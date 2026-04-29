Pat Metheny vuelve al Festival de Jazz de San Javier en una edición con 25 conciertos

Veintiocho años después de su primera edición, el Festival Internacional de Jazz de San Javier sigue siendo una de esas anomalías que el mundo de la cultura agradece: un municipio de poco más de 30.000 habitantes que cada verano convierte su auditorio en una de las salas de jazz más importantes del sur de Europa.

No es casualidad ni inercia. Es la consecuencia de veintiocho ediciones seguidas apostando con criterio, sin perder de vista que el público —el de San Javier y el que llega de fuera— merece algo más que un cartel de nombres. "Ofrecer un milagro musical al alcance de los vecinos del municipio y de todas aquellas personas que este verano decidan compartir sus vacaciones con nosotros", ya resumió el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, enel adelanto de la presentación del programa.

La XXVIII edición, dedicada a la memoria de Steve Cropper, Eddie Palmieri, Sheila Jordan, Raúl Malo y Miles Griffith, arranca el 26 de junio y se extiende hasta el 24 de julio con 25 conciertos en 15 noches, diez de ellas con doble actuación.

Presentación del festival de Jazz de San Javier / Iván Urquízar

El festival sale a la calle

El Auditorio Municipal del Parque Almansa es la sede principal, pero el festival este año sale también a la calle: a la Plaza de España de San Javier, al Puerto Tomás Maestre de La Manga y a la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. Las entradas van de los 20 a los 50 euros; el abono completo cuesta 180 euros y estarán disponibles desde el 30 de abril —Día Internacional del Jazz— en compraleentrada.com.

El festival estrena también imagen. El diseñador gráfico Óscar Mariné, Premio Nacional de Diseño y responsable de carteles para algunas de las películas más reconocibles del cine español, ha renovado la identidad visual con una nueva tipografía y una silueta que remite directamente a los orígenes afroamericanos del jazz.

Las entradas estarán disponibles desde el 30 de abril

El grupo de jazz madrileño KGG puso música a la presentación que tuvo lugar en la terraza del Ayuntamiento con la participación de la primera teniente de Alcalde, María Dolores Ruiz y el director general del Instituto de la Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián.

Desde el Gobierno regional, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, puso en valor lo que tiene de singular este festival: "Normalmente los eventos están centrados en las grandes ciudades, y San Javier tiene esa capacidad, en un municipio relativamente pequeño, de tener este festival que forma parte de la oferta cultural en mayúsculas de nuestra región". Cebrián mencionó además que un estudio reciente cifra el impacto económico de los festivales adheridos a la marca regional en torno a los 70 millones de euros.

La primera teniente de alcalde, María Dolores Ruiz Jiménez, subrayó por su parte el esfuerzo que hay detrás de cada edición: "Detrás de cada concierto, de cada detalle, hay muchos meses de trabajo, dedicación y pasión."

Actuación musical durante la presentación del Festival de Jazz de San Javier / L.O.

El programa

La edición arranca en la calle el viernes 26 de junio, con Soulift en la Plaza de España. La banda madrileña —músicos de España, Nigeria, Camerún y Estados Unidos, liderados por el vocalista Amos Obasohan— es una máquina de funk, soul y reggae con matices de gospel. Un aperitivo festivo y gratuito para abrir boca.

Al día siguiente, sábado 27, llega la primera noche doble en el Auditorio. La abre Nicole Zuraitis, cantante y pianista neoyorquina que ganó el Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2024 y llega a San Javier con dos nuevas nominaciones en el bolsillo. La cierra la primera visita a la Región de Murcia de The Brand New Heavies, el colectivo londinense que cofundaron el guitarrista Simon Bartholomew y el bajista Andrew Levy y que a principios de los noventa, junto a Jamiroquai e Incógnito, definieron el acid jazz británico. Never Stop, Stay This Way, Dream on Dreamer: clásicos que la vocalista Angela Ricci, al frente de la banda desde 2018, lleva al directo con una energía que sus seguidores conocen bien.

La formación londinense The Brand New Heavies, protagonista de la primera velada del Festival de Jazz de San Javier / L.O.

El miércoles 1 de julio ofrece quizás la noche más exigente del festival en términos jazzísticos puros. El saxofonista Joe Lovano —uno de los grandes tenores del jazz contemporáneo, con 25 discos para Blue Note en su haber— comparte escenario con el pianista italiano Antonio Farao, de quien Herbie Hancock dijo que era no solo un pianista excelente sino un gran pianista. Les acompañan el bajista Ira Coleman y el baterista Jonathan Blake en un proyecto titulado Explorations. La segunda parte la protagonizan José James y China Moses, que celebran juntos el cincuenta aniversario de I Want You de Marvin Gaye mezclando jazz y soul con la presencia escénica que les caracteriza a ambos.

El viernes 3 llega Cyrille Aimée, una de las voces más singulares del jazz actual: nacida en Samois-sur-Seine —sede del festival de Django Reinhardt—, con raíces francesas y dominicanas, ganadora del concurso internacional de jazz vocal Sarah Vaughan, artista cuyo último álbum elogió el propio Stephen Sondheim. Comparte noche con el guitarrista valenciano Ximo Tebar, creador del llamado son mediterráneo, a quien George Benson definió como una nueva voz de la guitarra.

El sábado 4 trae a Camille Thurman con el Darrell Green Quartet: saxofonista de tenor, vocalista de primer nivel, la primera mujer en incorporarse como instrumentista a tiempo completo a la Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis. La acompañan los Take Me To The River All Stars, el proyecto ganador de un Grammy que preserva el legado de Nueva Orleans y Memphis con figuras como Cyril Neville, Jon Cleary o Robert Mercurio, de Galactic.

Lizz Wright, una de las grandes voces del jazz vocal americano contemporáneo, estará en San Javier el 7 de julio / L.O.

Una sola artista ocupa el martes 7: Lizz Wright, una de las grandes voces del jazz vocal americano contemporáneo, que presenta Shadow, su último álbum, publicado en su propio sello después de dos décadas en grandes compañías. Una trayectoria que atraviesa el jazz, el blues, el folk y el gospel con una autenticidad construida desde la infancia en la iglesia de Georgia donde su padre era pastor.

El viernes 10 reúne dos propuestas de fusión que dicen mucho del estado del jazz español. El armonicista Antonio Serrano —Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, músico de Paco de Lucía durante diez años, Premio del Festival de San Javier 2024— actúa con el joven pianista autodidacta Kaele Jiménez en Jazz Caló, un proyecto que fusiona jazz y flamenco con naturalidad y que en noviembre pasado publicó su álbum homónimo. La segunda parte la ocupa The War And Treaty, el dúo de Michael Trotter Jr. y Tanya Blount, que ha convertido su mezcla de soul, folk y country en uno de los fenómenos de la música americana reciente, con nominaciones al Grammy y el premio Dúo del Año de la Country Music Association.

El sábado 11 es una noche de soul en estado puro. Primero, el trombonista valenciano Rafa M. Guillén y The Jazz Walkers, con la cantante y flautista cubana Amy Gaviria como invitada, presentando Always Forward, su tercer álbum. Después, la Clarence Bekker Band —formación barcelonesa del artista surinamés conocido por su trabajo con Playing For Change, con más de 200 millones de visualizaciones en la red— con la cantante holandesa Berget Lewis, una de las voces más poderosas del soul europeo.

El domingo 12 el festival sale a La Manga: The Blue Horses y Suzette Moncrief actúan en el Puerto Tomás Maestre en un concierto gratuito al aire libre. The Blue Horses es una formación de jazz liderada por el saxofonista cubano Inoidel González; Suzette Moncrief, nacida en Nueva York y afincada en Málaga desde los noventa, lleva décadas siendo una referencia ineludible de la escena de jazz y blues en el sur de España.

