La exposición 'Indóciles / Indieside' se instala en Murcia: Dos cámaras, dos países y treinta años de punk e indie que no salieron en los periódicos

Mientras la prensa miraba hacia otro lado, ellos apuntaban sus cámaras. François Poulain en París y Nathalie Paco en Madrid recorrieron en paralelo, sin conocerse, los locales y salas donde se gestaba la música alternativa de los noventa.

Treinta años después, sus archivos convergen en un mismo sitio: el Espacio Molinos del Río / Caballerizas de Murcia, donde este jueves, a las 19:30 horas, tendrá lugar la inauguración de Indóciles, indieside, la música independiente en los 90, con la participación de los fotógrafos François Poulain y Nathalie Paco, así como de Marsu, mánager de grupos como Bérurier Noir y director artístico de Bondage Records, y de Isabel Espín, música y cantante del grupo Iluminados, de Bullas.

La muestra podrá visitarse hasta el 24 de julio y cuenta con cincuenta fotografías, en su mayoría analógicas y en blanco y negro, que documentan una escena con escasa difusión en la prensa convencional.

París y Madrid, dos archivos paralelos

Poulain inmortalizó la escena francesa desde las salas Le Fahrenheit y Capsul'Rock en la región de París, y es coautor junto a Max Well del libro de culto Escenas de rock en Francia (1993). Paco se convirtió en una de las pocas fotógrafas del auge indie español, retratando en la Sala Maravillas de Madrid a principios de los noventa para la revista Espiral y ejerciendo como fotógrafa oficial del Festival Internacional de Benicàssim durante 13 años. En 2022 autopublicó Indieside, edición limitada de 700 ejemplares sobre la música independiente en España en los noventa, y prepara un segundo libro sobre la electrónica española entre 1995 y 2015 con la colaboración de más de 150 artistas internacionales.

Marsu, el hombre detrás de Bérurier Noir

También participará en la conferencia Marsu, figura imprescindible del rock alternativo francés: mánager de Lucrate Milk y Bérurier Noir, la banda punk que se convirtió a mediados de los ochenta en el grupo emblema del sello Bondage Records, referente del movimiento alternativo francés junto a Ludwig von 88 y Washington Dead Cats. Marsu fue también fundador y director artístico del propio Bondage Records, editor de fanzines y locutor de radio.

Una murciana en la historia del indie español

La otra ponente es Isabel Espín Collados, cantante, compositora y música murciana que desde los noventa ha trabajado en proyectos como Iluminados y Musidora, grabando toda su discografía para el sello independiente Jabalina Música y participando en la construcción del sonido indie en España. Desde 2015 codirige la librería En las nubes de Bullas, espacio dedicado a la difusión de la literatura y la cultura.

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La muestra podrá visitarse en el Espacio Molinos del Río / Caballerizas de Murcia hasta el 24 de julio.