años anteriores se sentía como una progresión ascendente, hoy parece haberse estancado en una zona de confort. Un cartel sin riesgos. Aunque los cabezas de cartel son incuestionables, la ‘clase media’ del elenco se percibe cada vez más común y predecible, mimetizándose con cualquier otro evento del circuito nacional sin aportar esa diferenciación que antaño definía a Murcia como epicentro de la vanguardia.

¿Y dónde está el talento local? Resulta llamativa -y algo dolorosa- la escasa presencia de bandas murcianas en posiciones relevantes. En una región que vive una efervescencia creativa sin precedentes, el festival parece mirar más hacia los catálogos de agencias externas que a su propio patio. Esta octava edición plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante la consolidación de un gigante, o ante un festival que, intentando no fallar, ha empezado a perder su alma? Nacido para llenar el vacío del SOS 4.8, cuya sombra este año es más alargada que nunca, el Warm Up parece haber retrocedido en su posición, cada vez más lejos de replicar aquella magia.

Con el recinto de La Fica listo para este 1 y 2 de mayo de 2026, se abre la temporada de grandes festivales en España. Te presentamos nuestra selección de imprescindibles y un breve, así están las cosas, análisis del talento local, que brilla con luz propia.

Fatboy Slim

Fatboy Slim encabeza el top como uno de los grandes reclamos internacionales. El legendario DJ y productor, pionero del big beat (junto a los Chemical Brothers y The Prodigy), con su toque de humor y samples imposibles, convierte sus frenéticas pistas de club en himnos globales, y sigue siendo un referente absoluto de la música electrónica en directo. El británico ya pasó por aquí cuando el SOS 4.8 todavía era una marca central en el calendario festivalero. Sus sesiones, auténticas liturgias colectivas, combinan bases rítmicas funky y clásicos generacionales con renovadas puestas en escena que garantizan una experiencia única. Ha fulminado los límites entre rock y electrónica con su actitud irreverente y su fusión de house, acid y funk.

Fatboy Slim, nombre artístico de Norman Quentin Cook, comenzó como bajista de The Housemartins. Tras pasar por Beats International y Freak Power, adoptó el alias Fatboy Slim en 1996, revolucionando la música electrónica con Better Living Through Chemistry. Su álbum You’ve Come a Long Way, Baby (1998) marcó un hito con éxitos como Praise You y The Rockafeller Skank, consolidándolo como referente global. Discos posteriores (Halfway Between the Gutter and the Stars, Palookaville) exploraban nuevos sonidos, mientras colaboraciones con Blur y David Byrne ampliaron su legado. En 2025 celebró 40 años de carrera con el libro It Ain’t Over ‘til the Fatboy Sings, un recorrido visual por su trayectoria. Su influencia en la música electrónica y sus enérgicos directos siguen vigentes. Ganador de un Grammy y dos premios Brit, disfruta más ahora que hace 40 años. Se sigue subiendo al escenario con su camisa hawaiana y descalzo, dándolo todo como artista y showman (y, en sus propias palabras, como «idiota profesional»).

Right Here, Right Now, The Rockafeller Skank, Weapon of Choice, Praise You... hacen vibrar, bailar y... de todo. Fatboy vuelve. Su misión esta vez es que La Fica salte de su eje.

Soulwax / L.O.

Soulwax

Si la cultura de club tuviera un laboratorio de ingeniería de precisión, los hermanos Stephen y David Dewaele serían los científicos jefes. Desde Gante, Bélgica, Soulwax ha operado durante décadas no solo como banda, sino como una filosofía estética que desdibuja la línea entre el rock visceral y la electrónica más cerebral.

Lo que convierte a Soulwax en una entidad única es su capacidad de metamorfosis. Mientras otros se acomodan en un género, los Dewaele han pasado por todas las etapas posibles, desde el rock alternativo a la electrónica. El dúo regresaba hace unos meses con All Systems Are Lying, su primer álbum en siete años; descrito como «vivo, ruidoso y libre», fusiona la energía de su proyecto paralelo 2manydjs, un toque de Ibiza y un filo electrónico post-punk. Prometen una experiencia inmersiva.

