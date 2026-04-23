El Zagala Fest celebra su tercera edición este sábado en Murcia con actuaciones musicales, talleres gratuitos y otras actividades

Murcia acoge este sábado 25 de abril la tercera edición de Zagala Fest, un evento cultural que se consolida como un espacio de referencia para la visibilización del talento femenino en la Región.

El festival tendrá lugar en el emblemático Jardín Chino, que se transformará en punto de encuentro para el arte, la música y la cultura con perspectiva inclusiva. Zagala Fest nace con el objetivo de dar voz a creadoras y artistas, promoviendo un entorno seguro, diverso y libre de cualquier tipo de discriminación.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de una programación variada que incluye actuaciones musicales en directo, actividades culturales y propuestas artísticas protagonizadas íntegramente por mujeres. Además, el festival contará con talleres gratuitos dirigidos a todos los públicos, reforzando su carácter participativo, accesible y abierto a la ciudadanía.

Fecha: Sábado, 25 de abril Lugar: Jardín Chino, Murcia Horario: De 14:00 h a 02:00 h

El evento busca no solo entretener, sino también generar reflexión y comunidad en torno a la igualdad y el papel de la mujer en la cultura.

El festival está organizado por Tanya Vondee, CEO de Lahiperactiva Estudio, junto con Lorenzo Tomás, presidente de la Junta Municipal de Distrito Centro Este de Murcia y en colaboración con Murcia Es Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, reforzando así su compromiso institucional con la cultura y la igualdad.

Con esta 3ª edición, Zagala Fest reafirma su apuesta por la creación de espacios donde el talento femenino sea protagonista, consolidándose como una cita imprescindible dentro del panorama cultural murciano.

Este año contaremos con las actuaciones en directo de: Kilara, Luz Roja, Estela Gris, Manva Negra. Además de las dj´s del Colectivo Cruda: Vondee, Señora T, Elena Gal y Archer.

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La organización invita a toda la ciudadanía a formar parte de esta experiencia única, en la que la cultura, la convivencia y el respeto son los pilares fundamentales.