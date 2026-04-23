Camela, Siloé y Nunatak actuarán en las fiestas de Carthagineses y Romanos

La cuenta atrás para una nueva edición de Carthagineses y Romanos ya está en marcha. Las fiestas cartageneras, que cada año movilizan a miles de personas y se han consolidado como un referente cultural, turístico y patrimonial en toda España, han desvelado este jueves el cartel musical del ‘Estrella de Levante Fest Carthagineses y Romanos 2026’, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, viernes y sábado del último fin de semana del mes.

El festival volverá así a integrarse en la programación musical de las fiestas con una nueva edición que reunirá a destacados nombres del panorama musical en dos jornadas clave del calendario festivo. La propuesta combinará artistas consolidados de la escena nacional con talento emergente y local, reforzando su identidad como una cita diversa y accesible para todos los públicos.

La primera jornada, el viernes 25 de septiembre, estará encabezada por Camela, auténtico fenómeno de la música popular en España y referentes indiscutibles de la tecno-rumba. El grupo regresará al festival con un repertorio cargado de himnos generacionales, después de no poder actuar en la pasada edición por un problema de salud. La noche se completará con la sesión de Sedo DJ, con una propuesta enfocada al baile y al ambiente festivo.

El sábado 26 de septiembre será el turno de una noche marcada por el talento nacional y local. Sobre el escenario estarán Siloé, una de las bandas más solicitadas del panorama pop rock, que llegará a Cartagena presentando su nuevo trabajo y consolidando su crecimiento dentro de la escena nacional. También actuará Nunatak, que jugará en casa y estrenará nuevo material ante su público. Completan el cartel Segaz y Jonathan Castillo DJ, de Black Tag, aportando variedad y energía a una jornada que combinará diferentes estilos.

Tras el éxito de las últimas ediciones, el lugar de celebración volverá a ser la explanada del Centro Comercial La Rambla, un espacio muy próximo al recinto festero de Carthagineses y Romanos.

Además, en su compromiso con la inclusión, el CyR Fest contará con la colaboración de la Fundación Music For All para garantizar conciertos accesibles. El festival pondrá en marcha medidas orientadas a facilitar la asistencia y el disfrute de las personas con discapacidad, que además podrán contactar previamente con la organización y con la propia fundación para solicitar información y coordinar necesidades específicas de accesibilidad.

El CyR Fest refuerza así su apuesta por una programación musical diversa y de calidad, integrándose como una propuesta contemporánea dentro de unas fiestas de gran valor histórico y cultural, ampliando la oferta de ocio y acercando la música en directo a públicos diversos.