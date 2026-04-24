ATLAS Experience despliega en Murcia su universo electrónico: consulta la programación

Murcia acoge esta semana la segunda edición de ATLAS Experience, un proyecto cultural que explora los territorios clave en la historia de la música electrónica.

Esta edición inaugural, centrada en Alemania, culminará este sábado con una fiesta de clausura en el Auditorio Thader. La noche reunirá a Anthony Rother, Dorian Paic, Alienata y Poolar, junto a una propuesta visual de Haz Media, en un cierre concebido como síntesis de todo el recorrido cultural desarrollado durante la semana. Más allá de esta cita final, ATLAS propone una programación que trasciende el club y se adentra en el contexto artístico, histórico y social de la música electrónica, convirtiendo a Murcia en punto de encuentro para la cultura electrónica contemporánea.

Entre los contenidos más destacados está la exposición Rudel de Sven Marquardt, figura clave de la escena berlinesa. Otra exposición dedicada a Kraftwerk muestra una colección de vinilos que recorre el legado de uno de los proyectos más influyentes en la historia de la electrónica. Este sábado, antes de la clausura, tendrá lugar una Masterclass con Anthony Rother, ofreciendo una mirada directa a los procesos creativos del electro y su evolución dentro de la escena europea.

El programa se completa con la presentación del libro Berlín, el techno y la caída del muro , con la presencia de Sven von Thülen, además de cinefórums, mesas de debate y encuentros como Audition con Alienata, ampliando el contexto cultural de la electrónica más allá del entorno nocturno. Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo, a excepción de la fiesta de clausura, donde ATLAS despliega todo su universo sonoro en un formato nocturno y contundente.

La Dj española Alienata estará en la fiesta de clausura de Atlas Experience / L.O.

Dorian Paic, reconocido por su enfoque elegante y preciso en cabina, construye cada sesión con sutileza, profundidad y una narrativa que evoluciona sin estridencias, manteniendo siempre un equilibrio entre técnica, sensibilidad y una conexión muy fina con el público. La española Alienata, afincada en Berlín, es una artista clave de la escena electrónica europea, con un sonido entre electro oscuro, acid y techno hipnótico, fuertemente influido desde Detroit y Chicago.

Anthony Rother es un visionario influyente, pionero del electro y uno de los productores más prolíficos de la música electrónica.

Programación

VIERNES 24 DE ABRIL

CULTURA

19.00 horas. Presentación del libro Der Klang der Familie: Berlín, el techno y la caída del muro, con la presencia de su escritor, Sven von Thülen. Molinos del Río.

Presentación del libro Der Klang der Familie: Berlín, el techno y la caída del muro, con la presencia de su escritor, Molinos del Río. 20.00 horas. Sesión de escucha Del krautrock a Kraftwerk, con Juan Ledesma . Molinos del Río.

Sesión de escucha Del krautrock a Kraftwerk, con . Molinos del Río. 21.30 horas. Cine fórum de Raw Chicks y documental Sybaritism: The Art of Pleasure. Modera Malva Soler, directora del documental Sybaritism: The Art of Pleasure. Cuartel de Artillería, pabellón II.

MÚSICA

De 18.00 a 21.00 horas. Sesión dj con Jeff Mental. Terraza Molinos del Río.

Sesión dj con Jeff Mental. Terraza Molinos del Río. De 21.00 a 23.00 horas. Sesión dj con Sven von Thülen. Terraza Molinos del Río.

Sesión dj con Sven von Thülen. Terraza Molinos del Río. De 23.00 a 4.00 horas. Post party con los dj's Niños del Parque y Rhyt Mo. Bar Ocio.

SÁBADO 25 DE ABRIL

CULTURA

De 17.00 a 18.00 horas. Pase del documental Kraftwerk - Pop Art . Cuartel de Artillería, pabellón II.

Pase del documental . Cuartel de Artillería, pabellón II. De 18.00 a 19.00 horas. Masterclass con Anthony Rother . Cuartel de Artillería, pabellón II.

Masterclass con . Cuartel de Artillería, pabellón II. 19.30 horas. Mesa de debate Berlín, el latido electrónico del mundo, con Dorian Paic, Alienata y Malva Soler . Cuartel de Artillería, pabellón II.

Mesa de debate Berlín, el latido electrónico del mundo, con . Cuartel de Artillería, pabellón II. 21.00 horas. Audition con Alienata. Cuartel de Artillería, pabellón II.

MÚSICA.

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