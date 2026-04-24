Así es ‘Instrucciones’: el nuevo tema de Arde Bogotá se descubre antes en una libreta que en Spotify

La banda cartagenera Arde Bogotá se ha colado entre las grandes firmas de la música en español en la exposición Las mejores letras de canciones en español, que puede visitarse desde esta semana en el Instituto Cervantes de Madrid. El grupo participa con el manuscrito original de ‘Instrucciones’, un tema inédito que formará parte de su próximo disco, previsto para 2026.

La pieza expuesta es una doble página de la libreta donde la banda escribe las letras de su nuevo trabajo y permite ver de cerca su proceso creativo: tachones, correcciones y anotaciones que muestran cómo evoluciona una canción antes de convertirse en música. Para los seguidores del grupo, se trata además de un primer adelanto de su próximo lanzamiento, ya que el single verá la luz el próximo mes de mayo.

Se trata además de un primer adelanto de su próximo lanzamiento, ya que el single verá la luz el próximo mes de mayo

El texto, presentado como una suerte de 'instrucciones', gira en torno a la idea de construirse un corazón de metal para evitar el dolor. Letra plantea endurecerse emocionalmente para no sufrir, aunque advierte de las consecuencias: la imposibilidad de volver a sentir o amar. Expresiones como "Cubra las paredes de su pecho con cemento y asfalto" o la repetición de objetos fríos (un autobús, una tractomula, un ataúd, una armadura) refuerzan esa metáfora de la deshumanización.

El documento muestra además el proceso creativo del grupo murciano, con palabras tachadas, alternativas y apuntes al margen que evidencian cómo evoluciona la canción desde su primera versión hasta el resultado final. También aparecen reflexiones añadidas que amplían el sentido del tema, apuntando a la contradicción entre evitar el sufrimiento y perder la capacidad de consuelo en momentos difíciles.

Con esta pieza, Arde Bogotá acerca al público una mirada más íntima a su trabajo, en la que la letra no solo funciona como canción, sino como un relato sobre la fragilidad, el miedo a sufrir y las consecuencias de blindarse emocionalmente.

La letra de 'Instrucciones'

Página izquierda

Elija con cuidado el material del crucial aparato

un corazón de estaño

no funciona* igual que con otro metal.

Siga con cuidado y con rigor los siguientes pasos

si se equivoca en el cuarto

ya no podrá volver atrás.

Y querrá regresar…

Y querrá volver a amar…

tocará su pectoral…

Y habrá construido usted un autobús

una tractomula

un ataúd

una armadura

póngala a latir.

Forre con recuerdos afilados del pasado (tachado: “del pasado”) el cacharro apropiado

para vivir a salvo

del dolor que da cuando te quieren mal.

Cubra las paredes de su pecho con cemento y asfalto

el aislamiento adecuado

impide al sentimiento entrar

Y querrá regresar…

Y querrá volver a amar…

tocará su pectoral… ← querrá poder amar

Página derecha

Todo el mundo quiere un corazón de hierro

para no tener que amar

pero cuando vuelvan la guerra y el invierno

nadie nos va a consolar. (Anotación lateral:Quizás esto no)

Cúmplalo

ya no tiene marcha atrás / si ya no puede sentir más

Hágalo

el centro de su sensibilidad

un autobús

una tractomula

un ataúd

una armadura x2

Usted trató

de formar un corazón perfecto

Igual que yo

que en vez de un corazón se rompió

un autobús, una tractomula

algo que el latir tortura

un ataúd, una armadura

algo que el latir tortura.

Todo el mundo quiere comprar un corazón de metal para no sufrir.

El problema es que la guerra llama a nuestra puerta,

la gente pierde sus casas, sus empleos, la tolerancia y con el corazón (libre) eso nos dará igual

Y el problema también es que cuando se diga de sentir ya no hay vuelta atrás

De Miguel Ríos a Vetusta Morla

La muestra reúne manuscritos de artistas de varias generaciones como Miguel Ríos, Amaral, Estopa, Luz Casal, Christina Rosenvinge o Vetusta Morla, junto a nombres históricos como José Luis Perales o la murciana Mari Trini. .

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado que la exposición permite descubrir "algo que no se suele ver cuando se escuchan, cantan y se hacen propias las palabras de las canciones", al mostrar "la palabra que se prueba, la frase que se corrige y el tachón a tiempo del que duda".

Organizada en colaboración con Apple Music con motivo de la semana cervantina, la exposición propone un recorrido por la dimensión literaria de la música en español a través de letras escritas en cuadernos u hojas sueltas. La experiencia se completa con contenidos digitales y audios que contextualizan cada obra.

Noticias relacionadas

Con su presencia en esta muestra, Arde Bogotá refuerza su posición como una de las bandas más destacadas del panorama actual, situando sus letras junto a las de referentes consolidados y mostrando el valor literario de su propuesta musical.