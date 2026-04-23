Ya hay fecha para ver a la Región de Murcia convertida en Miami en Movistar Plus+

La Región de Murcia volverá a asomarse a la pequeña pantalla convertida en escenarios de Miami con el estreno, el próximo mes de junio, de la tercera y última temporada de 'El inmortal'. La serie de Movistar Plus+ rodó durante una semana en Cartagena y San Javier, donde desplegó un equipo de un centenar de personas para transformar distintos enclaves de ambos municipios en localizaciones de la ciudad estadounidense dentro de una gran producción audiovisual.

La serie de Movistar Plus+ junto a DLO Producciones, ha contado con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, y las film offices de los ayuntamientos de ambos municipios.

En septiembre del pasado año, un equipo de un centenar de personas de DLO Producciones estuvo rodando durante una semana en zonas de Cartagena y San Javier, donde recrearon ubicaciones como Miami. Previamente, durante varios meses, los localizadores de la serie trabajaron con la Film Commission y las oficinas de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier para seleccionar los escenarios.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “desarrollamos un importante trabajo para facilitar este rodaje en la Región, una gran producción que cuenta con escenarios en Cartagena y San Javier y en algunas de cuyas escenas intervinieron hasta un centenar de extras, lo que muestra su envergadura”.

La serie original, creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, cuenta en su temporada final con seis episodios de 50 minutos y un elenco protagonista formado por Alejandro García y Teresa Riott, que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente.