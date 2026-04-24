Cambios en el Cartel de La Mar de Músicas 2026: Oumou Sangaré, el Pájaro Cantor del Wassoulou, abre el festival en sustitución de Cheikh Lô

La 31ª edición de La Mar de Músicas arrancará el 17 de julio con una de las voces más poderosas del continente africano. Oumou Sangaré sustituye a Cheikh Lô en la jornada inaugural del festival del Ayuntamiento de Cartagena, tras la cancelación del concierto del músico senegalés por motivos de logística y producción. La organización lamenta las molestias causadas y habilita la devolución de entradas a través de la ticketera del festival. Las entradas para Sangaré ya están disponibles en lamardemusicas.cartagena.es. Actuará a las 21:30 horas en el patio del antiguo CIM.

El cambio no es un parche: es un regreso esperado. Conocida como el Pájaro Cantor del Wassoulou, Oumou Sangaré nació en Bamako (Mali) el 25 de febrero de 1968 y se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música africana contemporánea, así como en una activista incansable contra el matrimonio infantil, la poligamia y la mutilación genital femenina. Fue la primera artista en recibir el Premio La Mar de Músicas, que el festival del Ayuntamiento le concedió en 2012, y su última visita al festival fue en julio de 2017, cuando presentó su álbum Mogoya ante una sala entregada.

Una voz que ha llegado hasta Beyoncé

Sangaré debutó discográficamente con Moussoulou ("Las mujeres") en 1990, una grabación que recibió una respuesta entusiasta y la proyectó a la escena internacional. Desde entonces ha construido una carrera en la que Alicia Keys la invitó a cantar junto a ella y Beyoncé sampló su canción Diaraby Néné para la banda sonora del remake de El rey León. Empresaria además de artista, es fundadora de varias compañías en los sectores de la hostelería, la agricultura y el comercio de automóviles, y ha sido nombrada Comandante de la Orden Nacional de Mali y Chevalier des Arts et des Lettres de la República Francesa, además de embajadora de buena voluntad de la FAO.

Su último disco, Timbuktu (2022, World Circuit), es también su más ambicioso. Sangaré viajó a Estados Unidos en marzo de 2020 para una breve estancia y quedó varada por la pandemia; incapaz de regresar a Mali, compró una casa en Baltimore y se dedicó a componer casi la totalidad del álbum junto a su colaborador de toda la vida, el tocador de kamele n'goni Mamadou Sidibé. El resultado es un tapiz sonoro en el que los ritmos tradicionales del Wassoulou se entrecruzan con las raíces del blues, desde el dobro hasta la guitarra slide, en manos del coproductor Pascal Danaë, frontman del grupo Delgrès. La crítica anglosajona lo situó entre los mejores discos de la pandemia y uno de los más logrados de toda su carrera.

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Ecuador protagoniza la 31ª edición

La presencia de Sangaré se enmarca en una edición que toma Ecuador como país protagonista y promete recorrer 16 países de América, África y Europa. El cartel incluye a Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Rubén Blades, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo y Niño de Elche junto a Raül Refree, entre otros.