Mucho Más Mayo cumple veinte años y lo celebra 'Contra la indiferencia'

El festival Mucho Más Mayo llega a su vigésimo aniversario con un lema que no deja demasiado margen a la comodidad: Contra la indiferencia. Con este eslogan se marca una declaración de intenciones sobre lo que el festival ha sido desde su primera edición en 2006 y sobre lo que quiere seguir siendo: un espacio donde el arte no decora, sino que se usa para interpelar. Cuatro días —del 7 al 10 de mayo— en los que las calles y espacios culturales de Cartagena acogerán artes vivas, circo contemporáneo, danza vertical, performance y teatro comunitario, todo ello de forma gratuita, aunque algunas actividades requieren inscripción previa.

El director artístico del festival, Jesús Nieto, y el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, presentaron ayer el programa en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acompañados por el autor cartagenero Fito Conesa y una representación de los artistas participantes. Jáudenes describió dos décadas en las que el festival ha ido "creciendo, transformándose y adaptándose a los nuevos lenguajes artísticos y también a las inquietudes de la sociedad", con propuestas que "interpelan al espectador y generan reflexión".

Contra la indiferencia

La elección del lema para el vigésimo aniversario no es casual. Contra la indiferencia sitúa esta edición como un espacio de resistencia activa frente a la pasividad, una invitación a reconectar con el sufrimiento humano y la degradación del entorno natural a través de la emoción y la experiencia directa. Es un posicionamiento que recorre toda la programación, desde la performance inaugural sobre el Mar Menor hasta las acrobacias urbanas de una compañía británica, pasando por una pieza de circo que reflexiona sobre cómo caminamos y adónde vamos. El festival no propone soluciones. Propone mirar.

La noche inaugural, el miércoles 7 de mayo a las 20.30 horas, pertenece a Conesa, uno de los nombres más sólidos de la escena performativa española y, al mismo tiempo, uno de los más vinculados emocionalmente a su ciudad de origen. Su performance Anoxia, naumaquia coral cuestiona la relación entre los seres humanos y el Mar Menor frente a la crisis climática, con la participación de la Agrupación Musical Sauces y la soprano Claudia Schneider.

'Anoxia' de Fito Conesa / L. O.

Conesa además presenta Caliu, una retrospectiva en el Palacio Consistorial y el CIM que busca, en sus propias palabras, "el calor del fuego tras la ceniza contra el olvido". Dos trabajos, dos registros, una misma pregunta de fondo: qué hacemos con lo que estamos perdiendo.

De Londres a Irlanda, pasando por argentina

La otra gran producción propia es la del argentino Marco Canale, figura de referencia en el teatro comunitario latinoamericano, que lleva a escena La velocidad de la luz los días 8 y 9 de mayo a las 18.30 horas en la plaza Héroes de Cavite. La pieza está construida con las vivencias de más de 40 personas mayores de Cartagena y culmina con un elemento tan inesperado como poético: un recorrido en barco. Esta activida Requiere inscripción previa.

La compañía británica Motionhouse, referente mundial de la danza física y el movimiento de alto riesgo, presentará WILD los días 9 y 10 de mayo a las 20.00 horas en la explanada del Puerto: un despliegue de danza vertical y acrobacias que explora la desconexión humana en el entorno urbano. Es una pieza que exige tanto al intérprete como al espectador, y que en el contexto del lema del festival adquiere una dimensión extra.

El mismo escenario portuario acogerá a Hippana Maleta —compañía de origen irlandés y alemán— con Runners, una pieza de circo contemporáneo que analiza el ritmo del tiempo y la evolución de la marcha humana, los viernes 8 y sábado 9 a las 22:00 horas.

La pieza 'Runners' de Hippana Maleta / L. O.

La compañía catalana El Conde de Torrefiel, uno de los nombres más relevantes y perturbadores de la escena performativa española actual, propone Yo no tengo nombre, una experiencia en la que la naturaleza toma la palabra para interpelar al ser humano contemporáneo. Del 8 al 10 de mayo de 17.00 a 22.00 horas en la explanada del Puerto promete una experiencia que borra la frontera entre lo que se mira y lo que se siente.

Cierra el bloque la artista valenciana Elsa Moreno, que ofrecerá un recital poético performativo sobre el verbo in-manecer el 8 de mayo a las 20.00 horas en el Molinete. Un verbo que no existe en el diccionario y que por eso mismo merece un recital entero.

El Container, donde nace la escena local

En la plaza José María Artés, el Container MMM cumple una función más allá de completar el programa: es el laboratorio donde el talento local tendrá espacio propio, sin tener que competir con los grandes nombres internacionales. Diseñado por arquitectos de la UPCT e intervenido gráficamente por Art Mateo, es en sí mismo una pieza de arquitectura efímera que cada año se reinventa.

Su programación incluye charlas con el fotoperiodista Manu Brabo —dentro del programa Cartagena Piensa—, conciertos de NoName y Helio, laboratorios de investigación con los colectivos Jarana y Bestiaparda, y una propuesta artístico-culinaria del Colectivo Onda Común. La mayoría de estas actividades requieren inscripción previa y los detalles se irán publicando en la web del festival en los próximos días.

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