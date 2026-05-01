Las bandas nacionales imprecindibles en el Warm Up 2026

La escena española vive un momento dulce, y el Warm Up es un buen termómetro para medirlo. Con el recinto de La Fica listo para este 1 y 2 de mayo de 2026, se abre la temporada de grandes festivales en España.

Te presentamos nuestra selección de imprescindibles.

Lori Meyers

Los granadinos, uno de los grandes referentes del indie nacional de las últimas dos décadas, son ya de la familia. Llegarán al festival con un repertorio cargado de himnos generacionales (Emborracharme, Luces de neón, Mi realidad...), y estrenarán el primer avance de su nuevo disco, En lo total, que han elaborado con la ayuda de Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz.

Su directo, enérgico y vibrante, es de los más celebrados del panorama musical español; promete ser uno de los momentos más esperados de la próxima edición. Su colección de hits es tan extensa que será, probablemente, el karaoke más grande del festival.

Lori Meyers / L.O.

Guitarricadelafuente

Álvaro Lafuente aporta el toque de sensibilidad y raíz. Su directo es pura magia, capaz de silenciar a miles de personas con solo una guitarra y su voz única.

Ginebras / L.O.

Ginebras

El cuarteto es pura energía y color. Sus letras directas y su actitud sobre el escenario las han convertido en una de las bandas más queridas del circuito.

Rusowsky / RICARDO RUBIO

Rusowsky

Representa la nueva ola del bedroom pop y los sonidos urbanos más vanguardistas. Es una de las propuestas más frescas y necesarias del cartel.

León Benavente / L.O.

León Benavente

Si buscas intensidad, ellos son la respuesta. Su directo es una apisonadora de rock y sintetizadores que nunca deja a nadie indiferente.

Repion / L.O.

Repión

El dúo cántabro formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta vuelve a Murcia con nuevo disco, 201. Su estilo, más orientado al grunge-pop, nace de la rabia, y se ha ido refinando sin perder su filo emocional: oportunidad de descubrir en vivo unas canciones que prometen elevar aún más su ya contundente propuesta.

La La Love You / L.O.

La La Love You

Esta banda pop punk de Parla lleva el canallismo madrileño en las venas. Se han convertido en fenómeno viral, especialmente tras el éxito de su profética canción El fin del mundo. Pasaron de las mil escuchas a treinta millones de reproducciones en Spotify, colocando siete canciones en los siete primeros puestos de la lista 50 más virales de España. Adelantarán su cuarto álbum, ¿Por qué me miras así?

Viva Belgrado / L. O.

Viva Belgrado

Desde Córdoba, su post-hardcore emocional ha crecido y se ha extendido por el mundo. Cancionero de los cielos, su cuarto álbum (poético, político y un poco espiritual), fue una de las mayores sorpresas de 2024; se lanzaron de lleno al rock alternativo con actitud punk. La gira mundial -más de 40 conciertos en salas y festivales de Europa, Latinoamérica y Japón-, de la que ahora se despiden, les trae nuevamente por aquí, más rodados que nunca.

Neoverbeneo / L.O.

Neoverbeneo

Una de las apuestas más frescas y transgresoras del panorama actual, un proyecto musical de DJs y producción creado por Aarón Sáez (Varry Brava, Carey, Bicicleta) y Nando Costa (Stereo Club), que reinventa la cultura de la verbena con un enfoque contemporáneo, rápido y muy bailable. Los sets, sin filtro y con vocación festiva, se construyen a partir de refritos, mashups y relecturas inmediatas de clásicos, hits populares y música ‘remember’. Todo cabe en NeoVerbeNeo. ¡A jugar!