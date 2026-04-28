Joaquín Vera revisita la pintura murciana del siglo XX en ‘RE-LECTIO’

Treinta pintores murcianos del siglo XX y un artista de 28 años que ha decidido mirarles a la cara sin apartar los ojos. Así se puede resumir RE-LECTIO, la exposición de Joaquín Vera inaugurada el pasado 16 de abril en la Sala Glorieta Uno del Ayuntamiento de Murcia. "RE-LECTIO nace como una pausa y una mirada al siglo XX en Murcia: volver a leer, reinterpretar y observar desde otro lugar. Cada pieza es un fragmento, un eco, una pregunta abierta. Y ahora deja de ser solo mío para convertirse en algo compartido", explicó el artista en la inauguración.

Una declaración de intenciones que define bien el tono de la muestra: la tradición no como lastre sino como combustible. "Pinto no para afirmarme, sino para atravesarme", añadió Vera, que con este trabajo asume la coherencia por encima de la originalidad forzada.

Collage, materia y memoria pictórica

Las más de 40 obras reunidas proponen un diálogo con referentes como Ramón Gaya, Párraga, Carpe, Molina Sánchez, Ángel Haro, Willy Ramos, Mariano Ballester, Antonio Ballester y Campillo, entre otros, a través de técnicas mixtas y collage en las que la fragmentación y la superposición actúan como herramientas de pensamiento. En cada caso, Vera no busca la copia ni el homenaje reverencial, sino la fricción productiva: qué pasa cuando un pintor joven se enfrenta a la densidad del negro en Nicolás de Maya, a los blancos escultóricos de Miguel Fructuoso o a la ligereza del vidrio soplado de Flyppy y decide responder con sus propios materiales.

'Lady In Rose', una de las obras expustas en Re-Lectio. / L.O.

Las páginas de un viejo diccionario reaparecen como hilo conductor a lo largo de toda la muestra, convirtiendo la palabra en materia pictórica. Su presencia, según explica el propio artista en el catálogo, establece una alusión a Verso y Prosa, la revista fundada en Murcia por Juan Guerrero Ruiz y Jorge Guillén entre 1927 y 1928, que publicó 12 números acogiendo a la nómina casi completa de autores de la vanguardia española.

El homenaje a la Generación del 27 murciana

La exposición incorpora un tríptico final dedicado a tres figuras esenciales de la cultura literaria murciana vinculadas a la Generación del 27: José Ballester Nicolás, Carmen Conde y Juan Guerrero Ruiz. Este último fue quien recibió de García Lorca uno de los títulos honoríficos más hermosos de la literatura española: en el Romancero Gitano de 1928, Lorca le dedicó el Romance de la Guardia Civil Española con las palabras "A Juan Guerrero. Cónsul General de la Poesía", título que quedó asociado a él para siempre. Con estas tres presencias, Vera cierra el recorrido de la muestra rindiendo homenaje a una constelación de intelectuales cuya huella, según escribe en el catálogo, "sigue latiendo en nuestra tradición literaria".

'Perdido en Santo Domingo' de Joaquín Vera. / L. O.

El itinerario literario de la exposición se extiende también a figuras como Vicente Medina, a poetas de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Miguel Hernández o Rafael Alberti, y a autores contemporáneos como Eloy Sánchez Rosillo, Soren Peñalver o Teresa Vicente, ampliando el diálogo entre pasado y presente también en el ámbito de la palabra.

La muestra cuenta con un comisario de peso: Manolo Fernández-Delgado, que estuvo al frente del Museo Ramón Gaya desde 1990, año de su inauguración, hasta 2018, cuando se jubiló, y fue también coordinador del Palacio Almudí durante cinco años. Durante su etapa al frente del Museo Ramón Gaya impulsó cerca de 1.000 actividades, convirtiendo el espacio en uno de los referentes culturales de la ciudad. Su presencia en RE-LECTIO aporta al proyecto un criterio curatorial construido durante décadas en el corazón de la escena artística murciana.

La inauguración incluyó un coloquio en la propia sala en el que participaron el comisario, el concejal de Cultura e Identidad Diego Avilés y el propio Vera, con la asistencia de artistas homenajeados en la exposición como Araceli Reverte, Martínez Mengual, Esteban Linares, Carmen Artigas y Manolo Barnuevo.

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Un joven con cartel propio

Vera nació en la Región de Murcia en 1997. Antes de esta primera gran exposición individual ya había dejado huella en el espacio público: es el autor del cartel del Domingo de Ramos de Murcia 2024 y de los carteles de las fiestas de San Blas y La Candelaria del barrio de Santa Eulalia. La muestra está teniendo una notable acogida en el ámbito educativo, con visitas de centros escolares de la Región que integran el recorrido como herramienta para acercar el patrimonio artístico y literario al aula.