Todo lo que necesitas saber antes de ir al Warm Up 2026 en Murcia

El Warm Up 2026 calienta motores en Murcia y la organización ha difundido una serie de indicaciones prácticas para los asistentes, con información sobre los accesos al recinto, la recogida de pulseras, el sistema cashless, las normas para menores y los objetos que no se podrán introducir en el festival.

El evento, que se celebra en el recinto de La Fica, contará con normas específicas según el tipo de entrada o abono, así como con restricciones de seguridad que conviene revisar antes de acudir para evitar incidencias en los accesos.

Además, hay otra información útil ajena a las normas como la previsión del tiempo para las jornadas del festival o si todavía hay posibilidad de adquirir abonos o entradas. Todo lo que necesitas saber antes de ir al Warm Up los días 1 y 2 de mayo, a continuación.

¿Estoy a tiempo todavía de comprar mi entrada?

Sí. A fecha de este martes 28 de abril aún quedan unos pocos abonos y entradas de día. Los abonos VIP se han agotado, pero los generales para acudir al festival ambos días se venden a un precio de 80 euros. En cuanto a las entradas de día, para ir solo viernes o sábado, se pueden adquirir por 60 euros.

*Esta información está sujeta a actualización si el festival anuncia el 'sold out'.

Activación de pulseras

Si has recibido tu pulsera en casa, tienes que activarla para poder acceder al recinto. Para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos:

Escanea el QR que está en la parte trasera del chip de la pulsera. Introduce manualmente el “código de entrada digital” que aparece en el PDF de tu abono.

Cómo activar la pulsera del Warm Up 2026 / L.O.

Recogida de pulseras

Si en tu caso necesitas recoger la pulsera, su adquisición para abonos y entradas de día podrá realizarse en dos puntos: la Cárcel Vieja de Murcia y el recinto de La Fica.

En la Cárcel Vieja de Murcia, el reparto estará disponible el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril, de 17.00 a 21.00 horas. También se podrán recoger allí el viernes 1 de mayo, de 17.30 a 02.00 horas.

En La Fica, la recogida de pulseras estará habilitada el viernes 1 de mayo, de 17.00 a 02.00 horas, y el sábado 2 de mayo, de 17.30 a 02.00 horas.

Accesos al recinto: limitaciones y horarios

Los asistentes que cuenten con abono general, abono VIP o entrada de día VIP podrán entrar y salir del recinto durante la jornada.

En cambio, quienes tengan entrada de día general no podrán salir y volver a entrar al recinto una vez hayan accedido.

El horario de apertura será el mismo para las dos jornadas principales: el viernes y el sábado, de 17.30 horas a 6.00 horas.

Sistema cashless

El festival funcionará con sistema cashless dentro del recinto. Las recargas con tarjeta tendrán un importe mínimo de 5 euros y deberán realizarse en múltiplos de 5 euros. En el caso de las recargas en efectivo, no habrá cantidad mínima.

La devolución del saldo sobrante podrá solicitarse desde el martes 5 de mayo a las 23.59 horas hasta el 12 de mayo a las 23.59 horas, ambos inclusive. Para hacerlo, será necesario utilizar el número que aparece en el reverso de la pulsera. La organización indica que esta devolución no tendrá gastos de gestión.

Además, se recomienda no perder ni la tarjeta ni la pulsera, ya que el código único que incorporan será imprescindible para poder pedir la devolución del dinero restante.

Público del Warm Up en un concierto, durante la pasada edición / Juan Carlos Caval

Menores

El acceso al Warm Up no estará permitido a menores de 7 años. Los menores de 8 a 12 años podrán entrar acompañados de padre, madre o tutor legal, con el mismo tipo de abono o entrada, y deberán presentar una autorización firmada en la puerta del festival. Para estos menores, la organización recomienda una limitación horaria dentro del recinto hasta las 00.00 horas y les entregará cascos auditivos.

Los menores de 13 a 15 años deberán acudir acompañados por una persona autorizada o por su padre o madre, también con el mismo tipo de abono o entrada, y presentar la autorización firmada en la puerta del festival.

