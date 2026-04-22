El Día del Libro llega a la Región: este es el mapa de la programación cultural por municipios

El 23 de abril, Día Internacional del Libro, arranca en toda la Región de Murcia una semana cargada de actividades literarias. Desde inauguraciones de espacios públicos hasta noches temáticas en bibliotecas, ferias del libro, cuentacuentos, recitales poéticos y encuentros con escritores, los municipios murcianos han diseñado propuestas para todos los públicos que se prolongarán hasta finales de mes.

Murcia

Murcia celebra el Día del Libro con la primera feria de librerías, el 23 de abril en la plaza de Julián Romea, con la participación de siete librerías locales y actividades culturales durante todo el día: música en directo, cuentacuentos y una lectura colectiva de poesía con la participación de escritores como Marisa López Soria, Pablo Ballesteros, Diego Sánchez Aguilar o Cristina Morano, entre otros. La iniciativa se enmarca en el festival Murcia de Cuento, que arrancó los días 17 y 18 con mesas redondas y talleres sobre literatura infantil y bienestar emocional en el espacio municipal Los Molinos del Río.

El festival suma además la propuesta Escaparates de Cuento, que invita a los comercios del centro a transformar sus escaparates en escenarios inspirados en el mundo de los cuentos.

Jueves 23, todo el día — I Feria de Librerías de Murcia, con Librería Educania, El Faro de Lola, Barqueros, Ramón Jiménez, Castillo de Libros, Libros Traperos y Librería Círculo. Plaza de Julián Romea.

— I Feria de Librerías de Murcia, con Librería Educania, El Faro de Lola, Barqueros, Ramón Jiménez, Castillo de Libros, Libros Traperos y Librería Círculo. Plaza de Julián Romea. Jueves 23, todo el día — Música en directo, cuentacuentos y lectura colectiva de poesía con Marisa López Soria, Pablo Ballesteros, Diego Sánchez Aguilar, Cristina Morano y otros autores. Plaza de Julián Romea.

Cartagena

Cartagena celebra la 26.ª edición de AbrirLibro con más de una veintena de propuestas hasta el 27 de abril. El 23, a las 18.00 horas, arranca en el Museo del Teatro Romano el XIV Encuentro Literario de Autores en Cartagena, con escritores como Juan A. Pérez, Antonio Parra y los cronistas Juan Ignacio Ferrández y Luis Miguel Pérez Adán, con entrada libre. A las 18.30 horas, en la Biblioteca Josefina Soria del Luzzy, tiene lugar Voces para..., una lectura encadenada a cargo de los clubes de lectura de la Red que rendirá homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández con fragmentos de El rayo que no cesa o Poeta en Nueva York, entre otros títulos.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, el Luzzy acoge la representación de La Celestina. Hilando fino, de Arena Teatro, con entradas a 6 euros. El viernes 24, a las 20.00 horas, la escritora Almudena Sánchez presenta en la Biblioteca Josefina Soria su poemario Gramática de mi madre, con una dinámica de escritura improvisada amenizada por Poetry Slam Cartagena. El lunes 27, a las 19.00 horas, el encuentro de los clubes de lectura de la red municipal con el escritor Pedro Simón y su novela Los siguientes tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, con entrada libre hasta completar aforo.

Representación de 'La Celestina: hilando fino' de Arena teatro. / L. O.

Jueves 23, 18:00 h. — XIV Encuentro Literario de Autores en Cartagena, con Juan A. Pérez, Antonio Parra y los cronistas Juan Ignacio Ferrández y Luis Miguel Pérez Adán. Entrada libre. Museo del Teatro Romano.

— XIV Encuentro Literario de Autores en Cartagena, con Juan A. Pérez, Antonio Parra y los cronistas Juan Ignacio Ferrández y Luis Miguel Pérez Adán. Entrada libre. Museo del Teatro Romano. Jueves 23, 18:30 h. — "Voces para...", lectura encadenada con homenaje a García Lorca y Miguel Hernández. Fragmentos de El rayo que no cesa y Poeta en Nueva York. Entrada libre. Biblioteca Josefina Soria, Luzzy.

