La Región abre la temporada de festivales: el Warm Up reúne a 52.000 asistentes y 49 bandas

Murcia vuelve a ser este fin de semana el primer gran escenario del calendario festivalero regional y nacional. El Warm Up Estrella de Levante 2026 abre sus puertas este viernes en el Recinto Ferial La Fica con una previsión de 26.000 asistentes por jornada —52.000 en total— y un cartel de 49 bandas repartidas en cuatro escenarios durante dos días. Las entradas de sábado en formato general están ya agotadas.

El presidente regional Fernando López Miras, que ha visitado este martes montaje del evento de La Fica, avanzó que el impacto económico conjunto de los festivales agrupados bajo la marca Festivales Región de Murcia podría superar este año los 70 millones de euros, frente a los 67,9 millones registrados en 2025 según el estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Solo el Warm Up, según estimaciones de Producciones Baltimore, generará un impacto de más de 20 millones de euros en la Región. López Miras subrayó que el festival "es una seña de identidad para la Región de Murcia" y un "motor económico" que dinamiza hostelería, comercio y transporte.

El cartel, día a día

El Warm Up Estrella de Levante abrirá sus puertas en La Fica los días 1 y 2 de mayo con cerca de medio centenar de artistas repartidos en cuatro escenarios.

En el escenario principal, Estrella de Levante, el viernes arrancará con Ginebras, seguido de Guitarricadelafuente y la banda británica James, antes del cierre a cargo de Soulwax. El sábado pasarán por este espacio La La Love You, Bloc Party y Lori Meyers, con clausura de Fatboy Slim, que ofrecerá un set de dos horas.

El escenario ElPozo King Upp concentrará propuestas de corte más directo. El viernes actuarán Veintiuno, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, Ultraligera y Ladilla Rusa. El sábado será el turno de Repion, Carlos Ares, Ojete Calor y Rusowsky.

Por su parte, el escenario Ballantine’s reunirá propuestas emergentes y alternativas. El viernes contará con Perdón —ganador de Región de Murcia Suena—, Amore, Biznaga, Midnight Generation, Akriila, VVV (Trippin’ You) y Neoverbeneo. El sábado pasarán por este espacio Firmado, Carlota, Las Petunias, La Paloma, Deadletter, Viva Belgrado, Karavana y Flash Stereo Club DJs.

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El escenario ESC quedará dedicado a la electrónica y el formato club. El viernes incluirá a Blackpanda (live), REM DJs, 1111, Juguete, Drea, Riria, Ruptura, Panasoma y Bclip. El sábado actuarán Hadren, Patataonstereo, Fades (live), Meritxell de Soto, Flaca, Pogo DJs, Piem, Fucknormal y Cora Novoa, encargada del cierre final.