En el caso de los menores de 16 y 17 años, únicamente tendrán que presentar la autorización firmada en la entrada del recinto.

Objetos no permitidos

La organización recuerda que no estará permitido acceder al recinto con hinchables, cascos, maletas, latas, vidrio, desodorante, latas de aire comprimido ni bastones, salvo en el caso de personas que lo justifiquen.

Tampoco se permitirá la entrada con animales, excepto perros de acompañamiento, palos selfie, cámaras réflex o de vídeo, baterías portátiles, pirotecnia, monopatines, paraguas con punta o cualquier objeto susceptible de causar daño.

Excepciones

Sí se permitirá acceder con botellas de agua de 500 mililitros sin tapón, baterías portátiles más pequeñas que el móvil, crema solar en recipientes de hasta 100 mililitros y mochilas o bolsos con unas medidas máximas de 30 por 25 centímetros.

El recinto

Ten a mano el plano del recinto que recorrerás de un lado a otro durante el fin de semana del Warm Up 2026. Cuatro escenarios, zonas gastro, de restauración y de descanso, puntos para cargar la pulsera, aseos... Te será útil tenerlos localizados.

Mapa del Warm Up 2026 / Warm Up

¿Qué tiempo va a hacer durante el festival?

Hará falta tener un paraguas o un chubasquero a mano. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el viernes 1 de mayo apunta a cielos nubosos y chubascos ocasionales o intermitentes a lo largo del día, aunque en principio no se espera que sean lluvias de gran intensidad. La temperatura máxima ese día en la capital murciana será de 24 grados.

El sábado seguirá el mismo guion. Habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales, con pocos cambios en los termómetros. Murcia esta vez alcanzará los 23 grados.

Así, aunque tocará estar pendientes del cielo, a priori no se esperan grandes cantidades de agua que puedan afectar al desarrollo del festival.

El cartel, por escenarios

Si has llegado hasta aquí, seguramente ya tienes en el radar a los artistas que actuarán en el Warm Up 2026, pero conviene saber en qué escenario podrás disfrutar de cada uno de ellos.

En el escenario principal, Estrella de Levante, el viernes arrancará con Ginebras, seguido de Guitarricadelafuente y la banda británica James, antes del cierre a cargo de Soulwax. El sábado pasarán por este espacio La La Love You, Bloc Party y Lori Meyers, con clausura de Fatboy Slim, que ofrecerá un set de dos horas.

El escenario ElPozo King Upp concentrará propuestas de corte más directo. El viernes actuarán Veintiuno, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, Ultraligera y Ladilla Rusa. El sábado será el turno de Repion, Carlos Ares, Ojete Calor y Rusowsky.

Por su parte, el escenario Ballantine’s reunirá propuestas emergentes y alternativas. El viernes contará con Perdón —ganador de Región de Murcia Suena—, Amore, Biznaga, Midnight Generation, Akriila, VVV (Trippin’ You) y Neoverbeneo. El sábado pasarán por este espacio Firmado, Carlota, Las Petunias, La Paloma, Deadletter, Viva Belgrado, Karavana y Flash Stereo Club DJs.

El escenario ESC quedará dedicado a la electrónica y el formato club. El viernes incluirá a Blackpanda (live), REM DJs, 1111, Juguete, Drea, Riria, Ruptura, Panasoma y Bclip. El sábado actuarán Hadren, Patataonstereo, Fades (live), Meritxell de Soto, Flaca, Pogo DJs, Piem, Fucknormal y Cora Novoa, encargada del cierre final.

Cartel del Warm Up 2026 / Warm Up

Los horarios

Es importante tener a mano los horarios completos para organizar el recorrido por los cuatro escenarios del festival

La programación se estructura en dos jornadas. El viernes reunirán a James, Ginebras, Guitarricadelafuente, Soulwax, León Benavente, Biznaga y Ladilla Rusa, en una jornada marcada por la mezcla de guitarras, electrónica y nuevos sonidos.

Horarios del Warm Up 2026 el viernes / Warm Up

El sábado encabezarán el cartel Fatboy Slim, Bloc Party, Lori Meyers, La La Love You, Rusowsky, Ojete Calor, Viva Belgrado y Carlos Ares.