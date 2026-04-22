Somos Murcia alarga el Warm Up por toda la ciudad con actividades gratuitas: consulta la programación

El Warm Up no empieza cuando abren las puertas de La Fica. Empieza antes, en la ciudad, con una semana entera de actividades gratuitas que este año llegan más lejos que nunca. Somos Murcia 2026 se celebrará del 27 de abril al 3 de mayo con dos incorporaciones que amplían el mapa del festival: la Cárcel Vieja, recién estrenada como espacio multicultural, y los Molinos del Río, que acogerá una exposición sobre la música underground de los años noventa.

La presentación tuvo lugar ayer en la propia Cárcel Vieja con el director del festival, José Manuel Piñero, los concejales de Cultura, Diego Avilés; de Turismo, Jesús Pacheco; y de Espacios Públicos, Sofía López-Briones; junto a Yayo Delgado, responsable de comunicación de Estrella de Levante. Avilés lo resumió señalando que "esta iniciativa no solo amplía la experiencia del festival Warm Up, sino que refuerza el tejido cultural local y consolida a Murcia como un referente en el panorama nacional".

Dos nuevos escenarios

La Cárcel Vieja se convierte en el eje literario y visual del ciclo. Allí se presentarán dos títulos vinculados a la cultura musical contemporánea: Lana del Rey: Mitología de un icono pop, de Marcos Gendre y Adriana Díaz, el miércoles 29 a las 19.00 horas, y It Ain't Over 'til the Fatboy Sings, el jueves 30 a las19.30 horas. El mismo espacio acogerá durante todo el fin de semana conciertos matinales desde las 11:30 horas con Nico, Blaya, Xénia el sábado y A Mares, Lusillón y Maximiliano Calvo el domingo, en una apuesta clara por la escena murciana emergente.

El podcast La Picaeta grabará un episodio especial con Viva Suecia como invitados sorpresa

En los Molinos del Río, la exposición Indóciles / Indieside de François Poulain y Nathalie Paco recorre el universo del punk, el rock y el noise de los noventa a través de medio centenar de imágenes analógicas en blanco y negro, capturadas en espacios emblemáticos de la música independiente de Francia y España. Se inaugura el jueves 30 de abril con una conferencia de los propios fotógrafos y permanecerá hasta el 24 de julio.

La otra novedad del año llega desde la Sala de Catas de Estrella de Levante: por primera vez dentro del festival, el podcast La Picaeta grabará un episodio especial el martes 28 con el chef Rodi Fernández del restaurante Taúlla y el grupo murciano Viva Suecia como invitados sorpresa. Acceso solo con inscripción previa.

Salas, filmoteca y música

Más allá de los nuevos espacios, Somos Murcia mantiene su columna vertebral habitual. La música en directo recorre las salas de la ciudad durante toda la semana: Fez en Sala Revólver el martes 28, Cora Yako en Sala R.E.M. y Stereo Madness en Sala Musik el miércoles 29, Luis Brea en Sala Mamba! y Colectivo Da Silva en Garaje Beat Club el jueves 30.

Los fines de semana, la Plaza de la Universidad se suma a la Cárcel Vieja con más conciertos matinales: H.U.L.S., Baloncesto y Vicente Calderón el sábado, y Calare, Paco Te Quiero y Go Cactus el domingo.

El festival llegará a la Plaza de la Universidad, la Cárcel Vieja, los Molinos del Río y seis salas de conciertos

La Filmoteca Regional Francisco Rabal propone una selección cinematográfica que cruza música y cine de forma poco convencional: Mutiny in Heaven: The Birthday Party (martes 28), Blur: Live at Wembley Stadium el miércoles 29, Alicia en el País de las Maravillas con acompañamiento musical en directo de Sanspok al día siguiente, Dancer in the Dark de Lars von Trier el viernes 1, Pavements de Alex Ross Perry el sábado 2 y Segundo Premio de Isaki Lacuesta el último día de la semana que viene.

Y para quienes todavía tengan energía después de todo eso, el Garaje Beat Club funcionará como after oficial con sesiones de Ruptura & Friends, la madrugada del viernes al sábado y Microdosis: Kebra & ariel ariel en la madrugada del sábado al domingo.

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La programación completa, con horarios y acceso a inscripciones, está disponible en la web del festival. Todo es gratuito.