— "Voces para...", lectura encadenada con homenaje a García Lorca y Miguel Hernández. Fragmentos de El rayo que no cesa y Poeta en Nueva York. Entrada libre. Biblioteca Josefina Soria, Luzzy. Jueves 23, 20:00 h. — La Celestina. Hilando fino, de Arena Teatro. Entradas a 6 euros en cultura.cartagena.es. El Luzzy.

— La Celestina. Hilando fino, de Arena Teatro. Entradas a 6 euros en cultura.cartagena.es. El Luzzy. Viernes 24, 20:00 h. — Presentación del poemario Gramática de mi madre, de Almudena Sánchez, con dinámica de escritura improvisada de Poetry Slam Cartagena. Inscripción previa. Biblioteca Josefina Soria, Luzzy.

— Presentación del poemario Gramática de mi madre, de Almudena Sánchez, con dinámica de escritura improvisada de Poetry Slam Cartagena. Inscripción previa. Biblioteca Josefina Soria, Luzzy. Lunes 27, 19:00 h. — Encuentro de clubes de lectura con el escritor Pedro Simón y su novela Los siguientes. Entrada libre hasta completar aforo. Facultad de Ciencias de la Empresa, UPCT.

Lorca

Lorca celebra el Día del Libro el 23 de abril con varios actos simultáneos en distintos puntos del municipio. A las 10.00 horas, los institutos Bartolomé Pérez Casas, Ramón Arcas Meca y Príncipe de Asturias protagonizan en la Plaza Real una lectura pública de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, en el bicentenario del nacimiento de su autor. A las 17.30 horas, en el mismo espacio, se leerá Las aventuras de Tom Sawyer en versión Lectura Fácil, con motivo de los 150 años de la publicación de la obra, con la participación de Parkinson, Apandis, Asprodes, Apat y Cepaim.

A las 18.00 horas, la Biblioteca Príncipe de Asturias acogerá una yincana literaria, y a las 19:00 horas la Biblioteca Pilar Barnés acoge el acto Letras en Blanco, organizado por el Paso Blanco. El viernes 24, a las 11.15 horas, el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar celebra la entrega de premios de la XLI edición del Concurso Infantil de Cuentos Concha Fernández-Luna, en la que han participado cerca de 1.200 alumnos de 12 centros escolares con 916 cuentos presentados.

Jueves 23, 10:00 h. — Lectura pública de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, en el bicentenario de su autor. Participan los IES Bartolomé Pérez Casas, Ramón Arcas Meca y Príncipe de Asturias. Plaza Real.

— Lectura pública de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, en el bicentenario de su autor. Participan los IES Bartolomé Pérez Casas, Ramón Arcas Meca y Príncipe de Asturias. Plaza Real. Jueves 23, 17:30 h. — Lectura pública de Las aventuras de Tom Sawyer en versión Lectura Fácil, con motivo de sus 150 años. Participan Parkinson, Apandis, Asprodes, Apat y Cepaim. Plaza Real.

— Lectura pública de Las aventuras de Tom Sawyer en versión Lectura Fácil, con motivo de sus 150 años. Participan Parkinson, Apandis, Asprodes, Apat y Cepaim. Plaza Real. Jueves 23, 18:00 h. — Yincana literaria. Biblioteca Príncipe de Asturias.

— Yincana literaria. Biblioteca Príncipe de Asturias. Jueves 23, 19:00 h. — Acto "Letras en Blanco", organizado por el Paso Blanco. Biblioteca Pilar Barnés.

— Acto "Letras en Blanco", organizado por el Paso Blanco. Biblioteca Pilar Barnés. Viernes 24, 11:15 h. — Entrega de premios de la XLI edición del Concurso Infantil de Cuentos "Concha Fernández-Luna". Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar.

— Entrega de premios de la XLI edición del Concurso Infantil de Cuentos "Concha Fernández-Luna". Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar. Sábado 25, 12:00 h. — Cuentacuentos "Los dioses del Olimpo", a cargo de Puri Gázquez. Biblioteca Pilar Barnés.

Molina de Segura

El Día del Libro llega a Molina de Segura con la inauguración en el Paseo de las Letras, a las 11:00 horas, de las placas dedicadas a Alfonso Merlos, Lola Rontano, Daniel Torregrosa y Francisco Torres Monreal. Por la tarde, a las 17:30 horas, el Centro de Lectura Panochista Paco el Niño acoge La biblio sale a la calle, y a las 18:00 horas la Biblioteca Mercedes Mendoza ofrece un cuentacuentos a cargo de la Asociación Cultural Turulí Turulé.

El viernes 24, la Biblioteca Salvador García Aguilar recibe a las 13:00 horas a la escritora Rosa Huertas, que pone el broche final al Ciclo Escritores en su Tinta 2026, y a las 18:00 horas organiza un taller de educación en la diversidad para niños de 5 a 8 años, con inscripción previa en el mostrador o en el teléfono 968 389918. El sábado 25, a las 12:00 horas, cierra la programación un taller de Metroflexia con aforo máximo de 25 niños.

Jueves 23, 11:00 h. — Inauguración de placas de Alfonso Merlos, Lola Rontano, Daniel Torregrosa y Francisco Torres Monreal. Paseo de las Letras.

— Inauguración de placas de Alfonso Merlos, Lola Rontano, Daniel Torregrosa y Francisco Torres Monreal. Paseo de las Letras. Jueves 23, 17:30 h. — "La biblio sale a la calle". Centro de Lectura Panochista Paco el Niño.

— "La biblio sale a la calle". Centro de Lectura Panochista Paco el Niño. Jueves 23, 18:00 h. — Cuentacuentos a cargo de la Asociación Cultural Turulí Turulé. Biblioteca Mercedes Mendoza.

— Cuentacuentos a cargo de la Asociación Cultural Turulí Turulé. Biblioteca Mercedes Mendoza. Viernes 24, 13:00 h. — Encuentro con la escritora Rosa Huertas. Broche final del Ciclo Escritores en su Tinta 2026. Biblioteca Salvador García Aguilar.

— Encuentro con la escritora Rosa Huertas. Broche final del Ciclo Escritores en su Tinta 2026. Biblioteca Salvador García Aguilar. Viernes 24, 18:00 h. — Taller de educación en la diversidad para niños de 5 a 8 años. Inscripción previa: mostrador de la biblioteca o teléfono 968 389918. Biblioteca Salvador García Aguilar.

— Taller de educación en la diversidad para niños de 5 a 8 años. Inscripción previa: mostrador de la biblioteca o teléfono 968 389918. Biblioteca Salvador García Aguilar. Sábado 25, 12:00 h. — Taller de Metroflexia. Aforo máximo 25 niños. Biblioteca Salvador García Aguilar.

San Javier / Biblioteca Regional de Murcia

La Biblioteca Regional de Murcia lleva este año su celebración del Día del Libro a San Javier. El jueves 23, en la Casa de la Juventud, la compañía Ditirambo y el Conservatorio de Música local ofrecen el espectáculo Donde habita la palabra, un viaje escénico en el que tuba y piano dialogan con las grandes voces del Siglo de Oro: Cervantes, Lope de Vega, Calderón y Quevedo.

En paralelo, la propia Biblioteca Regional en Murcia acoge desde el día 22 la exposición Un mundo de papel, de los artistas mazarroneros Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega, una propuesta que reflexiona sobre el reciclaje y la segunda vida de los libros como medio artístico.

También el 23, en Puerto Lumbreras, la Biblioteca Regional suma al programa local un recital poético a las 18:30 horas a cargo del escritor David López Sandoval y la periodista Natalia Benito, dentro de los actos de inauguración del Jardín de las Letras.

Jueves 23, hora por confirmar — Espectáculo "Donde habita la palabra", con la compañía Ditirambo y el Conservatorio de Música de San Javier. Tuba y piano dialogan con textos del Siglo de Oro: Cervantes, Lope, Calderón y Quevedo. Casa de la Juventud, San Javier.

— Espectáculo "Donde habita la palabra", con la compañía Ditirambo y el Conservatorio de Música de San Javier. Tuba y piano dialogan con textos del Siglo de Oro: Cervantes, Lope, Calderón y Quevedo. Casa de la Juventud, San Javier. Desde el miércoles 22 — Exposición "Un mundo de papel", de Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega. Arte, reciclaje y libros usados como medio creativo. Biblioteca Regional de Murcia, Murcia.

