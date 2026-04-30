El Warm Up toma las calles con Somos Murcia 2026: agenda gratuita completa del jueves al domingo

Murcia capital arranca este jueves su semana más cultural. El ciclo Somos Murcia 2026, la programación gratuita del Warm Up Estrella de Levante que se despliega por la ciudad antes de abrir las puertas de La Fica, entra en su recta final con una agenda que va del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo y que combina conciertos en sala, música al aire libre, cine, exposiciones y literatura en algunos de los espacios más emblemáticos de Murcia.

Jueves: exposiciones y conciertos

Este jueves es uno de los días más cargados del ciclo. Los Molinos del Río inauguran Indóciles / Indieside, una exposición fotográfica de François Poulain y Nathalie Paco que repasa el universo del punk, el rock y el noise de los años noventa a través de medio centenar de imágenes en blanco y negro tomadas en salas y espacios clave de la música independiente de Francia y España. La muestra, que permanecerá hasta el 24 de julio, abre con una conferencia de los propios autores.

En la Cárcel Vieja, a las 19.30 horas, se presenta el libro It Ain't Over 'til the Fatboy Sings.

Por la noche, el Garaje Beat Club acoge a Colectivo Da Silva a partir de las 22.00 horas, mientras que la Sala Mamba! recibe a Luis Brea desde las 21.00.

La Filmoteca Regional Francisco Rabal propone a las 19.30 horas una sesión de cine musicado en directo: Alicia en el País de las Maravillas con acompañamiento musical de Sanspok.

Viernes: Lars von Trier y after oficial en el Garaje

El viernes la Filmoteca Regional pone en pantalla Dancer in the Dark de Lars von Trier a las 20.30 horas, una de las propuestas cinematográficas más potentes de toda la semana.

Para los más noctámbulos, el Garaje Beat Club abre desde las 6.00 horas con el after oficial Ruptura & Friends.

Sábado y domingo: conciertos gratuitos

El fin de semana es el momento más festivo de Somos Murcia. El sábado 2 de mayo, desde las 11.30 horas, la Cárcel Vieja acoge los conciertos de Nico, Blaya y Xénia, mientras que la Plaza de la Universidad arranca a las 11.45 con H.U.L.S., Baloncesto y Vicente Calderón.

Por la noche, la Filmoteca proyecta Pavements de Alex Ross Perry (21.30 h) y el Garaje Beat Club se convierte desde las 6.00 horas en pista de baile con Microdosis: Kebra & ariel ariel.

El domingo 3 de mayo cierra el ciclo con nueva tanda de conciertos matinales gratuitos: A Mares, Lusillón y Maximiliano Calvo en la Cárcel Vieja, y Calare, Paco Te Quiero y Go Cactus en la Plaza de la Universidad, ambos desde las 11.30-11.45 horas.

La Filmoteca despide la semana con Segundo Premio de Isaki Lacuesta (21.30 h).

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Toda la programación, con horarios detallados e inscripciones para los eventos que lo requieren, está disponible en warmupfestival.es/somos-murcia.