El proyecto 2manydjs, surgido en 2002, creó el ‘mashup’ moderno mezclando a Destiny’s Child con Iggy Pop, y demostrando que en la pista de baile no existen los placeres culpables; revolucionó la escena con innovadoras sesiones de DJ que mezclaban géneros dispares, desde rock hasta techno. Su habilidad para fusionar estilos los llevó a remezclar temas de Daft Punk o The Chemical Brothers, ganándose un lugar en festivales globales como Coachella y Primavera Sound. Una de las frases más icónicas vinculadas a su imaginario reciente (y título de una de sus piezas más contundentes) es All Systems Are Lying. En el contexto de la cultura de club y la producción moderna, esa premisa es una declaración de guerra contra la complacencia digital. Sugiere que la precisión es una trampa: En un mundo de software perfecto y ritmos cuadriculados, la verdadera emoción reside en el error, en la saturación y en lo analógico, que ‘miente’ para crear algo orgánico. Mientras la EDM apostaba por lo fácil, ellos rescataron el valor de los equipos analógicos vintage (como la Roland TB-303 o la TR-808), dándoles un barniz de producción del siglo XXI.

Soulwax siguen siendo la prueba de que se puede ser intelectual y bailable al mismo tiempo. Ya sea remezclando a Daft Punk o lanzando un álbum grabado en una sola toma (From Deewee), los belgas nos recuerdan que, aunque todos los sistemas mientan, el ritmo es la única verdad que nos queda en la pista de baile. La banda se ha embarcado en una gira por Reino Unido y Europa en 2026, que incluirá su aclamado show con tres baterías. Músculo directo. Los arquitectos del caos controlado en la cultura de club.

Bloc Party / L.O.

Bloc Party

Bloc Party siguen defendiendo un catálogo indie rock imprescindible. Una fórmula sencilla, eficaz y disfrutable . Son el grupo más grupo más de festival que existe. Desde su aparición en 1999 durante el Festival de Reading, Bloc Party no publicaron un disco completo hasta 2005, año en que lanzaron su aclamado debut Silent Alarm. Comparados con The Cure, Mogwai o Radiohead, ellos tiraban más hacia un rock épico. Tras el éxito de su debut, mantuvieron el ritmo en 2007 con A Weekend in the City, su segundo álbum, y tras el tercero , Intimacy, se tomaron un respiro para volver con fuerza en 2011.

La alargada sombra de Silent Alarm ha sido, a la vez, una bendición y una maldición para Bloc Party. Tras el irregular Hymns llegó un cambio de formación: Justin Harris y Louise Bartle sustituyeron a Matt Tong y Gordon Moakes. Más tarde, en 2018 y 2019, salieron de gira para tocar ese aclamado debut, y algo debió hacer clic en la cabeza de Kele Okereke que logró hacerle reconectar con los primeros tiempos de la banda, haciendo de Alpha Games (2022), el sexto y hasta ahora último álbum del grupo, lo más parecido a una continuación de aquel recordado Silent Alarm.

Las guitarras vuelven a estar de moda en el Reino Unido gracias a grupos como Yard Act, Wet Leg, Squid, Black Country, New Road, Dry Cleaning o Fontaines DC. Bloc Party no siempre aciertan, pero vuelven a sonar con pasión y descontento político mientras definen su lugar. Siguen defendiendo la escena de los 2000 en la que surgieron, pero sin rastro de nostalgia. Con un vigor renovado y el deseo de seguir adelante, ya están gestando su séptimo álbum. Recientemente, Okereke, que ha desarrollado una carrera solista extensa, reveló que están trabajando con el productor Trevor Horn, responsable de clásicos de Yes, Belle and Sebastian o Pet Shop Boys. El último lanzamiento de Bloc Party fue un single: Flirting Again. Rock efímero, tal vez prescindible, pero hemos venido a esto.

La banda James / L.O.

James

James sustituyen a The Kooks en el Warm Up 2026 . Les hemos visto triunfar en el escenario del Visor Fest 2022 (lástima que perdiéramos este gran festival en Murcia), y volvieron a Las Noches del Malecón con Yummy (2024), que esconde alguna que otra gema, algún destello de los James más inspirados, aunque en conjunto se sitúe por debajo de su predecesor.

