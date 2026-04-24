Premios Mandarache y Hache 2026: Los jóvenes eligen una novela gráfica sobre migrantes y una historia de acoso escolar narrada desde el agresor

El mayor jurado literario del mundo ha fallado. Más de 8.000 jóvenes de Cartagena —y también de las Cartagenas de Colombia y Chile— han decidido que los mejores libros del año son El invasor, novela gráfica de José A. Pérez Ledo y Alex Orbe (Astiberri, 2024), ganadora del Premio Mandarache 2026, y Un lobo dentro, novela juvenil de Pedro Mañas (Nube de Tinta, 2024), ganadora del Premio Hache 2026.

El fallo se ha dado a conocer este viernes 24 de abril en el Palacio Consistorial de Cartagena, en un acto presidido por la alcaldesa Noelia Arroyo junto a estudiantes del Colegio Salesianos. La gala de entrega, con más de 1.400 alumnos, tendrá lugar el 8 de mayo en el Auditorio El Batel. Cada galardón está dotado con 5.000 euros y una estatuilla del artista Ángel Haro elaborada en los talleres de ASTUS-PROLAM.

La participación ha sido récord: la edición ha contado con la mayor participación de su historia, con 8.000 jóvenes inscritos. Han votado 1.372 comités de lectura de los 1.415 inscritos, un índice de participación del 96%. El proyecto fue reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2014 y Cartagena recibió recientemente el sello europeo de Buenas Prácticas URBACT por convertir a los jóvenes en agentes culturales a través del Mandarache.

La alcaldesa Noelia Arroyo lo resumió así: "Con el lema 'Un libro te marca', Mandarache cumple 21 años dejando huella en la vida de los estudiantes de Cartagena, convirtiendo la lectura en una experiencia colectiva y compartida. Ese es el gran valor del proyecto: reunir en un mismo plano a docentes, estudiantes, familias y autores para dialogar, debatir y crecer juntos".

El invasor: jóvenes migrantes entre el aula y la calle

El invasor nació de una historia real. Su guionista, José Antonio Pérez Ledo (Bilbao, 1979), lo explica así: "La historia nace cuando mi mujer visita un centro de formación profesional en un barrio de Bilbao y me cuenta que en ocasiones los profesores se encuentran con alumnos que estudian por el día y mendigan por la noche. Son inmigrantes sin una red de protección que, al cumplir los 18 años, han sido expulsados de los pisos de acogida donde han permanecido desde su llegada a España". La novela gráfica sitúa esa realidad en marzo de 2020 —el inicio del confinamiento— y la cruza con la historia de Carol, inspectora de hoteles de lujo, y Omar, que duerme en albergues o a la intemperie. La pandemia los obliga a compartir espacio y la ficción se convierte en un retrato de la solidaridad que no aparece en los titulares.

El dibujante Alex Orbe, antes de conocerse el fallo, ya dejó claro lo que significaba para él solo estar nominado: "Cuando tuve conocimiento de en qué consistía el Premio Mandarache me quedé asombrado. Es emocionante la mera existencia de un certamen así, gente joven comprometida con la lectura. Solo ser candidatos es un premio en sí mismo".

Un lobo dentro: el acoso escolar desde el lado más incómodo

Un lobo dentro aborda el fenómeno del acoso escolar desde una perspectiva poco habitual: la transformación de la víctima en verdugo. Con una narración ágil e intensa, Pedro Mañas propone un viaje al interior de los mecanismos psicológicos del bullying. La novela sigue a Jacob, un joven que decide asumir el miedo como herramienta de poder y da paso a su alter ego, el Lobo.

La obra recibió el Premio Azagal 2024. Su autor, Pedro Mañas (Madrid, 1981), licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, acumula el Premio El Barco de Vapor y el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, y es el creador de las exitosas series Princesas Dragón y Anna Kadabra, con millones de lectores en España y Latinoamérica.

"La novela nace de una necesidad íntima: reconciliarme con el adolescente que fui. Mi paso por esa etapa estuvo marcado por el miedo a ser señalado, a no encajar", señala Mañas. "Quería rendir cuentas con ese joven que se traicionó a sí mismo solo por el deseo de pertenecer al grupo. Fue al mirar atrás cuando entendí que todos somos a la vez víctimas y villanos de nuestra historia".

Y sobre lo que le gustaría que el lector se llevase: "Me encantaría que la historia les dejase algún poso. Que les invitase a ponerse en paz con sus lobos. A ser mejores compañeros, a no callar frente a la injusticia ni convertirse en cómplices de un proceso de acoso. Y, lo que es más importante, a romper ese silencio que impone el miedo y que nos marca para siempre".

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El Proyecto Mandarache es un programa de fomento de la lectura impulsado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena desde 2004, con el apoyo principal de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura. Este año celebra su 21ª edición.