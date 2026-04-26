Kuve, cantante: "Vivimos en una era en la que la industria musical es como comida rápida y a mí me gustan los retos"

Hay artistas que se conforman con hacer canciones, y artistas que necesitan construir mundos. Maryan Frutos, el alma tras Kuve, una de las voces más inquietas y poderosas de nuestro pop electrónico, regresa convertida en una arquitecta de las emociones con su nuevo álbum: 'Amore Desamore'. Clarificador, emocionante, esencial, donde el pop electrónico se abraza sin complejos con ritmos latinos y raíces flamencas para responder a una pregunta universal: ¿qué queda de nosotros cuando nos rompemos? Este álbum trata sobre sentirlo todo a la vez.

Bajo el sello Virgin y de la mano del productor Antonio Escobar, Maryan nos propone un viaje conceptual que pasa por la bachata flamenca ('Me Duelo') y el pulso electrónico de 'Llorar-T'. La liberación personal... De Murcia al Benidorm Fest, con su Loca xti, y de la ruptura a la pista de baile. Si algo define la trayectoria de Kuve, es la valentía para no quedarse nunca en el mismo sitio.

Tras años de carrera independiente y colaboraciones de altura con figuras como Nacho Cano, Maryan Frutos da un golpe sobre la mesa con Amore Desamore. Entre noches sin rumbo y mañanas inciertas, convierte la confusión en himno. Con una electrónica emocional y envolvente, confiesa no saber si está rota o, por fin, liberada. Kuve ha equilibrado su trayectoria en la escena indie con esta nueva etapa más conceptual, electrónica y emocional.

El viaje emocional: presentas este LP, Amore Desamore, como un disco conceptual. ¿En qué momento decidiste que no querías simplemente una colección de canciones, singles sueltos, sino una narrativa completa sobre el ciclo del amor, capítulos de una misma historia afectiva?

Vivimos en una era en la que la industria musical es como comida rápida: todo muy inmediato, muy de consumo rápido. Y a mí me gustan los retos. Al principio hice mi propio esquema de cómo quería que transcurriera el disco y lo que quería contar, partiendo desde Loca xti. Desde ahí empecé a construir todo lo que narra Amore Desamore. Tenía claro que quería que se pudiera escuchar de principio a fin, con un sentido y una narrativa.

El título sugiere una dualidad, un péndulo constante. ¿Es posible encontrar el ‘Amore’ sin haber pasado antes por el ‘Desamore’, o son las dos caras de la misma moneda en este álbum?

Puedes parar donde quieras dentro del disco. Hay gente que vive en el ‘amore’ toda la vida, como mis padres, que llevan más de 50 años juntos. Pero, por desgracia, muchos y muchas nos vemos reflejados en historias de amor, pero también de desamor. Al final es algo cíclico: cuando terminas la canción diez, Me duelo, vuelves a empezar con la unoç, Modo avión, y esa sensación de sentirte contigo misma y soltera otra vez. Es un bucle, es una espiral del amor.

La cantante murciana Kuve / L.O

¿Cómo habéis trabajado para que la electrónica refleje sentimientos tan orgánicos como el desgarro o la euforia? ¿Cómo has traducido musicalmente el paso de la luz del enamoramiento a la oscuridad de la ruptura? ¿Hay instrumentos o texturas específicas que representen cada estado? ¿Buscaste un ritmo más acelerado o frenético en estas primeras pistas para emular los latidos del corazón en esa primera cita?

He trabajado mucho los contrastes. En la parte del enamoramiento, todo es más luminoso, más rápido, más arriba..., y según avanza el disco, se vuelve más oscuro, más denso, más roto. Hay cambios a nivel sonoro y lírico, en el desarrollo, en los espacios…, incluso en la voz. Sí que buscaba ese punto más acelerado y con un tono distinto al inicio, como ese latido cuando estás con alguien que te gusta.

El disco abre con ese vértigo del primer encuentro. Es una sensación que mezcla euforia con un miedo paralizante. ¿Cómo lograste capturar ese ‘salto al vacío’ en el estudio sin que perdiera su frescura?

Lo que más me gusta es que el comienzo es juguetón. ¿Qué te lleva a ese momento en el que estás en modo ‘ya salgo de esta’ y de estar contigo misma? Quería que tuviera esa energía impulsiva, ese punto de lanzarte sin pensar demasiado en nada ni en nadie.

En este primer estadio de las relaciones solemos proyectar una imagen idealizada. Sin embargo, tus letras suelen ser muy crudas. ¿Te costó mostrarte vulnerable desde la primera canción del LP?

Escribo sobre mis experiencias y las de la gente que me rodea. Cada vez soy más explícita escribiendo, y en este disco no quería maquillar nada. Quería mostrarlo tal cual lo vivimos en una relación real.

En el disco, tu voz parece transitar por registros muy distintos. ¿Cómo has trabajado la interpretación vocal para transmitir esa vulnerabilidad que exige el desamor y la fuerza del nuevo comienzo?

La interpretación vocal es una de las cosas que más me importan en un disco. Para mí, mostrar diferentes registros es lo que lo hace rico. Que en cada fase haya una forma distinta de cantar no es casualidad, es parte del viaje.

Con este disco me he propuesto que la gente pueda llorar y bailar a la vez

Este LP suena a una Kuve muy empoderada, pero también muy humana. ¿Has vuelto a trabajar con Antonio Escobar en la producción para lograr ese equilibrio entre el pop sintético y la calidez orgánica? ¿Qué tiene su visión que encaja tan bien con tu evolución hacia un pop electrónico más sofisticado? ¿Quiénes han sido tus aliados clave en la producción para lograr que el disco suene tan cohesivo a pesar de su dualidad temática?