— Exposición "Un mundo de papel", de Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega. Arte, reciclaje y libros usados como medio creativo. Biblioteca Regional de Murcia, Murcia. Jueves 23, 18:30 h. — Recital poético a cargo de David López Sandoval y Natalia Benito, dentro de la inauguración del Jardín de las Letras. Puerto Lumbreras.

La exposición 'Un mundo de papel', de los artistas mazarroneros Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega. / la exposición Un mundo de papel, de los artistas mazarroneros Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega

Puerto Lumbreras

El Día del Libro arranca en Puerto Lumbreras con la entrega de reconocimientos al lector infantil, juvenil y adulto 2025 en la Biblioteca Municipal a las 17:00 horas, seguida a las 17:30 de un cuentacuentos de igualdad a cargo de Mario Moya. Pero la jornada grande será el viernes 24; a las 19:15 horas se inaugura el Jardín de las Letras, el nuevo espacio junto a la Biblioteca Municipal y Centro Cívico que la Asociación PuertoArte ha transformado con un gran mural de grafiti.

El acto arrancará con el cuentacuentos Cuentos de Maleta a cargo de Juanolo. Esa misma noche, a las 21:00 horas, la biblioteca acogerá la segunda edición de la Aventura nocturna en la biblioteca, en la que niños de 4.º a 6.º de Primaria pasarán la noche en la biblioteca ambientada en la historia de Pinocho. El programa se completa los días 27 y 28 con Lecturas a Mayores en el Centro de Día, el Centro Asistencial PuertoSol y la Asociación ALDEA, a cargo de voluntarios del Club de Lectura y escritores locales.

Jueves 23, 17:00 h. — Entrega de reconocimientos al lector infantil, juvenil y adulto 2025. Biblioteca Municipal.

— Entrega de reconocimientos al lector infantil, juvenil y adulto 2025. Biblioteca Municipal. Jueves 23, 17:30 h. — Cuentacuentos de Igualdad a cargo de Mario Moya. Biblioteca Municipal.

— Cuentacuentos de Igualdad a cargo de Mario Moya. Biblioteca Municipal. Viernes 24, 11:30 h. — "Compartiendo lecturas" con el Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual. Biblioteca Municipal.

— "Compartiendo lecturas" con el Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual. Biblioteca Municipal. Viernes 24, 18:30 h. — Recital poético de David López Sandoval y Natalia Benito. Organizado por la Biblioteca Regional de Murcia. Biblioteca Municipal.

— Recital poético de David López Sandoval y Natalia Benito. Organizado por la Biblioteca Regional de Murcia. Biblioteca Municipal. Viernes 24, 19:15 h. — Inauguración del Jardín de las Letras, con cuentacuentos "Cuentos de Maleta" a cargo de Juanolo y mural de grafiti de la Asociación PuertoArte. Junto a la Biblioteca Municipal y Centro Cívico.

— Inauguración del Jardín de las Letras, con cuentacuentos "Cuentos de Maleta" a cargo de Juanolo y mural de grafiti de la Asociación PuertoArte. Junto a la Biblioteca Municipal y Centro Cívico. Viernes 24, 21:00 h. — Segunda edición de la "Aventura nocturna en la biblioteca", ambientada en la historia de Pinocho. Para niños de 4.º a 6.º de Primaria. Biblioteca Municipal.

— Segunda edición de la "Aventura nocturna en la biblioteca", ambientada en la historia de Pinocho. Para niños de 4.º a 6.º de Primaria. Biblioteca Municipal. Días 27 y 28 — "Lecturas a Mayores" por voluntarios del Club de Lectura y escritores locales en el Centro de Día, Centro Asistencial PuertoSol y Asociación ALDEA.

Mula

Mula celebra el Día del Libro el 23 de abril con la IV Feria del Libro Interescolar en la Plaza del Hospital, que se suma a una programación pensada para llenar de literatura tanto el casco urbano como las pedanías. Entre los actos más destacados figura una lectura continuada en voz alta de Platero y yo en la Biblioteca Pública Municipal, junto a la campaña Elige tu libro.

El programa incluye también presentaciones de libros de autores como Norberto López Núñez, Jesús Morata Moya y Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta. La pedanía de Fuente Librilla se suma con actividades propias en su Centro de Lectura.

