Cartagena se rinde al manga por duodécima vez

Cartagena vuelve a convertirse en capital regional del manga, el anime y la cultura japonesa. El campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) acogerá los próximos 9 y 10 de mayo, de 10.00 a 20.00 horas, la duodécima edición del Salón del Manga y la Cultura Japonesa 'Cartagena se Remanga', que aspira a batir su propio récord de asistencia con más de 12.000 visitantes esperados a lo largo del fin de semana.

Organizado por la asociación Murcia se Remanga con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena, el salón ha crecido hasta convertirse en una de las citas de referencia de la cultura popular en la Región. El edil de Juventud, José Martínez, avanzó junto a los organizadores que la programación superará las 150 actividades, entre talleres, charlas, exposiciones, concursos y conciertos.

Cosplay, K-pop y realidad virtual

La oferta temática es tan amplia como el propio universo al que rinde homenaje: manga y anime, videojuegos, cosplay, K-pop, juegos de rol, ilustración, cine y series. El recinto contará con espacios especializados que incluyen zona de realidad virtual, área de juegos de mesa, Artist Alley, stands de merchandising y zona gastronómica. Entre los platos fuertes del programa figuran los concursos de cosplay, karaoke y dance, además de encuentros con cosplayers, influencers y actores de doblaje.

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Las entradas están disponibles en venta anticipada desde 8,50 euros en la web del evento: cartagenaseremanga.es