James son una de las bandas más longevas del indie rock desde que se formaran, allá por 1982, en Manchester; inicialmente fichados por Factory Records, nunca siguieron caminos obvios hacia el éxito Clásicos imperecederos como Come home, Sit down, She’s a star, Laid... demuestran que lo suyo, pese a encandilar temprano a leyendas como Morrissey y Johnny Marr -dos de sus primeros fans declarados-, nunca fue flor de un día. Su penúltimo trabajo discográfico, el aplaudido All the colours of you (2021), grabado en parte antes de la pandemia, producido por el ganador del Grammy Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers…), resultó ser el álbum más fresco en los 39 años de carrera de la banda, tras quince discos de estudio y más de 25 millones de copias vendidas; un nuevo enfoque al pulido y espectacular sonido de uno de los valores más emblemáticos surgidos de la escena británica. Siguen saboreando el éxito como si el tiempo no pasara por ellos, aunque afirmar que James, dirigidos por el emblemático Tim Booth -y su chamanismo un poco pasado de vueltas- recuperaron su mejor tono con All the colours of you sería algo exagerado, ya que dieron lo mejor de sí en los noventa a través de obras clásicas del indie-pop británico: Seven (1992), Laid (1993), Millionaires (1999), pero entregaron en 2024 su mejor trabajo en mucho tiempo, superando con estrépito a otros títulos recientes (y prescindibles).

Bendecidos desde el principio por Morrissey -fueron teloneros de The Smiths antes de publicar su primer álbum-, James despuntaron con la fiebre Madchester, brillaron en el britpop de los noventa y sobrevivieron a su declive manteniéndose entre los más queridos de la escena indie británica. Han salido a la carretera para la gira Love Is The Answer, con paradas en grandes arenas del Reino Unido. Anunciaron su primer documental autorizado, Getting Away With It, tras el lanzamiento de Nothing But Love - The Definitive Best Of , que incluye dos temas nuevos: Wake Up Superman y Hallelujah Anyhow, producidos por Leo Abrahams, quien colaboró con ellos en Yummy, y vienen a España para hacer unas cuantas fechas fechas este mayo.

Lejos de la innovación, su propuesta alberga pocas sorpresas: canciones de marcadas melodías y sonido impoluto al amparo del carisma y la celestial voz de Booth, un torrente imparable. Como canta en el himno contra el edadismo Rogue, dome of us still have work to do.

Deadletter / L.O.

Deadletter

Deadletter, el sexteto liderado por Zac Lawrence, debutaron en 2020 con el tema Good Old Days. Provenientes de Yorkshire, pero con raíces en el sur de Londres, han canalizado la furia de The Fall y los ritmos desequilibrados de LCD Soundsystem en una variedad de post-punk vehemente, explorando el lado más oscuro de la existencia a través de una lente de ligereza impulsada por su narrativa.

Desde sus primeros pasos, Deadletter se han consolidado como una de las formaciones más estimulantes del postpunk británico reciente. Su primer LP, Hysterical Strength, les situó en el radar internacional gracias a un sonido oscuro, rítmico y cargado de tensión social, mientras que el último, Existence Is Bliss, lanzado en febrero a través del sello So Recordings, confirmó su capacidad para evolucionar sin perder identidad. Si su estreno era un disco afanoso y plagado de buenas canciones, el segundo y más reciente aumenta la dosis de ambición. La veta post-punk cruza todo el álbum, y se extiende en diferentes direcciones, picoteando de synth-pop oscuro envuelta en intelectualidad. No en vano viene acompañado de manifiesto y se impone como casi filosófico en torno al (cuestionable) actual estado de la sociedad.

Con un sonido frenético, letras afiladas y una presencia escénica que desborda intensidad, Deadletter convierten cada actuación en una descarga de rabia y ritmo. Todo marchaba imparable hasta que el robo de todo su equipo en Barcelona interrumpió el tramo final de una gira europea que estaba siendo especialmente positiva. Aprovecharán su visita al Warm Up para sacarse la espina. No inventan nada, pero viéndoles se tiene la permanente sensación de estar asistiendo al nacimiento de algo grande.

Midnight Generation / L.O.

Midnight Generation

La próxima visita de los mexicanos Midnight Generation -la sensación electro-funk desde Chihuahua- despierta expectativas especiales con su groove retrofuturista. Se embarcaron en la gira internacional más grande de su carrera hasta la fecha, Tender Love World Tour (nombre tomado del más reciente álbum de la banda), una celebración nostálgica pero moderna con influencias disco, funk y synth-pop, inspirada en leyendas como Prince, Chic y ELO, una banda sonora que desafía géneros y está conectando con fans de todo el mundo. Tras conquistar Europa y agotar fechas en Estados Unidos, Midnight Generation -los mismísimos Daft Punk mexicanos- regresan con más groove, sintetizadores retro y todo ese mood que nos hace bailar hasta que duelan los pies.