La estrella sueca del jazz Gunhild Carling actuará en San Javier este verano / L.O.

El miércoles 15 presenta una noche que resume bien el espíritu del festival. La abre Gunhild Carling, la multiinstrumentista sueca que toca trombón, trompeta, banjo, ukelele, arpa y gaitas —a veces en el mismo concierto—, junto a la formación barcelonesa Shakin'All. La cierra uno de los grandes nombres de la edición: el bajista barcelonés Carles Benavent, Premio de esta XXVIII edición, el músico que introdujo el bajo eléctrico en el flamenco junto a Paco de Lucía y que ha grabado con Miles Davis, Chick Corea y Camarón de la Isla. Le acompañan el trompetista Raynald Colom —formado con Roy Hargrove, Clark Terry y Wynton Marsalis, considerado uno de los mejores trompetistas del jazz europeo— y Tomasito, el cantaor y bailaor jerezano que transita desde hace décadas entre el flamenco, el funk y el hip hop con una personalidad escénica difícilmente clasificable.

El viernes 17 une al pianista italiano Luca Filastro —uno de los grandes intérpretes actuales del stride piano— con la vocalista italiana Lara Ferrari, conocida por su trabajo con Sugarpie & The Candymen. Los cierra la segunda visita a San Javier de Young Gun Silver Fox, el dúo de Andy Platts y Shawn Lee, que presenta Pleasure, su quinto álbum: pop-soul soleado, influencias de Steely Dan y Earth Wind & Fire, buenas vibraciones garantizadas.

El sábado 18 reúne al acordeonista francés Ludovic Beier y su Montmartre Quartet —swing manouche, jazz brasileño, París bohemio; Beier se doctoró en la Sorbona con una tesis sobre jazz manouche y ha compartido escenario con Joe Lovano y Paquito D'Rivera— con el pianista jiennense Chico Pérez y su quinteto, con el cantaor Manuel Lombo como invitado. El álbum Sarao (2024) de Pérez fue señalado por El País como uno de los mejores discos del año; su propuesta, como la de Serrano y Jiménez una semana antes, demuestra que la frontera entre jazz y flamenco en manos de músicos españoles de su generación ya no es un problema a resolver sino un territorio natural.

El domingo 19 el festival vuelve a la calle, esta vez a la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, para el concierto de Minor Jazz Collective, la banda surgida del Conservatorio Profesional de Música de San Javier hace 18 años de la mano del profesor Antonio F. Baeza. Un concierto de puertas abiertas que este año contará con la participación del trompetista Raynald Colom como artista invitado.

Pat Metheny regresa a San Javier por cuarta vez. / L.O.

La noche más esperada llega el miércoles 22: Pat Metheny regresa a San Javier por cuarta vez. El guitarrista de Kansas City, con 20 Grammy y medio siglo redefiniendo los límites del jazz, actúa con Side-Eye III+, la formación más amplia que ha presentado en más de una década —Joe Dyson en batería, Chris Fishman en teclados, Jermaine Paul al bajo y Leonard Patton en percusión y voz—, combinando composiciones nuevas con revisiones de clásicos de un catálogo que no tiene desperdicio.

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El festival cierra el viernes 24 con otra noche doble. Primero, el pianista barcelonés Lluís Coloma Blues Project, embajador del blues y el boogie-woogie en España y referencia en Europa y Asia, con el blues y el boogie-woogie como eje y sus influencias catalanas y españolas como color propio. Después, el Fusion Experience Quartet: cuatro músicos de primer nivel mundial reunidos por el guitarrista italiano Ciro Manna —el baterista Dave Weckl, el bajista camerunés Richard Bona (Grammy, colaborador de Herbie Hancock, Quincy Jones, Sting y Pat Metheny) y el pianista francés Mica Lecoq— en una propuesta sin fronteras que es, también, un final a la altura de lo que esta edición ha prometido desde el principio.