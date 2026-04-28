La danza toma la Región de Murcia: del Auditorio Regional al Puerto de Cartagena en el Día Internacional
Profesionales del sector piden la habilitación de espacios de creación en los teatros para "asentar el talento local" y "tejer patrimonio dancístico"
La Región de Murcia está celebrando el Día Internacional de la Danza, y aunque oficialmente es este miércoles 29, los factores meteorológicos adversos y las agendas han hecho encajar la programación de actos con un 'baile' de fechas por varios puntos del territorio a lo largo de los últimos días, desde el Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia hasta el Puerto de Cartagena, pasando por el Centro Párraga y la Filmoteca regional. Una jornada que, más allá de los actos conmemorativos, sirve para hacer balance de lo conseguido y para presionar por lo que aún falta.
Un manifiesto incómodo
El texto elegido este año por el Instituto Internacional del Teatro no es un manifiesto de celebración. Lo firmó la coreógrafa canadiense Crystal Pite, con treinta y cinco años de carrera y obras creadas para el Royal Ballet, el Nederlands Dans Theater o el Ballet de la Ópera de París, y arranca desde un diagnóstico sombrío: el del horror cotidiano que los seres humanos son capaces de infligirse. Frente a eso, Pite reivindica la danza no como evasión sino como resistencia. "La danza está hecha de nosotros y, sin embargo, no nos debe nada", escribe. Un lenguaje del cuerpo —tan efímero como el aliento, tan concreto como el hueso— capaz de acumular esperanza a través de pequeños actos de valentía, curiosidad y colaboración. Un recordatorio, también, de nuestra propia impermanencia.
En el Auditorio Víctor Villegas fue el bailarín y coreógrafo murciano Andrea Carrión, afincado en Madrid, quien leyó ayer el manifiesto ante los profesionales del sector y las autoridades reunidas en el acto organizado por Unión Danza Visible. Tras la lectura del manifiesto, la jornada contó con la actuación de los bailarines Pablo Egea, Rocío Molina (Danzo CDM) y Carmen Molina & Ryunosuke Ujihara.
En Cartagena, donde el pasado domingo el Puerto acogió un maratón con más de 400 bailarines de escuelas y academias de la ciudad, el texto se leyó en voz alta antes de cada bloque de actuaciones.
La danza entra por obligación en los circuitos municipales
La noticia institucional llegó de la mano de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que aprovechó el acto del Auditorio para anunciar las novedades de la próxima convocatoria del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música para 2027. El presupuesto asciende hasta los 440.000 euros, un diez por ciento más que este año, pero el cambio más relevante es otro: por primera vez, los espacios escénicos municipales adheridos al circuito estarán obligados a programar al menos un espectáculo de danza.
"Hemos considerado oportuno incrementar el apoyo económico que damos a los ayuntamientos para que programen espectáculos de danza", explicó Conesa. "De esta forma, facilitamos el acceso de este arte al público e impulsamos a las compañías y los talentos regionales". Hasta ahora, la danza competía en igualdad de condiciones con el teatro y la música, y con frecuencia salía perdiendo. La nueva orden pretende corregir ese desequilibrio estructural.
Las demandas del sector
La presidenta de Unión Danza Visible, Vicenta Hellín, aprovechó su intervención para ir más allá de las cifras. "Necesitamos teatros que abran sus puertas a la danza, no a excepciones aisladas, sino como norma consciente", afirmó. Su siguiente objetivo es la habilitación de espacios de producción y creación dentro de los teatros y edificios culturales de la Región. Sin salas de ensayo y laboratorios de creación, los bailarines y coreógrafos murcianos tienen que fabricar sus espectáculos fuera, lo que dificulta el arraigo del talento local. Hellín lo enmarcó como un paso previo e imprescindible hacia un centro coreográfico regional: "Así tejeremos patrimonio dancístico y coreográfico con identidad propia", señaló.
"La danza no solo mueve cuerpos, mueve ideas, obliga al espectador a salir de sí mismo"
Para la presidenta de Unión Danza Visible, la danza trasciende lo artístico. "La danza no solo mueve cuerpos, mueve ideas, obliga al espectador a salir de sí mismo", dijo. "Genera empleo, crea redes y conecta artes. Es el patrimonio intangible que más riqueza proporciona al futuro de una comunidad". Una declaración de intenciones que resume bien el tono reivindicativo de una asociación que, según Hellín, "crece y se consolida" pero que no da por ganada ninguna batalla.
La Filmoteca Regional Francisco Rabal será el escenario para el punto final a la jornada del martes con una sesión especial y gratuita de Pina a las 18.45 horas, el documental que Wim Wenders dedicó en 2011 a la coreógrafa alemana Pina Bausch, dentro del ciclo Pantalla en Danza. Una elección que no es casual: si el manifiesto de Pite habla de la danza como forma de resistencia ante el mundo, pocas figuras encarnan esa idea con más rigor que Bausch, cuya obra convirtió el dolor, la memoria y el deseo en movimiento. Una manera de cerrar el día con una de las miradas más hondas que el siglo XX produjo sobre por qué el cuerpo baila.
El Centro Párraga y Puerto Lumbreras completan la celebración del Día Internacional de la Danza
Este miércoles el Centro Párraga acoge Proto (SN1806), de Janet Novás, dentro del festival Abril en Danza, con función a las 21:00 horas en el Espacio 0. La pieza, resultado de diez años de investigación de la bailarina y actriz gallega —ganadora de un Goya a mejor actriz revelación por O Corno—, explora la relación entre movimiento, energía e iluminación con Julia Kayser, Yuanto y Danielle Mesquita como intérpretes. Para el director general del ICA, Manuel Cebrián, la colaboración con el festival refuerza "el trabajo que realizamos en mostrar las propuestas más destacadas de arte en movimiento y danza experimental". Es la cuarta vez consecutiva que el instituto y Abril en Danza unen fuerzas.
Por su parte, a partir de las 18:30 horas, Puerto Lumbreras suma su propia celebración en el patio del Centro Cultural, con una exhibición a cargo de la Academia de Baile Riá Pitá y la Escuela de Danza Lazareno. Más de 200 alumnos de entre 4 y 20 años llenarán el espacio de baile urbano y contemporáneo en una jornada abierta y gratuita. "Invito a todos los ciudadanos a disfrutar de esta tarde de danza, música y diversión", animó la concejala de Cultura, Toñi Navarro.
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer
- Habla la víctima del secuestro en la caravana en Murcia: 'Intenté escapar saltando la verja, pero él me agarró del pelo y me arrastró de nuevo dentro
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas
- El Real Madrid-UCAM Murcia CB cambia de horario: cuándo se juega y dónde verlo
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier