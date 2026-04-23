Tony Ann: "Me encanta la presión, rindo mejor cuando toda la responsabilidad recae en mí"

Canadiense de Toronto, graduado en Berklee y con más de 300 millones de reproducciones en streaming, Tony Ann ha construido uno de los fenómenos más singulares de la música contemporánea: un universo pianístico que no entiende de fronteras entre lo clásico y lo popular, entre el conservatorio y el algoritmo.

Su gira mundial —que acaba de superar el centenar de conciertos— llega al Teatro Romea de Murcia este viernes 24 de abril con una propuesta que sus seguidores describen más como una experiencia que como un recital. Antes de aterrizar en España, uno de los dos únicos países de su paso por Europa, Tony Ann responde con la misma naturalidad con la que improvisa sobre el escenario.

¿En qué momento dejó de ser 'el pianista que hace covers' para convertirse en Tony Ann?

En 2022 quise empezar a publicar más música original en redes sociales y alejarme un poco de las versiones. Seguía haciéndolas, pero el foco pasó a ser crear una marca auténtica con mi música original.

Dice que usa las 88 teclas como una herramienta narrativa. ¿Qué puede expresar un piano solo que no pueda ningún otro instrumento —ni siquiera la voz o la letra?

El piano es el instrumento más versátil en cuanto a rango y es increíblemente dinámico. ¡Tiene muy pocas limitaciones! Me encanta.

Su serie viral #playthatword convertía palabras y conceptos abstractos en música en tiempo real. ¿Qué revela ese ejercicio sobre su proceso creativo que una composición planificada no mostraría?

Fue un concepto muy divertido. De hecho, empezó a partir de una idea que propuso mi padre. Para mí, el objetivo era no pensar demasiado en lo que estaba creando, dejarme llevar, improvisar, y si una idea me llamaba la atención, seguir por ahí.

De Emotionally Blue, Orange y Red pasó a 360°, donde cada pieza es una meditación sobre un signo del zodiaco. ¿Cómo construye la personalidad musical de, por ejemplo, Escorpio o Acuario?

Creo que la música y la personalidad van de la mano. Por ejemplo, si piensas en Mozart, mucha de su música tiene un carácter casi cómico, como sus sonatas para piano. En cambio, alguien como Brahms es más denso y profundo. Yo quería destacar las características principales de cada signo e 'interpretar' esas emociones con melodías, fraseo, armonías, ritmos, etc.

En octubre de 2025 participó con Lang Lang en Piano Book 2 con una versión a cuatro manos de Icarus que superó las 50 millones de reproducciones. ¿Qué significa encontrarse al mismo nivel creativo que alguien que representa la cima del piano clásico?

Lang Lang ha sido un referente en el mundo clásico durante más de dos décadas y, cuando yo estaba aprendiendo piano, era el nombre del que más se hablaba. Lo curioso es que casi solicité participar en una de sus masterclass en Toronto en 2007… ¡pero no ocurrió! Supongo que este cuatro manos es mejor (risas). Es increíble lo que puede pasar si trabajas duro, te rodeas del equipo adecuado, tomas buenas decisiones y haces algo auténtico.

Tiene 300 millones de reproducciones y más de 7 millones de seguidores, pero también actúa en las salas más prestigiosas del mundo. ¿El mundo clásico y el digital aún se miran con recelo, o esa barrera ya ha caído?

El streaming ha permitido que más gente descubra géneros distintos, y las redes han ayudado mucho a la difusión de la música instrumental. Y la música en directo nunca perderá demanda: la gente necesita ver a sus músicos favoritos en vivo.

Las redes sociales han ayudado mucho a la difusión de la música instrumental

Lleva más de cien conciertos en esta gira. ¿Qué ha cambiado entre la primera noche y la más reciente en su forma de estar en el escenario?

Sobre todo el control del ritmo. Desarrollas una mejor noción del tiempo interno. Me gusta hablar en el escenario e interactuar con el público. Al principio quizá hablaba demasiado y me pasaba de tiempo, pero ahora tengo más claro cuánto y cuándo hablar.

Fue el único instrumentista entre los nominados a Artista Revelación del Año en los premios Juno 2025. ¿Qué significa ese tipo de validación en casa, en Canadá?

Fue un momento muy importante en mi carrera. Lo más destacable es que era el único instrumentista entre todos los nominados, lo que lo hizo aún más especial. Creo que los artistas instrumentales deberían recibir el mismo reconocimiento que los cantantes.

Hay adolescentes que se sientan al piano por primera vez porque le descubrieron en redes. ¿Qué responsabilidad —o libertad— siente al saber que está redefiniendo lo que ese instrumento puede ser para ellos?

Es la mayor recompensa para un músico o compositor: saber que tu música ha despertado algo en otra persona y la ha llevado a empezar su propio camino musical. Es algo muy especial y me motiva a seguir.

Saber que tu música ha despertado algo en otra persona es especial y emocionante

Murcia es una de las dos únicas paradas españolas de esta gira. ¿Hay algo en la forma en que el sur de Europa vive la música en directo que lo diferencie de Helsinki, Melbourne o Chicago?

Me encanta actuar en España. Por mi experiencia, el público es muy cálido, cercano, atento y participativo. El año pasado tuve la suerte de pasar por Bilbao, Málaga, Madrid, Gijón, A Coruña… y tengo muchas ganas de volver.

En el escenario está solo y el piano, sin banda ni red de seguridad. ¿Cómo gestiona esa exposición total noche tras noche?

¡Me encanta la presión! Creo que rindo mejor cuando hay más en juego y toda la responsabilidad recae en mí. No me gusta estar demasiado relajado en el escenario, porque ahí es cuando ocurren los errores. Prefiero sentir esa presión que me hace estar más alerta y rendir mejor.

Después de 360°, la colaboración con Lang Lang y una gira que no parece detenerse… ¿hay algo que Tony Ann aún no haya dicho musicalmente?

¡Cantar!

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