Ha sido la primera vez trabajando con Antonio Escobar como compañero en la producción del disco. Para mí ha sido superliberador, porque, como en No drama, he podido formar parte de la producción de mi disco y hacer, en cierto modo, lo que me da la gana. En Loca xti, trabajar con Juan Sueiro fue maravilloso, y en el resto del disco, con Antonio me he entendido a la perfección.

Estrenar etapa con una multinacional como Virgin suele dar vértigo. ¿Ha cambiado esto tu forma de componer o de afrontar el lanzamiento?

Al final son parte del equipo, pero siempre tengo libertad total para hacer lo que quiera, tanto con mi sello como con ellos.

En Me Duelo te atreves con ritmos de bachata y pinceladas flamencas. ¿Fue un reto vocal o una evolución natural de tu ‘sabor’ murciano y mediterráneo?

Lo tenía bastante claro desde el principio. Quería mostrar partes de mis registros que no había enseñado hasta ahora y que podían sorprender. En este disco me he mostrado más yo que nunca, incluso hablando con mi acento natal en varias canciones.

Quería que el disco tuviera esa energía impulsiva, ese punto de lanzarte sin pensar

En temas como 'Llorar-T' y 'Tonteo' parece haber una invitación a ‘bailar el drama’. ¿Es el pop electrónico la mejor terapia para la tristeza?

Me he propuesto que la gente pueda llorar y bailar a la vez. Porque hacer pop electrónico no significa que tengas que hacer baladas para hablar de tristeza. Y sí, la música es terapia total, sea del género que sea.

El hit 'Loca xti': Se ha convertido en uno de los pilares del disco. ¿Qué tiene esta canción que resume la esencia de la nueva Kuve?

Loca xties el núcleo de Amore Desamore. Todo surge de ahí. Es la canción central del disco, porque cuento lo que pasa antes y después. Además, todo lo que viví en el Benidorm Fest ha sido un antes y un después, y la acogida ha sido increíble.

Rota o liberada: esta dualidad está muy presente en el disco. ¿Te sientes más liberada artísticamente ahora que en tus trabajos anteriores?

Es la canción que más define el disco. Esa bipolaridad, ese «te quiero o no te quiero», es el resumen perfecto. Y sí, me siento liberada musicalmente porque puedo hacer lo que quiera y como quiera.

El peso de la experiencia: de aquel 'No Drama' con Nacho Cano a este álbum, ¿qué queda de esa Kuve que empezaba, y qué has tenido que ‘matar’ para llegar aquí?

De la Kuve de No Drama con Nacho Cano queda la ilusión y las ganas, pero no he tenido que matar a nadie. Esto es el resultado de una Kuve que ha aprendido mucho y que no le tiene miedo a nada.

El efecto Benidorm Fest. ¿Cómo crees que impactó tu paso por la preselección en la construcción de este nuevo concepto visual y sonoro?

Me ha hecho vivir todo con muchísima ilusión y con un público nuevo que se ha sumado y que sigue conmigo. Ahora tengo muchas ganas de ver cómo toda esa gente baila estas canciones en directo.

Murcia y el ‘sabor’. Siempre llevas a Murcia por bandera. ¿Cómo influye el ‘sabor’ de tu tierra en un disco que suena tan vanguardista y cosmopolita?

Siempre llevo a Murcia por bandera donde quiera que voy. Murcia está de moda, pero es que además es una ciudad de la que están saliendo artistas increíbles. Estoy muy orgullosa de haber nacido aquí y de poder llevar mi música a otros lugares.

En este trabajo me he mostrado más yo que nunca, hablando con mi acento natal en varios temas

Murcia está viviendo una edad de oro musical. ¿Te sientes parte de una generación que está rompiendo el estigma del pop regional?

Claro que me siento parte de esa generación. Y esto solo puede ir a más, porque nos nutrimos de referentes y de toda la actividad cultural que hay. Es maravilloso ser de un lugar como Murcia.

¿Hubo algún momento durante la creación en el que sintieras que te estabas exponiendo demasiado, o la música fue tu escudo? Más allá del principio y el final, ¿cuál fue la fase del amor más difícil de componer? ¿La cotidianidad, la duda...?

La parte más difícil es el desamor, por eso es más desgarradora, pero ha fluido todo mucho, porque son situaciones muy cotidianas. Al final, todo está escrito desde una verdad que todos vivimos.

Después de diseccionar el afecto en este álbum, ¿ha cambiado tu propia forma de entender las relaciones o de proteger tu mundo emocional? ¿Es Amore Desamore un disco para llorar en casa, o para sudar la pena en la pista de baile? ¿Qué esperas que perdure en el oyente tras la primera escucha completa?

Las relaciones a veces no las entendemos ni nosotros. Amore Desamore es un disco para bailar en la pista de baile, estés en la fase en la que estés. Me gustaría que perdure el mensaje y el buen rollo, incluso en el desamor. Que lo bailen y lo gocen.

¿Cómo estás planteando el orden de las canciones en los conciertos? ¿Vas a respetar la cronología del disco para que el público viva el ‘viaje’ completo, o prefieres romper el concepto para jugar con la energía del ‘show’?

Lo voy a plantear por bloques. Quiero cuidar muchísimo el directo para que sea igual de conceptual que el disco a nivel sonoro y visual. El directo va a ser un viaje en toda regla. n