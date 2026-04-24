Marta Santos aterriza en Murcia con su mezcla de pop, flamenco y acento andaluz

La sevillana Marta Santos, que comenzó cantando versiones de sus artistas favoritos con una guitarra, un teléfono y su inconfundible voz, se ha consolidado como una de las voces españolas más representativas del pop-flamenco, equilibrio perfecto entre pop (Contigo, Nidito de amor) y raíces (Malabares).

Las redes sociales han tenido un papel fundamental en su crecimiento como artista. Con dos álbumes publicados (Poquito a Poquito, Aquí no sobra nadie) que han recibido mucho apoyo de sus fieles oyentes, muestra orgullosa sus esencias en canciones como Algo Sencillito o La Vida Entera.

Para la Feria de Abril, Marta ha preparado una canción especial. Siguiendo ese equilibrio entre diferentes estilos, presentó Verte en abril, una sevillana de sonido fresco que invita a bailar, a disfrutar y, sobre todo, a viajar al sur en fecha tan señalada. Este single se suma al anterior, Tengo, versión del clásico de Queco. Son los dos únicos adelantos de un EP de versiones que han acompañado a muchas vidas, haciendo un guiño a la Marta que empezó en RRSS. Regálame la silla donde te esperé (versioneando esta vez a Alejandro Sanz) es la última sorpresa del EP.

Marta Santos ha pasado de joven promesa emergente a una artista total en tiempo récord, gracias a su talento, su deliciosa voz y una facilidad prodigiosa para conectar con el público, como lo demuestran sus espectaculares cifras en plataformas digitales.

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