Jueves 23 — IV Feria del Libro Interescolar. Plaza del Hospital.

— IV Feria del Libro Interescolar. Plaza del Hospital. Jueves 23 — Lectura continuada en voz alta de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Biblioteca Pública Municipal.

— Lectura continuada en voz alta de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Biblioteca Pública Municipal. Jueves 23 — Campaña "Elige tu libro". Biblioteca Pública Municipal.

— Campaña "Elige tu libro". Biblioteca Pública Municipal. Varios días — Presentaciones literarias de Norberto López Núñez, Jesús Morata Moya y Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta.

— Presentaciones literarias de Norberto López Núñez, Jesús Morata Moya y Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta. Fuente Librilla — Actividades propias en el Centro de Lectura de la pedanía.

Calasparra

Calasparra celebra el Día del Libro con varias propuestas el 23 de abril: por la mañana, el colegio CAI Colores acogerá el cuentacuentos "Cuentos en las manos y los dedos" a cargo de José Ángel Moya, y por la tarde, en la Casa de la Cultura, se presentará "La utopía compartida", de Joaquín Sánchez y Fernando Bermúdez.

El viernes 24 llega al Museo de la Villa la presentación de "Sin mucho cuento", de Josefina Mengual Montalbán, y el sábado 25 el Auditorio Municipal acoge un concierto didáctico, "Música de cuento", y el recital "Música y poesía: cantos y poemas de muerte, amor y vida". El broche lo pone el domingo 26 con "Biblioteca en la calle" en la Plaza de la Corredera, una mañana para toda la familia con lectura de El Quijote, cuentacuentos, una escenificación del Taller Municipal de Comediantes y lectura de El Principito, además de stands de librerías, autores locales y un punto de intercambio de libros usados.

Jueves 23, mañana — Cuentacuentos "Cuentos en las manos y los dedos", a cargo de José Ángel Moya. Colegio CAI Colores.

— Cuentacuentos "Cuentos en las manos y los dedos", a cargo de José Ángel Moya. Colegio CAI Colores. Jueves 23, tarde — Presentación del libro La utopía compartida, de Joaquín Sánchez y Fernando Bermúdez. Casa de la Cultura.

— Presentación del libro La utopía compartida, de Joaquín Sánchez y Fernando Bermúdez. Casa de la Cultura. Viernes 24 — Presentación de Sin mucho cuento, de Josefina Mengual Montalbán. Museo de la Villa.

— Presentación de Sin mucho cuento, de Josefina Mengual Montalbán. Museo de la Villa. Sábado 25 — Concierto didáctico "Música de cuento" y recital "Música y poesía: cantos y poemas de muerte, amor y vida". Auditorio Municipal.

— Concierto didáctico "Música de cuento" y recital "Música y poesía: cantos y poemas de muerte, amor y vida". Auditorio Municipal. Domingo 26, mañana — "Biblioteca en la calle": lectura de El Quijote, cuentacuentos, escenificación del Taller Municipal de Comediantes, lectura de El Principito, stands de librerías y punto de intercambio de libros. Plaza de la Corredera.

Josefina Mengual Montalbán con su libro de relatos ‘Sin mucho cuento’. / Israel Sánchez

Los Alcázares

Los Alcázares celebra los días 24 y 25 las II Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil del Mar Menor bajo el lema "Libros a la calle", con entrada gratuita a todas sus actividades. El viernes 24, a las 18:00 horas, la Biblioteca Municipal Miguel Galindo acogerá el espectáculo de cuentacuentos "La gran idea". El grueso de la programación llega el sábado 25 con la apertura de una feria de ilustradores, el espectáculo para bebés "Nanas a flor de piel" a cargo de Pepa Robles, un espacio de títeres y marionetas y un encuentro con el ilustrador Xan López Domínguez, cuya exposición se inaugura oficialmente por la tarde.

La jornada continúa con la conferencia-espectáculo "Fantasía está en peligro" de Francisco Joglar y el Pícnic de Cuentos de Mario Moya, y concluye a las 20:00 horas con la representación teatral "La cigarra y la hormiga" a cargo de Murga Teatro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Viernes 24, 18:00 h. — Cuentacuentos "La gran idea". Biblioteca Municipal Miguel Galindo.

