Estos son los horarios de los conciertos del Warm Up 2026 por día y escenario

Los asistentes al Warm Up 2026 ya pueden organizar su recorrido por los cuatro escenarios del festival el próximo fin de semana del 1 y 2 de mayo. La organización ha publicado este jueves los horarios completos de su próxima edición, que se celebrará en el recinto de La Fica, en Murcia, con cerca de 50 artistas.

La programación se estructura en dos jornadas. El viernes reunirán a James, Ginebras, Guitarricadelafuente, Soulwax, León Benavente, Biznaga y Ladilla Rusa, en una jornada marcada por la mezcla de guitarras, electrónica y nuevos sonidos.

Horarios del Warm Up 2026 el viernes / L.O.

El sábado encabezarán el cartel Fatboy Slim, Bloc Party, Lori Meyers, La La Love You, Rusowsky, Ojete Calor, Viva Belgrado y Carlos Ares.

Horarios del Warm Up 2026 el sábado / L.O.

Los escenarios Estrella de Levante, ElPozo King Upp, Ballantine’s y ESC ofrecerán propuestas simultáneas de pop, indie, electrónica y club, reforzando la identidad ecléctica del festival murciano. La organización destaca que el diseño de horarios permitirá recorrer el recinto completo y disfrutar de artistas consolidados junto a proyectos emergentes y talento local.

El festival afronta su recta final con los abonos VIP agotados y solo 300 abonos y entradas de día disponibles en warmupfestival.es.