— Cuentacuentos "La gran idea". Biblioteca Municipal Miguel Galindo. Sábado 25, mañana — Apertura de la Feria de Ilustradores y creación colectiva del libro de las jornadas. Entorno de la biblioteca.

— Apertura de la Feria de Ilustradores y creación colectiva del libro de las jornadas. Entorno de la biblioteca. Sábado 25, mañana — Espectáculo para bebés "Nanas a flor de piel", a cargo de Pepa Robles.

— Espectáculo para bebés "Nanas a flor de piel", a cargo de Pepa Robles. Sábado 25, mañana — Encuentro con el ilustrador Xan López Domínguez y espacio interactivo de títeres y marionetas Títere-Atros.

— Encuentro con el ilustrador Xan López Domínguez y espacio interactivo de títeres y marionetas Títere-Atros. Sábado 25, 16:00 h. — Inauguración oficial de las jornadas y apertura de la exposición de Xan López Domínguez.

— Inauguración oficial de las jornadas y apertura de la exposición de Xan López Domínguez. Sábado 25, tarde — Conferencia-espectáculo "Fantasía está en peligro", de Francisco Joglar, y Pícnic de Cuentos de Mario Moya.

— Conferencia-espectáculo "Fantasía está en peligro", de Francisco Joglar, y Pícnic de Cuentos de Mario Moya. Sábado 25, 20:00 h. — Representación teatral "La cigarra y la hormiga", de Murga Teatro. Para público familiar a partir de 3 años. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Las Torres de Cotillas

Las Torres de Cotillas dedica el propio 23 de abril a una jornada gratuita y participativa. A las 11:00 horas arranca en la plaza Tirso de Molina una lectura continuada de obras de autores locales, acompañada durante todo el día de un intercambio de "Libros viajeros". Por la tarde, a las 18:00 horas, la biblioteca municipal Rosa Contreras acoge el cuentacuentos-taller infantil "¿A qué sabe la luna?", con inscripción previa.

La jornada cierra a las 20:30 horas con la presentación del libro "Sonetos para la eternidad" en el Ayuntamiento. La biblioteca suma además la iniciativa "Cita a ciegas con libro" y un "Árbol de recomendaciones" donde los lectores pueden compartir sus sugerencias literarias.

Jueves 23, 11:00 h. — Lectura continuada de obras de autores locales. Plaza Tirso de Molina.

— Lectura continuada de obras de autores locales. Plaza Tirso de Molina. Jueves 23, todo el día — Intercambio de "Libros viajeros". Plaza Tirso de Molina.

— Intercambio de "Libros viajeros". Plaza Tirso de Molina. Jueves 23, todo el día — "Cita a ciegas con libro" y "Árbol de recomendaciones". Biblioteca municipal Rosa Contreras.

— "Cita a ciegas con libro" y "Árbol de recomendaciones". Biblioteca municipal Rosa Contreras. Jueves 23, 18:00 h. — Cuentacuentos-taller infantil "¿A qué sabe la luna?". Inscripción previa hasta completar aforo. Biblioteca municipal Rosa Contreras.

— Cuentacuentos-taller infantil "¿A qué sabe la luna?". Inscripción previa hasta completar aforo. Biblioteca municipal Rosa Contreras. Jueves 23, 20:30 h. — Presentación del libro Sonetos para la eternidad. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

Alcantarilla

Alcantarilla concentra su celebración en el domingo 26 con la Feria del Libro en el entorno del Parque del Acueducto, que arranca a las 10:30 horas con cerca de veinte escritores para firma de ejemplares y presentación de novedades. A las 11:00 horas, el Centro de Participación Ciudadana acoge la conferencia "Los libros en Shakespeare" a cargo de Javier Alcoriza, y en paralelo la biblioteca municipal ofrece un taller infantil de marionetas y cuentos hasta las 13:30 horas. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, arranca el "Micro abierto literario" con una maratón de presentaciones de autores como Juani Cava, José María Palazón o Manuel García Martínez, entre otros. La feria suma además actuaciones de danza clásica, española, contemporánea y urbana acompañadas de música en directo de la Escuela Municipal de Música Ángel Pacheco.